Правда ли, что серьга на картине «Девушка с жемчужной сережкой» на самом деле не жемчужная?

Этот образ — один из самых узнаваемых в современной культуре. Он поражает красотой, техникой, драматическим стилем, освещением, тонкой передачей мимолётности момента. Но почему же украшение в ухе у девушки выглядит не жемчужным, а, скорее, серебряным? Если это жемчуг, то не слишком ли он велик? Давайте попробуем разобраться.

«Девушка с жемчужной серёжкой» (фрагмент), 1665

Происхождение названия

Начнём с названия картины. Казалось бы, в нём есть чёткое указание на жемчуг — ведь автор-то знал, что изображал? Не так всё просто. Дело в том, что Ян Времеер — как и другие художники того времени — не давал названий своим произведениям. Чаще всего это делали стряпчие, составляя реестр имущества клиентов. Так, в описи от 1676 года, сделанной после смерти художника, значатся «Два трони в турецком стиле» (проще говоря, портреты-фантазии). Одним из них, скорее всего, была эта работа. Позже она была известна как «Девушка в тюрбане» и «Лицо девушки».



Название «Девушка с жемчужной серёжкой» стало официальным в 1995 году, когда владелец картины — Королевская галерея Маурицхёйс в Гааге — выбрала его из многих других для каталога выставки Вермеера в Вашингтоне. Это на английском, а на нидерландском картина именуется еще однозначные — «Девушка с жемчужиной» (Meisje met de parel). Четыре года спустя писательница Трейси Шевалье закрепила название «Девушка с жемчужной сережкой» в одноимённом романе, по которому в 2003 году был снят фильм с Колином Фёртом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.

Как видим, название полотна не может быть отправной точкой для нашего исследования. Но прежде, чем искать разгадку серьги, стоит рассмотреть некоторые существенные предпосылки.

Кадр из фильма «Девушка с жемчужной серёжкой» (2003). Режиссер — Питер Уэббер.

Совсем немного истории

Ян Вермеер не оставил после себя ни дневников, ни других записей. Мало упоминаний о нём и в письмах современников. Известно, что при жизни он был состоятельным человеком, но умер в крайней бедности. Его вдове пришлось продать несколько картин местному пекарю, чтобы оплатить счета.

Вермеер родился в нидерландском городе Дельфте в 1632 году. Его отец торговал произведениями искусства и владел постоялым двором. Сын унаследовал оба дела и плюс к этому сам писал картины. В наше время известно лишь о 33-х работах его авторства.

Такое скудное количество можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, художник прожил лишь до 43-х лет, во-вторых, писал по два произведения в год, много внимания уделяя каждой детали. Кроме того, стоит учесть высокую стоимость красок, большую семью (11 выживших детей!), необходимость управлять гостиницей и продавать предметы искусства.

Помимо прочего, более двухсот лет творчество Вермеера практически никто не ценил, так что многие его картины могли быть перекрашены, выброшены и пущены на растопку.

Фрагмент картины «У сводни» (1656) — предполагаемый автопортрет Вермеера

«Девушку с жемчужной серёжкой» Вермеер написал приблизительно в 1665 году. Как уже упоминалось, это «трони», то есть не заказной портрет конкретной личности, а студийная работа, изображающая анонимную модель с необычным выражением лица или в странном костюме. В 1881 году картина была приобретена на аукционе всего за 2,3 гульдена (примерно 27 долларов США на сегодняшний день). После смерти покупателя полотно попало в Маурицхёйс. Его очищали и реставрировали в 1915-м, 1960-и и, что особенно важно для нас, в 1994 годах.

Вернёмся к нашей загадке

Прежде всего, давайте рассмотрим наш объект настолько близко, насколько позволяют современные технологии. Обратите внимание: серьга выглядит серебристой и отражающей свет так, словно она из металла или окрашена металлической краской. Кроме того, если это жемчужина, то она просто огромна!

«Девушка с жемчужной серёжкой», фрагмент.

