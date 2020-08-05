Мои махровые полотенца всегда пушистые и мягкие, а не как наждачка. Рассказываю почему
Даже дорогие махровые полотенца через несколько стирок теряют свою мягкость и пушистость.
Какой бы метод стирки не использовался. Почему так происходит? Кто виноват? производитель? Порошок или стиральная машинка? А может жесткая вода?
У нас очень жесткая вода, и эта проблема меня очень волновала. Однако, недавно я узнала способ, который помог мне избавиться от этой проблемы.
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Ошибочные советы из интернета
Мне кажется, я перепробовала все советы, которым переполнен интернет, но полотенцам все равно не получалось вернуть их первоначальный вид.
Чтобы Вы не попали в эту же ситуацию, я их назову:
1. При стирке махровых полотенец использовать дорогие кондиционеры для белья;
2. Использовать минимум порошка и других средств для стирки;
3. Махровые полотенца стирать в полупустой машинке;
4. Стирать полотенца при температуре 90*С.
5. При стирке и ополаскивании добавлять уксус.
В общем, ни одна из этих названных пяти рекомендаций не работает. Я их испробовала все, а полотенцам не получилось вернуть первоначальную мягкость.
Правильный режим стирки
Не так давно я общалась в магазине с продавцом текстильной продукции и обрисовала данную проблему.
Продавец оказалась девушка разговорчивая и мы с ней мило поболтали.
Вот она-то и подсказала, как сделать так, чтобы полотенца всегда оставались пушистыми, как будто только купили.
А секрет заключается в режиме стирки.
Махровые полотенца нужно стирать на ДЕЛИКАТНОМ режиме, предназначенном для деликатного нижнего женского белья и при температуре НЕ БОЛЕЕ 30*С.
Также проверьте, чтобы был выставлен самый минимальный режим на отжиме, не белее 400 оборотов.
При этом режиме стирки все волокна полотенца будут максимально размягчаться, аккуратно взбиваться. В результате ворс останется воздушным, мягким и пушистым.
Именно из-за высокой температуры стирки и долгого времени, которое выставляется при обычном режиме, как для стирки постельного белья, полотенце дервенеет и превращается в "наждачку".
А на 30*С при деликатном режиме полотенца всегда будут мягкими и пушистыми.
Я уже несколько раз пробовала так стирать и полотенца до сих пор именно такие, какими я их покупала.
А Вам известны способы, благодаря которым полотенца остаются мягкими? Поделитесь ими в комментариях.
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