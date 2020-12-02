Афиша новогодних мероприятий Домодедово

До Нового года осталось не так много времени. Многие уже задумались о том, как развлечь себя и детей в длинные новогодние каникулы.

19 декабря 2020 с 11.00 до 12.00 Новый год у Смешариков. Незабываемый праздник для малышей в ресторане Бамбинополь в тематике любимого мультфильма.

27 декабря с 16.00 до 17.00 Интерактивный спектакль «Новый год в стиле Дисней. Яркое интерактивное шоу со спецэффектами, увлекательные конкурсы и незабываемые впечатления. Мы отправимся в новогоднее путешествие вместе с Микки и Минни маус!

25 декабря с 18.00 до 19.00 Праздничная программа «Баба-Яга против» Баба-Яга узнала о приближении главного праздника в году. Но почему-то приглашения в своем почтовом ящике не нашла – и снова принялась за пакости.

20 декабря с 11.00 до 12.00 Беби-спектакль «Малышарики. Первый снег. История о том, как герои мультфильма - Малышарики вместе с малышами встречают Новый год.

Стоимость от 1500 рублей. Подробнее на сайте https://bambinopol.ru/services/novyy-god-v-restorane/

Множество замечательных представлений, игр и театрализованных программ проводят учреждения культуры. Выбирайте то, что ближе вам, и наслаждайтесь праздниками!

Каширское шоссе, д.62, площадь у Почтамта

31 декабря-1 января 23.00-03.00: «Почта. Версия 2.0» - массовые гуляния для жителей городского округа Домодедово (18+).

«Олимпийский сквер»

(мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2)

2,3,4,5,6 января 11.00: Игровые программы для детей в рамках школьных каникул (6+).

Каширское шоссе, д.62, площадь у Почтамта

2,3,4,5,6 января 16.00: Игровые программы для детей в рамках школьных каникул (6+).

Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки»

(Каширское шоссе, д.107, тел. +7 (925) 827-74-37)

31 декабря 23.00: Новый год в «Ёлочках». Лыжный забег. Новогодняя дискотека (18+);

1 января

12.00: «Забег обещаний» - Всероссийская акция (6+);

12.30 (центральная площадь): «Зимние забавы с Хранителями парка» - детская игровая программа (0+);

1-6, 8, 11 января 17.00 (центральная площадь): «Горячая десятка» - дискотека/Новогоднее караоке (12+);

1, 3, 5, 7, 11 января 13.00, 14.00 (Резиденция Деда Мороза): «В гостях у Снегурочки» - творческая гостиная: фотозона, теплое место, мастер-классы (0+);

2, 4, 6, 8, 11 января 17.00-19.00 (Резиденция Деда Мороза): «В гостях у деда Мороза» - интерактивная программа (0+);

2, 4, 6, 8 января 11.00 (Муниципальная карусель, Каширское шоссе, 42): «В гостях у Хранителей парка» - детская игровая программа (0+);

2, 4, 6, 8, 12 января 13.00, 14.00 (Резиденция Деда Мороза): «Фабрика новогодних игрушек» - творческий мастер-класс (0+);

2-7,11-12 января 12.00 (Центральная площадь): «Зимние забавы с Хранителями парка» - детская игровая программа (0+);

3 января 14.00 (центральная площадь): «Парад санок» - семейный конкурс (0+);

3-4,6-7,11-12 января 12.00, 14.00 (театральная галерея): «Щелкунчик» - кукольный спектакль (0+);

4 января

16.00 (центральная площадь): «Новогодний переполох» - зимняя сказка (0+);

5 января 12.00-16.00 (центральная площадь): «Ферма» - эко-фестиваль (0+);

5, 7, 12 января 15.00-17.00 (досуговый центр): «Ретро-танцы» - танцевальный вечер для старшего поколения, в рамках программы «Активное долголетие» (18+);

7 января 17.00 (центральная площадь): «Рождественские колядки» - праздничная программа (0+);

8 января 12.00 (центральная площадь): «В гостях у Хранителей парка» - детская игровая программа (0+);

11 января

11.00 (Муниципальная карусель, Каширское шоссе, 42): «Зимние забавы с Хранителями парка» - детская игровая программа (0+);

13.00: «Январские огни» - тематический квест (6+).

