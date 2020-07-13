Лайфхак как перевести деньги с карты на карту разных банков без комиссии. Нюанс со Сбербанком

Часто возникает ситуация, когда надо перевести деньги другому человеку, заплатить за что-то онлайн переводом или даже перекинуть деньги на свою же карту, но другого банка, чтобы, например, заплатить по кредиту. Комиссии очень удручают, так что сегодня расскажу #Лайфхак Бориса Воронина как их избежать (без хитростей от Сбербанка не обошлось!).

Можно переводить до 100 тыс. руб. в месяц без каких-либо комиссий. Перевод происходит быстро и это надежно, так как система переводов, о которой сегодня пойдет речь, создана Центральным банком.

Система быстрых платежей (СБП)

СБП работает с любыми картами российских банков и не важно «какой системы»: МИР, МАСТЕР или ВИЗА.

Для перевода нужно знать только номер телефона человека, которому собираетесь переслать деньги.

Важно! Переводы отправляются только по номеру телефона , не по номеру карты.

Осуществляя перевод, Вы увидите имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Эта информация будет Вам показана для того, чтобы Вы убедились в правильности перевода.

Это похоже на переводы денег внутри «зеленого банка», это так же просто, но действует уже для всех банков.

Как узнать, подключен ли банк к СБП?

Перейдите вот по этой ссылке.

В появившейся форме выберите нужный банк, смотрите справа краткую инструкцию, как пользоваться быстрым переводом.

Фото с сайта https://sbp.nspk.ru/

Хитрость от Сбербанка

Да, Сбербанк хоть и не торопясь, но все же подключился к СБП.

Но! Чтобы принимать переводы по СБП и отправлять переводы через СБП без комиссии нужно зайти в мобильное приложение Сбербанка и сделать две простые настройки (рассказываю на примере Android):

в меню из трех точек (справа вверху) выбираете самую нижнюю строку - «Все настройки»

проматываете до самого низа, выбираете третью строку снизу – «Соглашения и договоры»

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

И вот опять – нижняя строка «не зеленого цвета» - «Система быстрых платежей».

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

На экране появляются:

«Входящие платежи» - нажимаете «включить»

«Исходящие переводы» - нажимаете «включить»

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

Все статусы должны поменяться на «отключить». Значит СБП на Вашей карте заработала.

Приоритетная карта в Сбербанке

Если у Вас больше одной карты в Сбербанке, то желательно установить «приоритетную карту», чтобы не случилось неприятных сюрпризов. Это делается просто: выбираете в приложении «Сбербанк онлайн» нужную карту, нажимаете «Настройки» и далее попадаете в меню, в котором надо опуститься до конца, до пункта «Приоритетная карта».

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

Выбираете нужную карту.

Подписывайтесь на мой блог о грамотном обращении с деньгами, кредитами и займами, чтобы не пропустить интересные новости, мои лайфхаки , расследования и разборы актуальных тем.

Можно ли заплатить за кредит по СБП?

Прямо оплатить кредит не получится, но можно перевести деньги сначала на карту, открытую в банке-кредиторе, а затем уже с нее сделать перевод для погашения кредита. Также можно счет карты в банке-кредиторе указать как счет, с которого должен погашаться кредит.

Можно ли переводить деньги с кредитной карты?

Нет. Переводы через СБП возможны только для дебетовых карт.

Пример: как сделать перевод c карты Сбербанка

Данный пример приведен для мобильного приложения «Сбербанк онлайн» на Android.

1. Выбираете в мобильном приложении карту, с которой хотите перевести деньги, затем нажимаете «Платеж или перевод».

2. Опускаетесь в меню до конца, до «Перевод по Системе быстрых платежей» (не зеленого цвета).

Скриншот мобильного приложения "Сбербанк онлайн"

3. Вводите номер телефона (без традиционного +7 или 8) человека, которому собираетесь перевести деньги, или выбираете его из «контактов» (человечек справа).

4. Увидите «Клиенту Сбербанка» или «В другой банк», выбираете «В другой банк».

5. Выбираете «Банк получателя», карту списания, сумму перевода.

Можно добавить сообщение получателю. После подтверждения перевода появляется имя, отчество и первая буква фамилии получателя.

6. Делаете последнее подтверждение и перевод уходит.

Получатель получит перевод почти мгновенно. В качестве данных отправителя будут указаны его имя и первая буква фамилии (это пример для перевода с карты Сбербанка на карту Тинькофф, у других банков может быть по-другому).