Но до реставрации 1994-го года ценители искусства видели нечто совершенно иное. Слои старого лака придавали цветам на картине желтоватый оттенок, а некоторые фрагменты и вовсе стали тёмными. Кроме того, в верхнем слое лака был обнаружен чёрный пигмент, добавленный, очевидно, чтобы изменить его тон. На нижнем блике серьги заметна небольшая яркая точка, которая, как оказалось, не была фрагментом оригинальной картины. Это капля краски, попавшая туда во время более ранних реставраций. Когда её удалили, украшение обрело своё первоначальное ровное свечение.

На скриншоте с сайта Girl-with-a-pearl-earring.info отчётливо видна капля краски (фото вверху), удалённая после реставрации (фото внизу)

В общем, неудивительно, что в прошлые столетия какой-нибудь клерк мог написать в инвентаризации «Девушка с жемчужной серёжкой» — и с чувством выполненного долга отправиться на обед.

«Девушка с жемчужной серёжкой» в процессе реставрации 1994 года. Фото via The Epoch Times

Жемчуг? Фарфор?

Кажется, разгадка близко. Но что насчёт размеров украшения? Могут ли натуральные жемчужины быть столь крупными? Как ни странно, да. В настоящий момент в мире известно о двух гигантах. Одна из них называется «Жемчужина Лао-цзы» или «Жемчужина Аллаха». Она была найдена в 1934 году на филиппинском острове Палаван, её вес — 6,37 кг, а диаметр — 23,8 см. Но рекорд принадлежит образованию весом в 34 кг и размером 67 см в длину и 30 см в ширину. В 2016 году власти Филиппин сообщили, что некий рыбак обнаружил его ещё 10 лет назад.

Крупнейшая в мире жемчужина весом в 34 кг. Фото via BBC

Теоретически такие огромные перлы можно расколоть на части и отполировать. Но они встречаются в природе крайне редко и стоят целые состояния (например, «Жемчужину Лао-цзы» оценивают в 40 млн долларов, а вторую, пока безымянную, — примерно в 100 миллионов). Ещё менее вероятно, что жемчужина на картине Вермеера — искусственная. Первый задокументированный успех в культивировании жемчуга датируется 1761 годом (примерно через 96 лет после создания портрета), а первый официальный патент на этот процесс был выдан только в 1916-м.

Ещё одним вариантом может быть фарфор. В нашем представлении фарфоровые украшения — это в основном камеи. Но записи свидетельствуют, что из этого керамического материала изготавливали глазурованные и расписные бусины для ожерелий, брошей и серёг.

Девушка с жемчужным ожерельем. Фрагмент, 1664

Давайте посмотрим на фрагменты других картин Вермеера — «Девушка с жемчужным ожерельем» и «Дама, пишущая письмо». У вас не возникает ощущения, что в них изображено то же серебристое украшение, что и в «Девушке с жемчужной серёжкой»? Возможно, это была семейная драгоценность, и Вермеер использовал её как реквизит.

Украшение в правом ухе «Дамы, пишущей письмо» (то, что дальше от зрителя) явно слишком крупно для обычной жемчужины

При этом на обеих картинах помимо серёг присутствуют нитки жемчуга. И свет от бусин отражается как от натуральных драгоценностей, то есть не очень гладко и ровно, а их цвет — это цвет жемчуга. Итак, Вермеер знал, как писать жемчуг. Но вот серьги отличаются от бус металлическим отливом.

Кстати, крупные «жемчужные» серьги есть и на героинях других картин Вермеера, например, «Женщина с лютней» и «Женщина в красной шляпе».

Женщина с лютней», 1663

Женщина в красной шляпе», 1666

Аргументы профессора Ике

Три года назад голландский астрофизик и художник-любитель Винсент Ике (Vincent Icke) из Лейдена опубликовал в журнале New Scientist статью, в которой доказывает, что «Девушка с жемчужной серёжкой» не носит жемчуга. Вот отрывок из публикации в ноябре 2014 года:

«…Главные сомнения вызывает отражение белого воротника в нижней части бусины. Если это жемчужина, то она состоит из тонких слоёв кальцита, которые рассеивают и преломляют свет разной длины, — пишет Ике. — Это создаёт знаменитый мягкий белый — жемчужный — блеск. Вместо этого мы видим яркий блик в левой верхней части украшения и отражение фрагмента одежды внизу…». Профессор Ике полагает, что серьга изготовлена из «серебра или, возможно, полированного олова».

