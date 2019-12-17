ВЯЖЕМ НЕОБЫЧНЫЙ АКСЕССУАР.

Шарф-воротник,манишка... можно по разному назвать . Модель удобна тем, что подойдет под под любой вырез верхней одежды- V-образный, закрытый и т.д. Можно связать шарф, который застёгивается на пуговицы, у меня всё на брошках.

куртка с закрытой горловиной куртка с закрытой горловиной

Вяжется воротник рисунком "Колоски"с вытянутыми петлям. На первый взгляд кажется, что рисунок сложный, на самом деле ничего сложного нет, а эффект на лицо.

пальто с V-образным вырезом пальто с V-образным вырезом

Для такого рисунка подходит толстая пряжа, ну или вязать нитью в два сложения. Я, использовала пряжу NAKO 40% шерсть, 60% акрил, 100г/100м, вязала спицами № 6. Из-за того, что пряжа толстая метраж у неё маленький. Ушло 2,5 мотка.Рапорт рисунка колоски (2 изн, 3лиц)

пряжа пряжа

Набираем на спицы 42 п(вместе с кромочными).

1р. кромочная, 12 п. лиц.петли,2 скрещенные лиц., вяжем рисунок колоски (2 изн., 3 лиц.)х4 (схема ниже) ,2 изн., 2 скрещенные лиц., 2 лиц., кромочная

12 лиц. петель в начале ряда и 2 лиц. в конце ряда всегда вязать лицевыми петлями, т.е платочной вязкой. Двенадцать петель платочной вязкой - это будущий отворот шарфа.

2р. как смотрят петли ( кроме подчеркнутых выше)

Вяжем прямое полотно, попыталась нарисовать, чтобы было понятно.Почерк у меня ещё тот)))ну и чертёжник, я такой же.Извините.

Вяжем в высоту примерно 75 см. вывязывая рисунок согласно схеме, скрещенные петли и платочную вязку, получится прямоугольное полотно, по краям шарфа сделала айкорд (обвязка полым шнуром края изделия), это не обязательно. Полотно нужно будет сложить , уголки сшить. Если хотите шарф на пуговках, то не забудьте сделать отверстия для них в процессе вязания.

фото из открытых источников фото из открытых источников

шарф-накидка (пелерина)

Творческих Вам успехов.