Шёпот Кремля

Сейчас вовсю идут разговоры о том, что Херсонская область готовится войти в состав РФ. Причем, это не просто разговоры, а конкретные намерения. Также от нацистов освобождена часть Запорожской области и Мариуполь. А исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев заявил о намерениях обеспечить сухопутный коридор к Приднестровью, что подразумевает взятие и Одесской области. В совокупности все эти регионы составляют Юг Украины. И вероятно, войдут в состав РФ так же, как это собирается сделать Херсонская, Донецкая и Луганская области. Поэтому стало интересно разобраться, какие возможности перед нашей страной откроет это присоединение. Крым и Черное море Первый плюс, который уже фактически начал действовать, это разблокировка Северо-Крымского канала, что позволило не только снять водную блокаду с Крыма и начать нормально заниматься земледелием, но и ввести в эксплуатацию дополнительно 20 тысяч гектаров сельхозземель. Второй плюс, который полностью реализует себя скорее у