Отражения от близко расположенного источника света на сферах. Слева — полностью рассеивающие; справа — полностью отражающее; в середине — рассеивающие на 40%. Фото: Винсент Ике, Dutch Journal of Physics

Вот, как на статью астрофизика отозвалась галерея Маурицхёйс на своём официальном сайте:

«Статья Винсента Ике подтверждает то, что мы писали о „Девушке с жемчужной серёжкой“ Вермеера некоторое время назад… В музейном описании картины также упоминаются нереальные размеры жемчуга. Винсент Ике приходит к тому же выводу, но через иное понимание и изучение. Маурицхёйс с большим интересом воспринял его результаты. Это иллюстрирует то, почему голландские картины XVII века так интересны: на них всё не то, чем кажется.

Маурицхёйс ранее писал, что украшение в ухе девушки Вермеера — это не настоящая жемчужина. На самом деле, как и тюрбаны, „жемчужины“ не входили в повседневный наряд голландок в XVII веке. Квентин Бувело (Quentin Buvelot, главный куратор Маурицхёйс) и куратор Ариана ван Шухтелен (Ariane van Suchtelen) отмечали: „Жемчужина в ухе девушки удивительно велика. В наше время большинство драгоценностей выращиваются искусственно, но в XVII веке они естественным образом формировались в раковинах моллюсков. Крупные жемчужины были редкостью и оказывались у самых богатых людей планеты. В XVII веке были довольно широко распространены более дешёвые стеклянные перлы, обычно из Венеции. Их делали из стекла, которому придавали матовость. Вполне возможно, что у девушки такая жемчужина ручной работы“».

Казалось бы, на вопрос можно дать однозначный ответ? Вовсе нет.

Возражения

Отвечая на аргументы Винсента Ике о размере серьги, Ариана ван Шухтелен указывает: картина — скорее, игра воображения, нежели портрет. Крупное украшение могло быть просто художественным преувеличением. «Ике определённо прав, если считать, что здесь один в один изображена реальность», — говорит куратор. Но эта работа, по её словам, отчасти выдумка: «Я уверена, что Вермеер намеревался передать в красках иллюзию жемчужины».

Считается, что знаменитая «Маленькая улочка в Дельфте» — отчасти плод воображения Вермеера. Но профессор Франс Грийзенхаут (Frans Grijzenhout) из Университета Амстердама утверждает, что обнаружил её по записям «Реестра дноуглубительных работ в Дельфте» 1667 года

Ариане ван Шухтелен вторит другой крупный специалист по Вермееру — куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне Артур Уилок (Arthur K. Wheelock Jr.). Он считает, что Вермеер больше интересовался впечатлением от работы, чем «точностью передачи», а потому жемчужина такая крупная и блестящая. В конце концов, это главный элемент картины, и если бы художник дотошно изобразил перламутровую поверхность, это выглядело бы «немного скучно». «Я не уверен, что вы захотели бы получить крупный нечёткий объект прямо в центре, — говорит Уилок. — Мы должны помнить, что он художник, а не фотограф или эксперт по жемчугу. Это не его занятие».

В свою очередь Винсент Ике не сдаётся: «Если человек заявляет, что это — жемчужина, но Вермеер написал её как серебро, я бы нашёл это весьма спорным». Тем не менее, астрофизик признаёт, что в этом вопросе никогда не будет поставлена точка. «Этот человек мёртв уже четыре столетия. Я полностью согласен признать, что эксперимент в этом случае ничего не доказывает», — заключает учёный.

Но из какого бы материала ни было изготовлено украшение нашей героини, в массовом сознании она останется «Девушкой с жемчужной серёжкой». И если вам не нравится это название, можете называть её по-другому. Например, «Голландской Моной Лизой».

Автор: Влад Маслов, artchive.ru