Городской Дом культуры «Авиатор»

(г. Домодедово, мкр. Авиационный, улица Гагарина, 1, тел. +7 (496) 792-72-80)

1 января 01.00-04.00 (площадь): «Новогодняя кутерьма» - театрализованная программа, новогодняя дискотека (18+);

3 января 12.00: «Новогодние сюрпризы» - развлекательная программа для детей и подростков (И) (0+);

4 января

12.00: «Как Баба Яга и Леший Новый год украли» - новогодняя сказка для всей семьи (И) (0+);

13.00 (площадь): «Как Баба Яга и Леший хороводы водили» - игровая программа для детей и подростков (И) (6+);

5 января 16.00: «Хрустальные ноты Зимы!» - Рождественский концерт участников клубных формирований (И) (6+);

6 января 12.00 (площадь): «Рождественская встреча с Дедом Морозом!» - интерактивная театрализованная программа для детей (0+);

8 января 12.00: «Веселые старты» - соревнования для детей и подростков (6+);

10 января 13.300-15.00: «Центр притяжения» - зимняя party-boom для молодежи (И) (16+);

11 января 12.00: «Как Чучуня хотела Деда Мороза обмануть» - новогодний спектакль для детей (0+).

Белостолбовский городской Дом культуры

(мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, стр. 1а, тел. +7 (496) 796-31-64)

3-31 декабря 10.00-20.00: «Новогодние чудеса» - выставка рисунков (6+);

1 января 00.30-02.30: «Под бой курантов!» - новогоднее народное гуляние (18+);

3 января 13.00 (площадь): «Дед Мороз. Вспомнить все!» - новогодний квест для детей (6+);

4 января 12.00 (площадь): «Кабы не было зимы…» - танцевально-игровая программа (0+);

5 января 12.00 (площадь): «Зимние забавы» - спортивно-игровая программа (0+);

6 января

12.00 (площадь): «У медведя во бору…» -

новогодняя игровая программа (0+);

13.30: «Бумажные узоры» - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в технике квиллинг (6+);

10 января 18.00: «В ожидании Рождественского чуда» - праздничный концерт (0+).

Востряковский городской Дом культуры

(мкр. Востряково, ул. Луговая, стр.1а, тел. +7 (496) 796-76-38)

23-31 декабря 09.00-20.00: «Зимние чудеса» - выставка рисунков и творческих работ к Новому году и Рождеству (И) (0+);

30 декабря 12.00: «Новогодний переполох» - новогоднее представление (И) (0+);

3 января 12.00-15.00: «Творческий день» - изготовление Рождественских рисунков, поделок, в рамках детской игровой комнаты (0+);

6 января 12.00: «Следствие ведет Дед Мороз» - новогоднее представление (И) (0+);

7 января 12.00-15.00: «Мультфеерверк» - просмотр новогодних сказок и мультфильмов в рамках детской игровой комнаты (0+);

8 января 12.00-15.00: Викторины, загадки, кроссворды в рамках детской игровой комнаты (0+);

9 января 12.00: «Веселое Рождество» - игровая программа для детей и подростков (0+).

Городской Дом культуры «Дружба»

(мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, стр.4 «б», тел. +7 (496) 796-26-43)

17-31 декабря 12.00-18.00: «Волшебство зимы» - выставка творческих работ кружка «Прикладное творчество» (0+);

1 января 00.15-04.00 (площадь): «С Новым годом!» - праздничная музыкальная радиотрансляция (И) (18+);

2 января 12.00 (спортивный зал): «Зимние каникулы» - спортивная программа для детей и подростков (6+);

3 января 12.00: «Путешествие в сказку!» - мастер-класс по театральному искусству (6+);

4 января 12.00: «Праздник новогодней песни!» - музыкальная программа для детей и подростков (И) (6+);

5 января

12.00: «Снежинка» - мастер-класс по изготовлению изделий из синельной проволоки (6+);

13.00: «Киноканикулы» - кинопоказ для детей и взрослых (И) (0+);

7 января

12.00 (площадь): «Рождество в каждый дом!» - развлекательная программа для детей и взрослых (И) (0+);

13.00: «Здравствуй, Снеговик!» - кукольный спектакль для детей и взрослых (0+);

8 января

11.00: «Киноканикулы» - кинопоказ для детей и взрослых (И) (0+);

13.00 (спортивный зал): «Хрустальный мяч» - турнир по мини-футболу среди детских команд (6+);

12 января 11.00 (спортивный зал): «Золотая ракетка» - турнир по настольному теннису для молодежи (12+).

Городской Дом культуры «Южный»

(мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 1а, тел. +7 (496) 794-83-49)

1 января 01.00-03.00 (площадь): «И снова здравствуйте!» - танцевальная программа, посвященная встрече Нового года (18+);

4 января

12.00: «В гости к Снежной королеве!» - новогодний бал-маскарад (6+);

14.00: «Свет Рождества» - мастер-класс по изготовлению Рождественских сувениров (12+);

7 января

12.00: Радиотрансляция, посвященная Рождеству Христову (18+);

13.00: «Новогодний мультфейерверк» - видеопоказ мультфильмов (6+);

11 января 12.00: «Подарок для Деда Мороза» - новогодний спектакль (12+);

13-31 января

10.00-21.00: Выставка творческих работ художников городского округа Домодедово (18+);

15.30: Кинопанорама, посвященная 75-летию Народной артистки РФ Валентины Теличкиной (18+).

