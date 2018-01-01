Когда Запад заблокировал наши резервы - было обидно. Когда он решил передать их Украине - это многих привело вовсе в бешенство. Но как выяснилось далее, нервничать особо не стоило. Потому что США по какой-то личной для себя причине решили сдать назад. Но по какой именно? Идея передать наши валютные резервы, порядка 300 млрд. долларов, в пользу Украины изначально встретила в США горячее одобрение: Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит закон, который бы позволил использовать арестованные российские активы для помощи Украине...
Шёпот Кремля-2
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Сегодня произошло поистине историческое событие. Об окончательном уходе из России заявила компания "Макдональдс". Историческим это событие делает то, что именно с открытия первого Макдональдса в Москве, в 1990 году, в России стартовала эпоха либерализма. Ничего не подозревающие жители России выстроились в очередь за американским бургером. Они тогда еще не знали, что вслед за Макдаком в Россию хлынут огромным потоком тысячи других западных компаний. И фактически уничтожат такое понятие, как российский производитель...
Пока все пристально следили за сводками с полей сражений, не менее важные события происходили в украинской экономике. Причем эти события как раз и могут помочь понять логику происходящего на фронте - почему наша операция проводится именно так, а не как-то иначе. Вопросов по поводу происходящего действительно очень много. А в любой непонятной ситуации всегда нужно смотреть на финансовую сторону вопроса. Потому что на Западе все просто так, кроме денег. Что касается денег, то однажды за Украиной закрепилось альтернативное название страны - "Чемодан без ручки"...
Сейчас вовсю идут разговоры о том, что Херсонская область готовится войти в состав РФ. Причем, это не просто разговоры, а конкретные намерения. Также от нацистов освобождена часть Запорожской области и Мариуполь. А исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев заявил о намерениях обеспечить сухопутный коридор к Приднестровью, что подразумевает взятие и Одесской области. В совокупности все эти регионы составляют Юг Украины. И вероятно, войдут в состав РФ так же, как это собирается сделать Херсонская, Донецкая и Луганская области...
Строя свои коварные планы против России, западные политики стараются учесть возможные последствия и для своих стран, но это удается не всегда. Именно такая неприятная ситуация всплыла на рынке зерновых. Зерновые где только не выращивают. Это не какой-то там эксклюзивный товар. Сам Евросоюз без труда покрывал свои потребности, а Франция еще и являлась крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. Поэтому изначально в самой Европе никто и не думал о том, что санкции против России могут привести к голоду...
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На самом пике санкций Запада скидка на российскую нефть достигала 37 долларов, чем охотно воспользовалась Индия, резко нарастив поставки - даже вопреки окрикам из Вашингтона и многочисленным визитам туда западных политиков, которым так и не удалось на все это повлиять. Санкционный блицкриг Запада провалился, и сейчас скидки пошли на спад. Казалось бы, крупнейший импортер нефти в мире - Китай - тоже должен был воспользоваться уникальным моментом и закупить нашу нефть со значительным дисконтом, пока позволяли обстоятельства...
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