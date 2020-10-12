Омолаживаем руки: как избавиться от сухости, трещин и цыпок. Советую бюджетные средства

В статье упоминается аптечный крем, перед применением которого вам следует посоветоваться со специалистом. А именно - с дерматологом .

Кисти рук считаются, пожалуй, самой коварной зоной, которая не просто выдаёт наш возраст, а ещё может накинуть нам с десяток лет. Шея со своими кругами Венеры или мелкие морщинки на лице рядом не валялись по визуальному старению. Кисти рук не замаскируешь никакой декоративной косметикой и фотошопом.

Но если за ними ухаживать должным образом, то можно не переживать.

Информация актуальна, поскольку участились разговоры о второй волне заболеваний. Снова обильно и часто придется пользоваться антисептиками (которые все идут на спиртовой основе), плюс ко всему начался отопительный сезон. Многие уже себе тщательно намылили кисти рук до сухости и трещин. В 30 лет они могут выглядеть, как у 50-летних.

Что замечательно: уход за кистями рук, пожалуй, самый бюджетный. Требуются кремы и мази, которые стоят три копейки по сравнению с тем же уходом за кожей лица.

1. Метилурацил: дешевая аптечная мазь с мощным эффектом (проконсультируйтесь с врачом)

Про эту мазь, не поверите, узнала давно от хорошего знакомого, который работал автомойщиком. На такой работе используют сильную химию, неудобно делать ту же химчистку салона в перчатках. Руки у ребят - ужасное зрелище: цыпки, трещины, стянуты так, что если сожмёшь в кулак - кожа буквально "рвётся".

Мой знакомый спасался метилурацилом, вечером намазал руки - к утру уже всё заживало. Звучит как дешёвая реклама, но нет. Сама убедилась в том, что мазь ускоряет регенерацию (т.е. появление новых) клеток. За 40 рублей в аптеке, по сути, продаётся урезанная версия дорогих ретинолов.

В приличных тату-салонах мастера тоже советуют метилурацил в уходе за новой татуировкой. Даже советуют использовать вместо д-пантенола.

Мазь не гормональная. Но поскольку она входит в группу лекарств, по этике я должна в очередной раз вам напомнить про консультацию со специалистом насчёт её применения.

Из-за способности мази быстро обновлять клетки кожи она не только спасает от цыпок, снимает воспаление и предотвращает появление новых рубцов или шрамов. Она по сути омолаживает кожу, избавляя кисти рук от текстур сухой кожи (как почва в пустынях).

С ней решается проблема сухих локтей, размягчают кутикулу. Кто-то даже мазь наносит на губы, когда они сильно потрескались. В общем, штука рабочая. Храните в холодильнике, много места не занимает и когда-нибудь точно пригодится.

2. Питательные кремы: играйте на опережение, заранее предотвратите стянутость и сильную сухость кожи

Ещё с весны этого года мы все знаем, что мыло и ПАВы - лучшие ребята в борьбе с вирусом. Всё просто: они разрушают липидную оболочку вируса, в которой хранится его геном. Постоянные напоминания нам о тщательном мытье рук после улицы - это правильно. И важно!

Но у всего есть своя обратная сторона. Мыло и ПАВы нарушают водно-липидную мантию нашей кожи при частом контакте. Это внешний слой нашей кожи, который принимает на себя весь удар извне: защищает от пыли, различных патогенных микроорганизмов и т.д.

Нарушение водно-липидной мантии чревато образованием дерматита и некрасивыми руками. Но это легко исправить, если вы регулярно используете питательный крем. Его задача - восстановить наш липидный барьер кожи, без которого руки выглядят "шершавыми".

В супермаркетах питательных кремов полным полно, с разным составом. Присмотритесь к следующим ингредиентам в креме:

1) масло жожоба: от остальных масел его отличает то, что состав близок к эфирам, выделяемые сальными железами здоровой кожи; плюс приличное содержание в масле витамина Е. Пример недорогого крема для рук с маслом жожоба - Compliment Naturalis (цена в районе 80 рублей);

2) миндальное масло: подойдет тем, кто ценит в кремах моментальное впитывание, а ещё оно хорошо смягчает кожу;

3) мёд: он и питает (под питанием я имею в виду восстановление естественных липидов кожи), и увлажняет; кремы с ним довольно недорогие, но главный минус - аллерген, не всем подойдет;

3. Крем с мочевиной: когда необходимо качественное увлажнение

Нравится мне этот компонент в косметике, посвятила немало статей. Потому что достоин внимания!

Вернёмся к ПАВам. Помимо того, что они разрушают липидную мантию кожи, их ионы солей как бы "вымывают" натуральный увлажняющий фактор - то, без чего кожа не казалась бы нам гладкой и здоровой.

Знайте, что если кожа рук выглядит сморщенной, то скорее всего это говорит о недостатке натурального увлажняющего фактора.

На самом деле, решение данной проблемы давно уже есть среди уходовой косметики. Но она недешевая. А вот крем с мочевиной реально найти недорогой.

Более того, вы легко в аптеке найдете недорогую мазь с 10%-ым содержанием мочевины.

Кому интересно почитать про мочевину более подробно - можете посмотреть здесь (материалу больше 2 лет, но актуальность не потерял).

Берегите и любите себя!

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