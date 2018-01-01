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Шёпот Кремля
71k subscribers
Сегодня многих удивляет поведение Европы - очень сложно понять логику людей, вводящих санкции в ущерб собственной же экономике. И нет, дело тут вовсе не в том, что Байден позвонил в Еврокомиссию и приказал назло русским издать указ убавить в доме отопление, иначе выпишут штраф. Причина лежит куда глубже. Дело касается не столько интересов США, сколько выживания самой Европы. Как бы странно это не звучало, но именно от успеха или неудачи введенных себе же в убыток санкций против России зависит европейское выживание и благополучие...
3 days ago
Шёпот Кремля
71k subscribers
От западных санкций досталось не только российским олигархам, которые лишились яхт и особняков за границей, но и простому народу. Западным компаниям запретили продавать в Россию свою продукцию, что быстро привело к росту цен и даже дефициту многих видов товаров. На первый взгляд такое решение казалось странным. Потому что Запад имел свое влияние на наших олигархов, и лишая их денег и имущества, фактически разрывал эту связь и лишался через них ниточек управления нашей страной. Также странно было то, что западные компании лишают себя прибыли и практически задаром оставляют в России свои заводы...
2 days ago
Шёпот Кремля
71k subscribers
Иногда мне кажется, что наша спецоперация на Украине не столько озадачила западных лидеров, сколько оказала им огромную услугу. Сразу появился великолепный предлог, на который можно списать все свои внутренние проблемы и ошибки. В США растут цены на бензин? Это Россия напала на Украину. Выросли цены в магазинах? Это всё Украина. Скакнули счета за газ и электричество? А вы посмотрите, что на Украине. Недавно между представителями МИД РФ и ФРГ, Марией Захаровой и Анналеной Бербок, разгорелся остросюжетный спор еще и на тему того, кто виноват в надвигающемся на планету глобальном голоде...
5 days ago
Шёпот Кремля
71k subscribers
О перспективах развития России после вхождения в состав РФ юга Украины.
Шёпот Кремля-2
6 days ago
Что получит Россия от вхождения в свой состав юга Украины
Сейчас вовсю идут разговоры о том, что Херсонская область готовится войти в состав РФ. Причем, это не просто разговоры, а конкретные намерения. Также от нацистов освобождена часть Запорожской области и Мариуполь. А исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев заявил о намерениях обеспечить сухопутный коридор к Приднестровью, что подразумевает взятие и Одесской области. В совокупности все эти регионы составляют Юг Украины. И вероятно, войдут в состав РФ так же, как это собирается сделать Херсонская, Донецкая и Луганская области. Поэтому стало интересно разобраться, какие возможности перед нашей страной откроет это присоединение. Крым и Черное море Первый плюс, который уже фактически начал действовать, это разблокировка Северо-Крымского канала, что позволило не только снять водную блокаду с Крыма и начать нормально заниматься земледелием, но и ввести в эксплуатацию дополнительно 20 тысяч гектаров сельхозземель. Второй плюс, который полностью реализует себя скорее у
6 days ago
Шёпот Кремля
71k subscribers
У Китая тоже есть своя "Украина" - это остров Тайвань вблизи материковой части Китая, с проамериканским правительством. Только "китайская Украина" еще более упорота в своих амбициях, чем Киев. Потому что тайваньское правительство рассматривает весь Китай, как свою территорию и даже рисует карты, где и Сибирь тоже китайская. Зеленский и его команда даже в самых смелых своих фантазиях и находясь под воздействием разного рода веществ, максимум о чем мечтали, это вернуть Крым и в качестве извинений еще Кубань...
1 week ago
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Шёпот Кремля
71k subscribers
От всей души поздравляю дорогих подписчиков с праздником Победы! Сегодня наша страна вновь сражается, и не только с нацизмом на Украине. Но еще с комплексом исключительности и мании величия одной страны по ту сторону океана. Вот что сегодня на эту тему сказал Путин на параде: Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать...
1 week ago
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