Сельский Дом культуры «Барыбино»

(д. Гальчино, ул. Бульвар 60-летия СССР, стр. 1, тел. +7 (496) 796-45-06)

1 января 00.30-03.00 (площадь): «Новый год шагает по планете!» - народное гуляние в новогоднюю ночь (18+);

3 января 15.00: «Здравствуй, Новый год!» - танцевально-развлекательная программа для детей (6+);

4 января 15.00 (площадь): «Раз, два, три, четыре, пять - зимой некогда скучать!» - зимние игры и забавы (6+);

5 января 15.00 (площадь): «Ах, как весело зимой! - игровая программа для детей и подростков (6+);

6 января 14.30 (площадь): «Под чистым небом Рождества!» - игровая программа для детей и подростков (6+);

8 января 14.00: «Как прекрасна ты, зимушка-зима!» - конкурс тематических рисунков (6+);

10 января 15.00: «Раз, два, три, четыре, пять - с ёлкой некогда скучать!» - танцевально-развлекательная программа для детей (6+);

11 января 14.30: Показ мультипликационных фильмов для детей (6+);

12 января 16.00: «Новый год

приходит дважды!» - вечер отдыха для взрослых, в рамках программы «Активное долголетие» (18+).

Сельский Дом культуры «Заря»

(с. Растуново, ул. Заря, стр.33, тел. +7 (496) 796-14-05)

30 декабря 17.00: «Снежное настроение с новогодним привкусом!» - вечер отдыха для людей старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие» (18+);

1 января 01.30-03.00 (с. Растуново, центральная площадь): «Новый год шагает по планете!» - новогодняя танцевальная программа (18+);

1-14 января 10.00-20.00: «Зимушка-зима!» - выставка работ детского творчества (И) (0+);

3 января

11.00 (спортивный зал): Новогодний турнир по дартсу (6+);

12.00 (с. Растуново, центральная площадь): «Зимний переполох» - интерактивная игровая программа для детей (И) (6+);

17.00: «Новогодний мультпарад» - показ мультфильмов для детей (И) (0+);

4 января 16.00 (с. Растуново, центральная площадь): «Потанцуем, поиграем, пошалим!» - танцевально-игровая программа для детей (И) (0+);

5 января

12.00 (с. Растуново, центральная площадь): «Снежное веселье» - интерактивная игровая программа для детей (И) (0+);

13.00: «Новогодний мультпарад» - показ мультфильмов для детей (И) (0+);

6 января

12.00 (с. Растуново, центральная площадь): «Рождественские забавы» - игровая программа для детей (И) (0+);

13.00: «Рождественский подарок» - мастер-класс по росписи имбирных пряников (И) (0+);

8 января 17.00: «Под Рождественской звездой!» - концерт творческих коллективов и исполнителей (И) (0+);

9 января 17.00: «Семейный кинозал» - кинопоказ для всей семьи (И) (6+);

10 января 18.00: «Как маленькая Баба Яга Новый год встречала» - новогоднее представление для всей семьи (И) (0+);

11 января 12.00 (спортивный зал): Товарищеская встреча по мини-футболу среди юношеских команд «Заря» - «Растуново» (6+).

Сельский Дом культуры «Пахра»

(д. Чурилково стр. 5 «Б», тел. +7 (496) 796-92-00)

16-30 декабря 10.00-18.00:

- «Зимние кружева!» - выставка работ кружка изобразительного искусства «Палитра» и кружка занимательного рисования «Акварелька» (0+);

- «Новогодняя игрушка 2020» - выставка игрушек, изготовленных жителями Колычевского округа (0+);

30 декабря 18.00: «Новогодний серпантин!» - новогодний праздник для малышей (6+);

1 января 17.00 (спортивный зал): «Снежный мяч» - матч по мини-футболу для подростков и молодежи (6+);

1-13 января 11.00-14.00: «Все сияет новогодним настроением!» - выставка работ жителей Колычевского административного округа (0+);

3 января 11.00 (площадь): «Новогодние фантазии» - конкурс снежных фигур для детей (0+);

4 января 11.00: «Новогодний переполох» - игровая программа для детей (6+);

5 января 11.00 (площадь): «Святки» - развлекательная программа для детей (6+);

6 января 11.00 (площадь): «Пришла коляда, отворяй ворота!» - развлекательная программа для детей и взрослых (0+);

7 января 13.00 (д. Котляково): «Рождественский разгуляй» - развлекательная программа для детей и взрослых (0+);

9 января 16.00: «Рождественские встречи в Пахре» - вечер отдыха, в рамках программы «Активное долголетие» (18+);

10 января 16.00: «Зимние узоры» - конкурс для детей на лучшую снежинку (0+);

12 января 12.00: «Как маленькая Баба Яга Новый год встречала» - спектакль для детей (0+);

13 января 17.00: «Зимние кружева» - конкурс рисунков среди детей и подростков (0+).

