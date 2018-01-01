Шёпот Кремля-2

Пока все пристально следили за сводками с полей сражений, не менее важные события происходили в украинской экономике. Причем эти события как раз и могут помочь понять логику происходящего на фронте - почему наша операция проводится именно так, а не как-то иначе. Вопросов по поводу происходящего действительно очень много. А в любой непонятной ситуации всегда нужно смотреть на финансовую сторону вопроса. Потому что на Западе все просто так, кроме денег. Что касается денег, то однажды за Украиной закрепилось альтернативное название страны - "Чемодан без ручки"...