Моя мама называет такой салат "корейским винегретом". Готовлю его в воскресенье,всю неделю едим, а он только вкуснее становится
Очень вкусный долгоиграющий салат. Ингредиентов в нем много, повозиться конечно придется, лукавить не буду, готовится он не за 3,5 и даже не за 10 минут. На все про все у меня уходить около часа. Но он того стоит. Готовлю всегда по воскресеньям, ставлю на ночь в холодильник, у утру салатик готов. Храниться он долго, более того, чем он дольше стоит, тем вкуснее становится. Буду рада, если рецепт придется вам по душе)
Способ приготовления:
Первым делом поставим вариться свеклу и цветную капусту. Варим в разных кастрюльках. Свеклу после закипания варим 10-120 минут, цветную капусту-3-4 минуты. Не нужно разваривать, овощи должны быть чуть с хрустинкой.
Тем временем подготовим остальные ингредиенты. Капусту белокочанную нарезаем довольно крупными кубиками.
Выкладываем капусту в глубокую посудину, солим, приминаем руками. Капуста должна дать сок и уменьшиться в объеме. Сок сливаем.
Болгарский перец нарезаем соломкой и отправляем к капусте.
Огурцы нарезаем небольшими брусочками (длиной не более 2,5-3 см), выкладываем к капусте и перцу.
Цветная капуста сварилась и остыла. Делим ее на более мелкие соцветия и отправляем к остальным ингредиентам.
Лук нарезать полукольцами, обжарить в большом количестве растительного масла.
Добавляем к луку паприку и острый перец, перемешиваем,обжариваем еще пару минут. Даем луку остыть и выкладываем к овощам.
Туда же отправляем натертую на крупной терке (на терке для моркови по-корейски, нарезанную тонкими брусочками) морковь.
Почти все ингредиенты в сборе! Осталось добавить натертую на крупной терке свеклу (она уже сварилась и остыла), пропущенный через пресс чеснок и приступить к приправам.
Добавляем черный молотый перец, кориандр, сахар, уксус, растительное масло, зелень.
Все хорошенечко перемешиваем и перекладываем в другую глубокую посуду (это делается для того,чтобы избавиться от лишней жидкости). Отправляем салат в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
Яркий, хрустящий, вкусный салат.
Ингредиенты:
Капуста-1000 г,
морковь-250г,
свекла-350г,
лук-3 шт. среднего размера,
огурцы-200г,
болгарский перец-3 шт.,
цветная капуста-300г,
чеснок-4-5 зубчиков,
соль-1 ст. л. без горки,
черный молотый перец-0,5 ч. л..
паприка-1 ч.л.,
острый перец-1/4 ч. л.,
кориандр молотый-1 ч. л.,
сахар-2-2,5 ст.л.,
уксус 70%-1 ст.л.,
растительное масло-180 мл,
зелень
Приятного аппетита!
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