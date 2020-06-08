В 60 лет ноги не болят. Делаю упражнение "ноги вверх" каждый день

Добрый день, читатели блога "Блогер на пенсии"!

В 60 лет у меня ноги не болят от слова "совсем". Почему? Сейчас расскажу. Я уже очень давно делаю упражнение под кодовым названием "ноги вверх". Сейчас расскажу, в чем суть и почему после этого упражнения ноги точно болеть не будут.

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Что происходит, когда мы "задираем ноги вверх"

1. Проходят отеки и пропадает усталость в ног, так как улучшается кровообращение. Ноги поднимаем, кровь начинает постепенно приливать в органам малого таза. Круг кровообращения улучшается. Становится легче дышать, проходит застой крови. Он как будто пробивается, как трубы. Только единственное условие - ноги нужно так держать не менее 20 минут.

Я подползаю к стенке, ложусь на коврик и поднимаю ноги. Засекаю таймер и держу ноги 20 минут минимум поднятыми.

2. Если вы привыкли ходить на каблуках, то "ноги к верху" также помогут. Опять же. На каблуках ноги передавливаются, стопа находится в неестественном положении. Нам нужно поднять ноги, чтобы кровь по венам и сосудам прошла хотя бы несколько полноценных кругов. Как известно, кровь циркулирует строго по кругу - от ног к голове и так постоянно.

Когда мы поднимаем ноги вверх, у нас проходят боли в малом тазу и пояснице. Опять же, за счет того, что к этим местам приливает кровь, содержащая кислород.

Еще после того, как я 5 лет назад начала практиковать это упражнение, то у меня наладилась работа желудочно-кишечного тракта. Опять, так как идет хорошая стимуляция нервных окончаний и кровеносных сосудов.

Очень хорошо работает это упражнение при застойных явлениях.

Ноги нужно поднимать вот так, как на картинке: