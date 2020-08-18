Моя мама называет такой салат "корейским винегретом". Готовлю его в воскресенье,всю неделю едим, а он только вкуснее становится

Очень вкусный долгоиграющий салат. Ингредиентов в нем много, повозиться конечно придется, лукавить не буду, готовится он не за 3,5 и даже не за 10 минут. На все про все у меня уходить около часа. Но он того стоит. Готовлю всегда по воскресеньям, ставлю на ночь в холодильник, у утру салатик готов. Храниться он долго, более того, чем он дольше стоит, тем вкуснее становится. Буду рада, если рецепт придется вам по душе)

Способ приготовления:

Первым делом поставим вариться свеклу и цветную капусту. Варим в разных кастрюльках. Свеклу после закипания варим 10-120 минут, цветную капусту-3-4 минуты. Не нужно разваривать, овощи должны быть чуть с хрустинкой.

Тем временем подготовим остальные ингредиенты. Капусту белокочанную нарезаем довольно крупными кубиками.

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Выкладываем капусту в глубокую посудину, солим, приминаем руками. Капуста должна дать сок и уменьшиться в объеме. Сок сливаем.

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Болгарский перец нарезаем соломкой и отправляем к капусте.

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Огурцы нарезаем небольшими брусочками (длиной не более 2,5-3 см), выкладываем к капусте и перцу.

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Цветная капуста сварилась и остыла. Делим ее на более мелкие соцветия и отправляем к остальным ингредиентам.

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Лук нарезать полукольцами, обжарить в большом количестве растительного масла.

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Добавляем к луку паприку и острый перец, перемешиваем,обжариваем еще пару минут. Даем луку остыть и выкладываем к овощам.

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Туда же отправляем натертую на крупной терке (на терке для моркови по-корейски, нарезанную тонкими брусочками) морковь.

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Почти все ингредиенты в сборе! Осталось добавить натертую на крупной терке свеклу (она уже сварилась и остыла), пропущенный через пресс чеснок и приступить к приправам.

Добавляем черный молотый перец, кориандр, сахар, уксус, растительное масло, зелень.

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Все хорошенечко перемешиваем и перекладываем в другую глубокую посуду (это делается для того,чтобы избавиться от лишней жидкости). Отправляем салат в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

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Яркий, хрустящий, вкусный салат.

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Ингредиенты:

Капуста-1000 г,

морковь-250г,

свекла-350г,

лук-3 шт. среднего размера,

огурцы-200г,

болгарский перец-3 шт.,

цветная капуста-300г,

чеснок-4-5 зубчиков,

соль-1 ст. л. без горки,

черный молотый перец-0,5 ч. л..

паприка-1 ч.л.,

острый перец-1/4 ч. л.,

кориандр молотый-1 ч. л.,

сахар-2-2,5 ст.л.,

уксус 70%-1 ст.л.,

растительное масло-180 мл,

зелень

Приятного аппетита!

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