Новичкам: мыло ручной работы с градиентом, пошаговый мастер-класс

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фото авторские
фото авторские

Мыло с градиентом долго остается красивым. Даже когда верхний рисунок смыливается, переливы цветов продолжают радовать обладателей. Существует несколько техник заливки. Самая частая - заливка с остужением слоев и наклоном форм. Но в сезон процесс занимает очень много времени!

Градиентная заливка позволяет дать вторую жизнь пластиковым формам. Я заливаю градиент без наклонов, нужно только понять принцип, рассказываю.
формы из магазина "Мама мыла", фото автора
формы из магазина "Мама мыла", фото автора

Вам потребуется обычная прозрачная и белая основы, немигрирующие пигменты, отдушка и золотая микка для выделения рисунка. Я работаю на быстро застывающей основе, новичкам советую использовать базовые основы для мыла со средней скоростью отвердения.

шаг 1, фото автора
шаг 1, фото автора

Режем основу и растапливаем в микроволновой печи. Запланированы 3 цвета в градиент - берем 3 емкости. Самую темную - самый маленький объем.

шаг 2, фото автора
шаг 2, фото автора

Ароматизируем и окрашиваем основу. Если нужно получить более нежные, прозрачные цвета - пигмента добавляем меньше.

шаг 3, фото автора
шаг 3, фото автора

Ожидаем остужания массы. С опытом приходит возможность измерения температуры рукой, если не уверены в себе - дождитесь толстой пленки на поверхности или пользуйтесь лазерным термометром: рабочая температура для градиента 55-60 градусов.

Весь секрет заливки - в температуре! Если основа будет очень горячей - смешается в грязное, однотонное нечто. Если слишком холодная - градиент получается слишком резким без плавных переходов.
шаг 4, фото автора
шаг 4, фото автора

Взбрызгиваем форму спиртом и заливаем первый тонкий слой массы. Всегда начинайте с самой светлой! Не дожидаясь остывания слоя, заливаем с противоположной стороны тонкий слой более темного цвета.

шаг 5, фото автора
шаг 5, фото автора

Не дожидаясь остывания слоев опять наливаем светлый слой, затем темный слой.

шаг 6, фото автора
шаг 6, фото автора

Самый темный цвет добавляем в конце и чуть-чуть, не дожидаясь остывания массы.

шаг 7 фото автора
шаг 7 фото автора

Заливаем все формы набора, дожидаемся остужания верхнего слоя, взбрызгиваем спиртом и заливаем финальный белый слой.

Внимание! Есть основы, слои которой склеиваются между собой без процарапывания, только благодаря спирту. Есть более капризные в сцепке основы. Если у вас такая - процарапайте застывший градиент перед нанесением финального белого слоя.

шаг 8 фото автора
шаг 8 фото автора

Дожидаемся остывания мыла и вытаскиваем из форм. Для легкого вытаскивания поместите отвердевшее мыло в формах на 10 минут в морозильную камеру.

Дольше оставлять в морозилке не рекомендую: если мыло замерзнет, то при размораживании образуется конденсат на поверхности и могут выступить соли, т.к. основа изменит свои свойства.
шаг 8 фото автора
шаг 8 фото автора

Аккуратно припудриваем мыло мягкой кисточкой с бронзовой миккой, она теперь есть и на "Беру!". Достаточно слегка обозначить рисунок формы.

шаг 9 фото автора
шаг 9 фото автора

Готово! Оставляем мыло сохнуть на 1-2 дня до упаковки.

Видео-мк по заливке можно посмотреть тут, нажимаем на выделенную синим фразу.
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