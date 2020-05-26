Марсианские пейзажи и лазурная вода Борницкого карьера под Гатчиной.

Красивый рукотворный карьер расположился в Гатчинском районе Ленинградской области. Отличительная особенность места - высокая насыпь, поверхность которой у одних ассоциируется с песчаными барханами в пустыне, у других - с поверхностью Марса. Я не была ни в пустыне ни на Марсе, к сожалению. А хотелось бы побывать и там, и там.

Вот так выглядит насыпь издалека.

Если забраться на неё, то вы окажетесь как раз в окружении тех самых "барханов". Подъем довольно крутой, но с ним справится даже ребенок в нормальной физической форме. "Барханы" на самом деле сложены плотной породой, а не песком.

Карьер заполнен водой голубоватого цвета. Сочетание желтого грунта и изумрудной воды делает место привлекательным для отдыхающих. В хорошую погоду здесь много любителей покупаться и пожарить шашлыки.

Сквозь прозрачную воду хорошо просматривается донный ландшафт.

Карьер образовался из-за выработки известняка, который использовался для строительства в Гатчине и Петербурге. Кстати, именно из него построен собор в селе Никольское, о котором я писала чуть ранее.

Чуть поодаль есть один действующий карьер. Можно увидеть элеваторы.

С вершины насыпи видны другие водоёмы. Если спустится, и пойти вдоль воды, то можно дойти и до них, что мы и сделали.

Видите у линии горизонта есть вода? Вот туда мы и направились.

Они тоже оказались очень красивыми. Их берега сложены местами из песка, местами из камней. Были замечены несколько рыбаков и много чаек.

На берегу кто-то построил шалашик.

Координаты: 59.484771, 29.930863

Чтобы добраться до места, нужно доехать до поселка Новое Хинколово. Борницкий карьер расположен на окраине поселка, не заметить его невозможно.

Уже перед тем, как уезжать, встретили ёжика. Он разрешил аккуратно себя погладить.

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