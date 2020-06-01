Новичкам: мыло ручной работы с градиентом, пошаговый мастер-класс

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Мыло с градиентом долго остается красивым. Даже когда верхний рисунок смыливается, переливы цветов продолжают радовать обладателей. Существует несколько техник заливки. Самая частая - заливка с остужением слоев и наклоном форм. Но в сезон процесс занимает очень много времени!

Градиентная заливка позволяет дать вторую жизнь пластиковым формам. Я заливаю градиент без наклонов, нужно только понять принцип, рассказываю.

формы из магазина "Мама мыла", фото автора

Вам потребуется обычная прозрачная и белая основы, немигрирующие пигменты, отдушка и золотая микка для выделения рисунка. Я работаю на быстро застывающей основе, новичкам советую использовать базовые основы для мыла со средней скоростью отвердения.

шаг 1, фото автора

Режем основу и растапливаем в микроволновой печи. Запланированы 3 цвета в градиент - берем 3 емкости. Самую темную - самый маленький объем.

шаг 2, фото автора

Ароматизируем и окрашиваем основу. Если нужно получить более нежные, прозрачные цвета - пигмента добавляем меньше.

шаг 3, фото автора

Ожидаем остужания массы. С опытом приходит возможность измерения температуры рукой, если не уверены в себе - дождитесь толстой пленки на поверхности или пользуйтесь лазерным термометром: рабочая температура для градиента 55-60 градусов.

Весь секрет заливки - в температуре! Если основа будет очень горячей - смешается в грязное, однотонное нечто. Если слишком холодная - градиент получается слишком резким без плавных переходов.

шаг 4, фото автора

Взбрызгиваем форму спиртом и заливаем первый тонкий слой массы. Всегда начинайте с самой светлой! Не дожидаясь остывания слоя, заливаем с противоположной стороны тонкий слой более темного цвета.

шаг 5, фото автора

Не дожидаясь остывания слоев опять наливаем светлый слой, затем темный слой.

шаг 6, фото автора

Самый темный цвет добавляем в конце и чуть-чуть, не дожидаясь остывания массы.

шаг 7 фото автора

Заливаем все формы набора, дожидаемся остужания верхнего слоя, взбрызгиваем спиртом и заливаем финальный белый слой.

Внимание! Есть основы, слои которой склеиваются между собой без процарапывания, только благодаря спирту. Есть более капризные в сцепке основы. Если у вас такая - процарапайте застывший градиент перед нанесением финального белого слоя.

шаг 8 фото автора

Дожидаемся остывания мыла и вытаскиваем из форм. Для легкого вытаскивания поместите отвердевшее мыло в формах на 10 минут в морозильную камеру.

Дольше оставлять в морозилке не рекомендую : если мыло замерзнет, то при размораживании образуется конденсат на поверхности и могут выступить соли, т.к. основа изменит свои свойства.

шаг 8 фото автора

Аккуратно припудриваем мыло мягкой кисточкой с бронзовой миккой, она теперь есть и на "Беру!". Достаточно слегка обозначить рисунок формы.

шаг 9 фото автора

Готово! Оставляем мыло сохнуть на 1-2 дня до упаковки.

Видео-мк по заливке можно посмотреть тут, нажимаем на выделенную синим фразу .