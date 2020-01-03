Вкуснее и проще голубцов. Причем в 10 раз. Капустная слоенка

2 дня назад
A full set of statistics will be available when the publication has over 100 views.

Как я уже говорила, что в моей семье все любят голубцы.

Однако, у меня не всегда есть время и, буду говорить откровенно, желание, возиться с приготовлением этого блюда.

Тогда мне на выручку приходит этот рецепт.

Все гораздо проще, чем с голубцами, а результат великолепен.

Вкусная капустная слоеная запеканка - блюдо от которого в восторге вся моя семья.

Ингредиенты:

  • Капустные листья - несколько штук;
  • Фарш (может быть любой по Вашему усмотрению) - 800 - 1000 грамм;
  • Сметана - ½ стакана;
  • Сыр - 100 - 150 грамм;
  • Лук репчат - 1 штука;
  • Яйцо - 1 штука;
  • МАсло растительн. - немного;
  • Специи, перец и соль - на собственный вкус.
Пошаговое приготовление
Пошаговое приготовление

Пошаговое приготовление

  • Капустный вилок нужно разобрать на листья, с каждого листочка срезать утолщения.

  • Листья нужно положить в кипящую воду и отварить на протяжении 5 - 7 минут.
  • Воду посолить.
  • Затем листья достать и дать стечь воде.
  • Пока они остывают, нужно заняться фаршем.
  • С лука снять шелуху, мелко нашинковать и обжарить в сковородке на маслице растительном.
  • Затем к луку добавить фарш. Посолить, добавить специи, поперчить.
  • Обжаривать фарш практически до 100-ной готовности.
  • Сметанку смешать с яйцом, даже взбить в некоторой степени.
  • Сыр натереть на терке.
  • Осталось собрать капустную слоенку.
  • В форму для запекания положить сначала капустный лист, на него выложить слой фарша.

  • Залить небольшим количеством яично-сметанной заливкой, посыпать сыром.
  • Затем снова - капустные листья, фарш, заливка, сыр.
  • И так далее - слой за слоем.
  • Последний слой - капустные листья. Сверху залить яично-сметанной заливкой.
  • Убрать в духовку на 30 - 35 минут.

Слоенка из капусты готова. Получилось вкуснее голубцов, а на приготовление ушло в разы меньше времени.

Подавать, разрезав слоенку на кусочки, как торт или пирог.

Приятного аппетита!

***

Ставьте палец вверх статье и подписывайтесь на наш канал, добавляем рецепты ежедневно. Подписывайтесь на нас в Viber,Telegram, Инстаграм и Одноклассниках

#будемкашеваритьвместе