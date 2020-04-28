В последнее время готовлю сырники по новому рецепту. Без манки, пышные, нежные, действительно творожные, а не мучные

Рецепт нашла не так давно в одном из кулинарных периодических изданий. На мой взгляд это один из самых удачных рецептов сырников. Сырники выходят нежными, действительно творожными, а не резиново-мучными, в то же время тесто для них получается пластичным, отлично держит форму, с ним очень легко работать. Буду рад, если рецепт вам понравится)

Способ приготовления:

В миску выложить творог (у меня 5%), добавить яйцо.

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Перебить все блендером. Должна получиться кремообразная масса.

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Добавляем муку и щепотку соли. Сначала добавляем 1 ст. ложку. Перемешиваем.

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Теперь проверяем, держит ли тесто форму. Для этого лепим небольшой комочек. Если тесто жидковато, всыпаем еще одну ложку муки.

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Добавляем сахар и ванильный сахар.

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Делим тесто на 9 одинаковых частей, катаем шарики. Руки припыляем мукой,формируем сырники.

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На сковороде смешиваем растительное и сливочное масло.

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Обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки. Я всегда накрываю крышкой, так сырники быстрее готовятся внутри.

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Готовые сырники посыпаем сахаром и подаем со сметаной или с любым другим соусом.

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Ингредиенты:

творог-400г,

яйца-1 шт.,

мука-1-2 ст.л.,

сахар-2 ст.л.,

ванильный сахар-10 г,

щепотка соли

Приятного аппетита!

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