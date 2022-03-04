Масленичная неделя: 3 идеальных рецепта блинов, которые точно получатся

У каждой хозяйки свой идеальный рецепт блинов. Одни считают, что лучшие блинчики получаются на кефире, другие готовят исключительно на молоке, а третьи вообще на минералке. Мы собрали три лучших проверенных рецепта и предлагаем их тебе.

Все блинчики по нашим рецептам получаются вкусными, тонкими и с дырочками. Они отлично сочетаются со сметаной, мёдом, вареньем и сгущенкой. К сгущёнке можно также добавить свежие или замороженные ягоды — объедение! Тем, кто заботится о фигуре, подойдут несладкие варианты: можно приготовить блинчики с курочкой, грибами, мясом, творожным сыром, красной рыбкой и другими любимыми начинками.

Тонкие «кружевные» блины с дырочками

У вас получатся отличные тонкие блины на молоке с дырочками. Чтобы сделать их еще вкуснее, дайте тесту постоять 15−20 минут после замешивания.

Ингредиенты:

кислое молоко или кефир – 500 мл;

мука пшеничная – 200 г;

яйцо куриное – 3 шт.;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

растительное масло –2 ст. л. + для жарки

Приготовление:

Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты и ½ молока. Взбейте так, чтобы тесто получилось без комочков, влейте остатки молока и оставьте тесто на 10−15 минут. Оно должно быть достаточно жидким. Если вы видите, что оно слишком густое, добавьте пару столовых ложек горячей воды — вкус от этого не пострадает. Затем разогрейте сковороду, смажьте маслом и приступайте к выпеканию. Эти блинчики хорошо подойдут как основа для начинки — как солёной (сырных, мясных, рыбных или овощных), так и сладкой!

Блины на кипятке

Этот рецепт считается одним из классических: его любили советские хозяйки за простоту и отменный вкус.

Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан кипятка

1 стакан молока

1 стакан муки

Сахар и соль по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Взбейте яйца и соль. Миксер не понадобится, просто интенсивно смешайте все с помощью вилки. Продолжая взбивать, влейте в смесь стакан кипятка, затем — стакан молока (все еще продолжая взбивать). И, наконец, добавьте муку, сахар и немного растительного масла. Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом. Блины получатся тонкими, но не будут прилипать и рваться.

Блины на минералке

Блинчики на минералке похожи на те, которые готовят на кефире, но при этом тесто не такое кислое и гораздо легче замешивается. Такие блинчики получаются воздушными и очень вкусными.

Ингредиенты:

2 яйца

1,5 стакана сильно газированной минеральной воды

6 столовых ложек муки

Соль

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Взбейте яйца, добавьте соль, влейте минеральную воду – все тщательно перемешайте, а после этого добавьте муку. Добейтесь, чтобы смесь получилась без комочков. Перед выпеканием добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.

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