Масленичная неделя: 3 идеальных рецепта блинов, которые точно получатся

У каждой хозяйки свой идеальный рецепт блинов. Одни считают, что лучшие блинчики получаются на кефире, другие готовят исключительно на молоке, а третьи вообще на минералке. Мы собрали три лучших проверенных рецепта и предлагаем их тебе.
Все блинчики по нашим рецептам получаются вкусными, тонкими и с дырочками. Они отлично сочетаются со сметаной, мёдом, вареньем и сгущенкой. К сгущёнке можно также добавить свежие или замороженные ягоды — объедение! Тем, кто заботится о фигуре, подойдут несладкие варианты: можно приготовить блинчики с курочкой, грибами, мясом, творожным сыром, красной рыбкой и другими любимыми начинками.
Тонкие «кружевные» блины с дырочками
У вас получатся отличные тонкие блины на молоке с дырочками. Чтобы сделать их еще вкуснее, дайте тесту постоять 15−20 минут после замешивания.
Ингредиенты:
- кислое молоко или кефир – 500 мл;
- мука пшеничная – 200 г;
- яйцо куриное – 3 шт.;
- соль – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- растительное масло –2 ст. л. + для жарки
Приготовление:
Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты и ½ молока. Взбейте так, чтобы тесто получилось без комочков, влейте остатки молока и оставьте тесто на 10−15 минут. Оно должно быть достаточно жидким. Если вы видите, что оно слишком густое, добавьте пару столовых ложек горячей воды — вкус от этого не пострадает. Затем разогрейте сковороду, смажьте маслом и приступайте к выпеканию. Эти блинчики хорошо подойдут как основа для начинки — как солёной (сырных, мясных, рыбных или овощных), так и сладкой!
Блины на кипятке
Этот рецепт считается одним из классических: его любили советские хозяйки за простоту и отменный вкус.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан кипятка
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- Сахар и соль по вкусу
- Растительное масло
Приготовление:
Взбейте яйца и соль. Миксер не понадобится, просто интенсивно смешайте все с помощью вилки. Продолжая взбивать, влейте в смесь стакан кипятка, затем — стакан молока (все еще продолжая взбивать). И, наконец, добавьте муку, сахар и немного растительного масла. Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом. Блины получатся тонкими, но не будут прилипать и рваться.
Блины на минералке
Блинчики на минералке похожи на те, которые готовят на кефире, но при этом тесто не такое кислое и гораздо легче замешивается. Такие блинчики получаются воздушными и очень вкусными.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1,5 стакана сильно газированной минеральной воды
- 6 столовых ложек муки
- Соль
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Взбейте яйца, добавьте соль, влейте минеральную воду – все тщательно перемешайте, а после этого добавьте муку. Добейтесь, чтобы смесь получилась без комочков. Перед выпеканием добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.
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