Шёпот Кремля

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Сегодня многих удивляет поведение Европы - очень сложно понять логику людей, вводящих санкции в ущерб собственной же экономике. И нет, дело тут вовсе не в том, что Байден позвонил в Еврокомиссию и приказал назло русским издать указ убавить в доме отопление, иначе выпишут штраф. Причина лежит куда глубже. Дело касается не столько интересов США, сколько выживания самой Европы. Как бы странно это не звучало, но именно от успеха или неудачи введенных себе же в убыток санкций против России зависит европейское выживание и благополучие...