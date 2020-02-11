Как ИКЕА придумывает названия для своих товаров

Для нас названия линеек товаров ИКЕА звучат странно и необычно. Понять их значение людям, живущим не в Швеции, непросто. Оказывается, линейки товаров ИКЕА названы в соответствии с давно придуманным набором рекомендаций, от которых компания отклоняется очень редко.

Бумажная сумка для покупок IKEA. Изображение: MONTICELLLO / ISTOCK ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES

Дело в том, что основатель компании Ингвар Кампрад страдал дислексией. И процесс наименования продукции компании - это результат его борьбы с недугом. Кампрад обнаружил, что существительные помогают ему запоминать и визуализировать продукты лучше, чем кодовые номера. Он разработал ряд необычных правил наименования товаров, которые компания использует до сих пор.

Книжный шкаф, например, вероятнее всего назовут в честь профессии, или дадут ему мужское имя, например Билли. Коврам, как правило, дают имена датских и шведских городов, в то время как уличная мебель именуется в честь скандинавских островов, например Kuggö – шатёр, названный по имени острова, расположенного примерно в 200 км к западу от Хельсинки. Стеллаж Expedit, уже снятый с производства, означает «продавец», а его замена, Kallax, назван в честь города в северной Швеции. Шторы называются женскими именами.

Некоторые продукты имеют более описательные названия. Lack, линия мебели IKEA для гостиной, означает «лак». Sockerkaka, линия форм для выпечки, означает «бисквит». Изделия для ванных комнат названы в честь рек и озер.

Некоторые переводы звучат как корпоративные шутки. Название линии игрушек Duktig означает «умный». Storsint, набор бокалов для вина, означает «великодушный».

Вот полный список таксономии в IKEA:

Предметы для ванной комнаты и туалета = названия шведских озер и водоемов.

Постельный текстиль = цветы и растения.

Кровати, шкафы, мебель для прихожей = норвежские топонимы.

Книжные шкафы = профессии, скандинавские мужские имена.

Чаши, вазы, свечи и подсвечники = шведские топонимы, прилагательные, специи, травы, фрукты и ягоды.

Коробки, настенные украшения, картины и рамы, часы = шведские жаргонные выражения, шведские топонимы.

Детские товары = млекопитающие, птицы, прилагательные.

Столы, стулья и вращающиеся стулья = скандинавские мужские имена.

Ткани, шторы = скандинавские женские имена.

Садовая мебель = скандинавские острова.

Кухонные принадлежности = рыба, грибы и прилагательные.

Освещение = единицы измерения, времена года, месяцы, дни, судоходные и морские термины, шведские топонимы.

Ковры = датские топонимы.

Диваны, кресла, стулья и обеденные столы = шведские топонимы.