Верит ли иудаизм в загробную жизнь?

Нет окончательного еврейского объяснения того, что происходит после нашей смерти.

У многих конфессий есть определенные учения о загробной жизни. Но в ответ на вопрос "Что происходит после нашей смерти?" Тора, самый важный религиозный текст для евреев, на удивление молчит. Нигде это не обсуждает загробную жизнь в деталях.

На протяжении веков несколько возможных описаний загробной жизни были включены в еврейскую мысль. Тем не менее, нет окончательного еврейского объяснения того, что происходит после нашей смерти.

Тора молчит о загробной жизни

Никто точно не знает, почему Тора не обсуждает загробную жизнь. Вместо этого Тора фокусируется на «Олам Ха Зе», что означает «этот мир». Считается, что это египетское наследие.

Согласно еврейской традиции, Бог дал Тору израильтянам после их путешествия по пустыне, вскоре после того, как они покинули рабскую жизнь в Египте. Египетское общество было одержимо жизнью после смерти. Их самый священный текст назывался «Книга мертвых», а мумификация и гробницы, такие как пирамиды, предназначались для того, чтобы подготовить человека к жизни в загробной жизни. Возможно, Тора не говорит о жизни после смерти, чтобы отличаться от египетской мысли. В отличие от Книги Мертвых, Тора фокусируется на важности хорошей жизни здесь и сейчас.

Еврейские взгляды на загробную жизнь

Что происходит после нашей смерти? Каждый задает этот вопрос в тот или иной момент. Хотя иудаизм не имеет однозначного ответа, ниже приведены некоторые из возможных ответов, которые возникли на протяжении веков.

Олам Ха Ба

Буквально означает «грядущий мир» на иврите. Ранние раввинские тексты описывают, что у Олама Ха Ба есть идиллическая версия этого мира. Это физическое царство, которое будет существовать в конце дней после пришествия Мессии и того, что Бог судил живых и мертвых. Мертвые праведники воскреснут, чтобы насладиться второй жизнью в Олам Ха Ба.

Геенна

Когда древние раввины говорят о геенне, они пытаются ответить на вопрос: «Как будут поступать плохие люди в загробной жизни?» Соответственно, они видели в геенне место наказания для тех, кто ведет аморальную жизнь. Однако время, которое душа человека могла провести в геенне, было ограничено 12 месяцами, и раввины утверждали, что даже у самых ворот Геенны человек может покаяться и избежать наказания (Ерубин 19а). После наказания в геенне душа считалась достаточно чистой, чтобы войти в Ган Эдем.

Еврейские взгляды на загробную жизнь

Ган Эдем

В отличие от геенны, Ган Эдем был задуман как рай для тех, кто жил праведной жизнью. Неясно, был ли Ган Эдем - что означает «райский сад» на иврите - местом, предназначенным для душ после смерти или для воскресших людей, когда придет Олам Ха Ба. Например, в Исходе Рабба 15: 7 говорится: «В мессианскую эпоху Бог установит мир для народов, и они будут спокойно сидеть и есть в Ган Эдеме». Числа в Рабе 13: 2 приводятся аналогичные ссылки, и в обоих случаях ни души, ни мертвые не упоминаются. Тем не менее, считается, что, учитывая веру древних раввинов в воскресение, Ган Эдем, вероятно, был тем местом, куда, как они думали, праведники придут после того, как они воскреснут для Олама Ха Ба.

В дополнение к всеобъемлющим представлениям о жизни после смерти, таким как Олам Ха Ба, во многих историях рассказывается о том, что может случиться с душами, когда они придут в загробную жизнь. Например, есть известная история о том, как на небесах и в аду люди сидят за банкетными столами, заваленными вкусной едой, но никто не может согнуть локти. В аду все голодают, потому что думают только о себе. На небесах все празднуют, потому что кормят друг друга.

Из всего вышесказанного напрашивается лишь один вывод, который можно почерпнуть у евреев: нужно жить здесь и сейчас, наслаждаясь счастливыми моментами в этой жизни.

Что вам ближе: осознание иной загробной жизни или еврейская философия?

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