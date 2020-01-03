Вкуснее и проще голубцов. Причем в 10 раз. Капустная слоенка
Как я уже говорила, что в моей семье все любят голубцы.
Однако, у меня не всегда есть время и, буду говорить откровенно, желание, возиться с приготовлением этого блюда.
Тогда мне на выручку приходит этот рецепт.
Все гораздо проще, чем с голубцами, а результат великолепен.
Вкусная капустная слоеная запеканка - блюдо от которого в восторге вся моя семья.
Ингредиенты:
- Капустные листья - несколько штук;
- Фарш (может быть любой по Вашему усмотрению) - 800 - 1000 грамм;
- Сметана - ½ стакана;
- Сыр - 100 - 150 грамм;
- Лук репчат - 1 штука;
- Яйцо - 1 штука;
- МАсло растительн. - немного;
- Специи, перец и соль - на собственный вкус.
Пошаговое приготовление
- Капустный вилок нужно разобрать на листья, с каждого листочка срезать утолщения.
- Листья нужно положить в кипящую воду и отварить на протяжении 5 - 7 минут.
- Воду посолить.
- Затем листья достать и дать стечь воде.
- Пока они остывают, нужно заняться фаршем.
- С лука снять шелуху, мелко нашинковать и обжарить в сковородке на маслице растительном.
- Затем к луку добавить фарш. Посолить, добавить специи, поперчить.
- Обжаривать фарш практически до 100-ной готовности.
- Сметанку смешать с яйцом, даже взбить в некоторой степени.
- Сыр натереть на терке.
- Осталось собрать капустную слоенку.
- В форму для запекания положить сначала капустный лист, на него выложить слой фарша.
- Залить небольшим количеством яично-сметанной заливкой, посыпать сыром.
- Затем снова - капустные листья, фарш, заливка, сыр.
- И так далее - слой за слоем.
- Последний слой - капустные листья. Сверху залить яично-сметанной заливкой.
- Убрать в духовку на 30 - 35 минут.
Слоенка из капусты готова. Получилось вкуснее голубцов, а на приготовление ушло в разы меньше времени.
Подавать, разрезав слоенку на кусочки, как торт или пирог.
Приятного аппетита!
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