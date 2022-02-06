Подскажу, чем заменить яйца при приготовлении котлет

Несмотря на то, что яйца не являются обязательным ингредиентом в фарше для котлет, большинство кулинаров не представляют себе котлеты без них.

Яйца добавляют в котлетный фарш, чтобы котлеты не развалились в процессе приготовления, то есть их задача связать в единое целое компоненты котлеты.

Как говорят опытные кулинары, яичный белок утяжеляет котлеты и они получаются менее воздушными, а вот желток не просто замечательно связывает котлеты, но и делает их вкуснее.

Так вот, что делать. если решили приготовить котлеты, а в холодильнике не оказалось ни одного яйца.

Далее я подскажу, чем заменить яйца без потери вкуса и котлет и требуемого эффекта.

Но сначала я хочу поделиться одним из последних видео со своего канала на ютуб:

Селедочка ПО-ЧЕХОВСКИ. Закуска, которая покорила русский бомонд

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Вернемся к нашим котлетам...

Куриное филе

Куриное мясо очень "клейкое", его даже добавляют для лучшей сцепки в фарш для люля-кебаб, а потому, чтобы котлеты не разваливались, можно дополнительно прокрутить куриную грудку.

Тертый сыр

Сыр не только лучше свяжет между собой ингредиенты котлетного фарша, но и сделает котлеты очень вкусными и нежными. много сыра не потребуется, достаточно 100 грамм на килограмм фарша.

Картошка

В идеале в фарш на котлеты лучше добавить картофельное пюре, но если такового в наличии нет, то вполне можно обойтись сырым картофелем, который натереть на терке.

Рис

Рис обладает отличными связывающими способностями. Но для лучшего эффекта, рис рекомендуется хорошо разварить и только после этого добавить в фарш.

На килограмм фарша нужно будет 4 - 5 ложек столовых риса.

Майонез

В основе майонеза - те же яйца, потому он с легкостью заменит их в фарше на котлеты.

Лучше всего, если майонез будет постным.

Майонез в котлетный фарш добавляют из расчета 2 ложки столовые на килограмм прокрученного мяса.

Ничего

Если ни один из вариантов по каким-либо причинам Вам не подходит, то в фар на котлеты можно вообще ничего не добавлять а просто тщательно вымешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.

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А что Вы добавляете в котлетный фарш? Поделитесь своим способом в комментариях к публикации.

Приятного аппетита!

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