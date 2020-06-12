Безумно вкусный салатик
Этот салат никого не оставит равнодушным, готовьте в свое удовольствие.
Ингредиенты:
🔸 Филе индейки - 200 г
🔸 Сыр ~70 г
🔸 Морковь по -корейски ~100 г
🔸 Кукуруза ~70 г
🔸 Чеснок - 1 зубчик ( по вкусу)
🔸 Корнишоны - 7-8 штучек
🔸 Сметана / майонез домашнего приготовления - 2-3 ст.л.
🔸 Зелень любимая
🔸 Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Филе отвариваем, нарезаем. Огурцы нарезаем.
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Сыр натереть на крупной тёрке, измельчить чеснок, нарубить зелень.
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Добавляем к ингредиентам сметану/майонез (солим, перчим по вкусу ) и тщательно перемешиваем.