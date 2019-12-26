Заправка для салатов вкуснее майонеза. Готовится за три минуты

Согласитесь, что сейчас сложно купить майонез хорошего качества.

Я, например, беру майонез исключительно единственного производителя, так как остальные меня совершенно не устраивают по своим вкусовым качествам.

Писать марку майонеза не буду, чтобы не делать рекламу (при том бесплатную).

А что делать, если нужного майонеза в магазине нет?

Я для себя эту проблему решила. Так как знаю рецепт офигительной заправки для любых салатов.

Эта заправка идеально подходит для приготовления любого из салатов.

В том числе - оливье, “шубы”, “Мимозы”.

Заправку можно использовать для приготовления горячих блюд, например, мяса по-французски и так далее.

Готовится эта заправка максимально просто из недорогих продуктов.

На приготовление вы потратите не более трех минут.

Если вычесть время на варку яиц.

Я решила, что эта публикация будет интересна хозяйкам преддверье новогодних застолий.

Чем можно заменить майонез при приготовлении салатов

Ингредиенты

Куриные яйца - 2 штуки;

Сметана (лучше всего использовать пожирнее) - 200 грамм;;

Горчица (в идеале дижонская, но можно и обычную) - 1 ложка столов.;

Соль — на собственный вкус.

Пошаговое приготовление

Яйца нужно отварить вкрутую.

Затем желтки отделить от белков. Белки можно использовать для приготовления салатов, а для заправки нужны лишь отварные желтки.

Желтки сначала нужно растереть со сметаной, а после эту массу переложить в чашу блендера.

Сюда же добавить все остальные ингредиенты - горчицу, соль.

Взбить массу блендером примерно 30 секунд. Если блендера нет, то можно воспользоваться самым обычным кондитерским венчиком.

Заправка готова.

Благодаря блендеру, заправка делается более воздушной и однородной.

Можно заправлять любые салаты.

По желанию прямо в заправку можно добавить немного укропчику. Это сделает ее более ароматной.

Мне кажется отличный лайфхак. Тем более, когда готовишь несколько салатов, часто майонез заканчивается, а данный рецепт поможет выйти победителем из этого положения.

Приятного аппетита и с наступающими новогодними праздниками!

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