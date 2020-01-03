Вкуснее и проще голубцов. Причем в 10 раз. Капустная слоенка

Как я уже говорила, что в моей семье все любят голубцы.

Однако, у меня не всегда есть время и, буду говорить откровенно, желание, возиться с приготовлением этого блюда.

Тогда мне на выручку приходит этот рецепт.

Все гораздо проще, чем с голубцами, а результат великолепен.

Вкусная капустная слоеная запеканка - блюдо от которого в восторге вся моя семья.

Ингредиенты:

Капустные листья - несколько штук;

Фарш (может быть любой по Вашему усмотрению) - 800 - 1000 грамм;

Сметана - ½ стакана;

Сыр - 100 - 150 грамм;

Лук репчат - 1 штука;

Яйцо - 1 штука;

МАсло растительн. - немного;

Специи, перец и соль - на собственный вкус.

Пошаговое приготовление

Пошаговое приготовление

Капустный вилок нужно разобрать на листья, с каждого листочка срезать утолщения.

Листья нужно положить в кипящую воду и отварить на протяжении 5 - 7 минут.

Воду посолить.

Затем листья достать и дать стечь воде.

Пока они остывают, нужно заняться фаршем.

С лука снять шелуху, мелко нашинковать и обжарить в сковородке на маслице растительном.

Затем к луку добавить фарш. Посолить, добавить специи, поперчить.

Обжаривать фарш практически до 100-ной готовности.

Сметанку смешать с яйцом, даже взбить в некоторой степени.

Сыр натереть на терке.

Осталось собрать капустную слоенку.

В форму для запекания положить сначала капустный лист, на него выложить слой фарша.

Залить небольшим количеством яично-сметанной заливкой, посыпать сыром.

Затем снова - капустные листья, фарш, заливка, сыр.

И так далее - слой за слоем.

Последний слой - капустные листья. Сверху залить яично-сметанной заливкой.

Убрать в духовку на 30 - 35 минут.

Слоенка из капусты готова. Получилось вкуснее голубцов, а на приготовление ушло в разы меньше времени.

Подавать, разрезав слоенку на кусочки, как торт или пирог.

Приятного аппетита!

***

Ставьте палец вверх статье и подписывайтесь на наш канал, добавляем рецепты ежедневно. Подписывайтесь на нас в Viber , Telegram , Инстаграм и Одноклассниках

#будемкашеваритьвместе