Сельский Дом культуры «Русь»

(с. Красный путь, ул. Центральная, стр. 2, тел. +7 (496) 796-54-05)

1 января 01.30-03.00 (площадь): Новогодняя праздничная трансляция (18+);

3 января 12.00 (площадь): «Новогодний перепляс» - игровая программа для детей (0+);

4 января

11.00 (площадь): «Новогодний хоровод» - игровая программа (0+);

12.00: «Рождественские встречи» - открытие цикла программ «Сказка приходит к вам» (0+);

12.45: «Морозко» - спектакль кукольного театра «Менестрель» (0+);

5 января

11.00 (площадь: «Зимние забавы» - игровая программа для детей (0+);

12.00: «Рождественские встречи» - праздничная программа - встреча с интересными людьми, чтение любимых сказок, новогодний спектакль для детей «Говорят, под Новый год…» (0+);

6 января

11.00 (площадь): «Зимние потешки» - игровая программа для детей (0+);

12.00: «Рождественские встречи» - закрытие цикла программ «Сказка приходит к Вам» - встреча с интересными людьми, чтение любимых сказок,

«Новогодний серпантин» - мини-спектакли театральных коллективов «Луч» и «Образ» Дома культуры (0+);

8 января 12.00: «Новогодние забавы» - игровая программа для детей (6+);

11 января

12.00: «Мастерская чудес» - мастер-класс по изобразительному искусству (6+);

13.00: «Час кино» - показ любимых фильмов (6+);

17.00: «Как хочется счастья» - театральная постановка профессиональных артистов (12+).

Ильинский сельский Дом культуры

(с. Ильинское, стр. 11, тел. +7 (496) 796-89-97)

16-31 декабря 10.00-18.00: «Зимние забавы» - выставка работ кружков изобразительного искусства «Юный художник» и «Рисовашки» (6+);

2 января 12.00: «Зимние забавы» - развлекательная программа в дни новогодних каникул (6+);

3 января 12.00: «Новогодние узоры» - мастер-класс для детей в дни новогодних каникул (6+);

6 января 12.00: «Новый год отметим вместе танцем, юмором и песней!» - игровая программа для детей в канун Рождества (6+);

8 января 12.00: «Увлекательный кинопоказ» - кинопоказ в рамках Дня детского кино (6+);

10 января 14.30: «Берегись автомобиля» - урок по безопасности на дорогах (6+).

Константиновский сельский Дом культуры

(п. ГПЗ «Константиново», ул. Гагарина, стр. 1а, тел. +7 (496) 796-83-38)

16-30 декабря 11.00-18.00: «Новогодний вернисаж» - выставка работ кружка художественного творчества «Палитра» (6+);

«Рождественский турнир» по мини-футболу среди детских и юношеских команд городского округа Домодедово-2019

3 января с 10.00 до 15.00: мальчики 2006-2007 г.р.

4 января с 10.00 до 15.00: мальчики 2008-2009 г.р.

6 января с 10.00 до 15.00: юноши 2004-2005 г.р.

5 января 12.00: «Рождественские забавы» - игровая программа для детей (6+);

8 января 12.00: «Мастерилка» - мастер-класс по изготовлению кормушек для зимующих птиц (6+).

Павловский сельский Дом культуры

(д. Павловское, ул. Вокзальная, стр. 18, тел. +7 (496) 796-23-61)

1 января 02.00-05.00: «Новогодняя ночь» - праздничная дискотека для молодежи (18+);

2 января 13.00: «Супер-мега-шоу. Новогоднее» - интеллектуальная семейная игра (0+);

2-8 января 12.00-14.00: «Зимние каникулы. Версия 2.0.» - развлекательная программа для детей (6+);

4 января 12.00-14.00: «Мастерская Снеговичка» - мастер-классы по новогодним поделкам (6+);

6 января 17.00: «Рождественская вечерка» - вечер русской культуры (12+);

8 января 12.00: «Как Баба Яга письма украла» - новогодний интерактивный спектакль для Благотворительного фонда «Большая семья» (6+);

9 января 17.00: «Молодой избиратель» - беседа с подростками и молодежью (12+);

10 января 18.00: «Старый Новый год» - праздничный концерт.