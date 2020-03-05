Пункахарью. Место, где хорошо

Сегодня e-Finland хочет поделиться со своими читателями секретной информацией. Всего в ста километрах от российско-финской границы и в двадцати километрах от центра Савонлинны, на острове Туунаансаари мы обнаружили прелестное местечко, расположенное в окружении сосновых лесов и чистейших озёр. Называется оно Punkaharju Resort.

Кусочек Средиземноморья

Если бы не суровая финская природа, то можно было бы подумать, что ты находишься где-нибудь в Средиземноморье: тут тебе и песчаный пляж, и прибрежный ресторанчик, и яхтенный причал, и даже аквапарк. Но обо всём по порядку…

Карта курорта.

Прежде всего, давайте решим жилищную проблему. На курорте Пункахарью имеется пятьдесят восемь деревянных коттеджей, от совсем крохотных, типа большой палатки, до, практически, усадеб, в которых удобно и с комфортом поместится огромная компания. Ну, а для любителей евростандартов существует отель “Топелиус” с двухместными и четырёхместными номерами. Снаружи двухэтажный “Топелиус”, стоящий в лесу, напоминает таинственный мотель из какого-нибудь американского фильма, что делает его невероятно романтичным местом. При этом, внутри есть все удобства, включая мини-кухню и сауну в каждом номере. Вечерами же бывает приятно посидеть на просторном балконе, любуясь видами озера Сайма.

На фасаде отеля красуется цитата из того самого Топелиуса, именем которого назван отель: “Неважно, когда вы окажетесь здесь, зимним утром, летней ночью или осенним солнечным днём. Вы сразу поймёте, что в нашей стране нет более красивого места, чем Пункахарью. Оказаться здесь — это всё равно, что стать вдруг богаче всех богачей на свете”.

Впрочем, богачам, кроме природных красот, надо питаться чем-то и более существенным. Не волнуйтесь, голодными вы здесь не останетесь. На территории базы отдыха есть вполне приличный ресторан “Павильёнки” со шведским столом и а ла карт, но при желании можно побаловать себя и подножным кормом. К вашим услугам будет рыболовный инвентарь, хоть для летней, хоть для зимней рыбалки, ну, а если рыбацкое счастье подведёт, рядом есть небольшое озеро, где вы за небольшую плату уж точно поймаете себе пару форелей на ужин. Ну, а сам ужин можно устроить в настоящем финском чуме Kota, удобно расположившись на лавках вокруг костра.

Культурно-спортивная программа, предлагаемая в Пункахарью, зашкаливает. Кроме стандартного набора: лодка-велосипед-волейбол и прочие настольные игры, к вашим услугам совершенно потрясающая площадка для мини-гольфа населённая гигантскими зайцами, лисицами и нерпами, на которой махать клюшками будет интересно и взрослым, и детям. В пешей, как говорится, доступности — верёвочный парк для взрослых и детей и знаменитый на всю округу тематический парк отдыха для всей семьи с аквапарком “Кесамаа”, куда народ приезжает порезвиться со всей Финляндии.

Из рядом находящихся достопримечательностей можно назвать интерактивный Музей леса “Лусто”, усадьбу-мастерскую финской художницы с мировым именем Йоханны Орас, картины которой, кстати, украшают номера отеля “Топелиус”, а также уникальный концертный зал “Каллиосали”, вырубленный в скале. Если повезёт, вы сможете попасть на концерт какой-нибудь местной рок-группы.

В 17 км от курорта Пункахарью, в городе Керимяки, расположена одна из самых больших деревянных церквей в мире, а в непосредственной близости от курорта, на другом берегу озера Туунаансалми находится дача императора Александра Второго.

Настоящая изюминка курорта Пункахарью — горячие купели Палью, а проще говоря, бочки с горячей водой, расположенные на открытом воздухе, прямо на берегу озера. Подогреваются они по-старинному, подбрасываемыми в огонь дровами, так что легко можно почувствовать себя каким-нибудь Иваном-царевичем, купавшемся в кипящем молоке. Особенно это мероприятие восхищает зимой, когда вокруг лежат сугробы, а в небе сияет полная луна.

В деталях обо всем можно узнать на сайте курорта: https://punkaharjuresort.fi/

Отдых круглый год

Мы не зря заговорили про зиму. Зимой в Пункахарью не менее чудесно, чем летом. А, может, и более. Чего стоят только восемь пешеходных маршрутов длиной около двадцати километров, которые проходят по природным грядам заповедника Пункахарью. Ходят по ним в специальных снегоступах, что само по себе является довольно необычным времяпрепровождением для городского жителя. Некоторые снегоступные маршруты в вечернее время подсвечиваются, так что гулять по ним можно до девяти вечера. Заблудиться вам не удастся при всём желании. Маршруты хорошо размечены, всюду расставлены указатели, а вдоль троп расставлены объекты светового дизайна. Самыми популярными машрутами являются Лосиная тропа, проходящая по берегу озера Пуровеси, Заячья тропа по острову Ваахерсало, Беличья тропа по местам обитания сайменской нерпы, военно-исторический маршрут Куйконниеми, проложенный вдоль бывшей оборонительной линии Салпалинья, а также так называемая “Экспедиция в дендропарк”. Большинство маршрутов имеют лёгкий уровень сложности и доступны даже детям и пожилым людям.

Про лыжные трассы и говорить нечего. Их тут десятки. Многие проходят прямо по льду озера Пихлаявеси. А рядом с лыжными трассами специальной техникой проложены ещё и самые протяжённые в Финляндии искусственные конькобежные трассы Сойхтулуйстелу. Особенно интересно кататься по ним, когда их освещают уличные свечи и факелы. А ещё курорт Пункахарью предлагает довольно необычное развлечение — альпийский кёрлинг. Это старинная командная игра на льду, известная еще с шестнадцатого века.

Окрестности курорта, в частности моренная гряда Пункахарью, по которой проходит самая красивая автомобильная дорога Финляндии, внесены в список “национальных пейзажей Финляндии”, наряду с морскими видами Хельсинки, водопадом в Иматре, видом на замок Олафсборг в Савонлинне и другими двадцатью тремя природными объектами. Остановившись в Punkaharju Resort вы сможете исследовать эти удивительные места, каждый вечер возвращаясь в своё уютное жилище на берегу озера Сайма.

Как добраться до Punkaharju Resort

Удобнее всего сюда приехать на своём автомобиле. Google-маршруты из Петербурга, Москвы, Хельсинки, Лаппеенранты, Савонлинны и Париккалы показаны здесь: https://punkaharjuresort.fi/contacts

Вы также можете заказать трансфер из Петербурга для группы от 16 человек.

До Punkaharju Resort также можно легко добраться по железной дороге от Савонлинны (20 минут), Париккалы (30 минут), Лаппеенранты (1,5 часа) или Хельсинки (4 часа). Железнодорожная станция Retretti находится в пяти минутах ходьбы от курорта. Расписание движения поездов можно посмотреть тут: https://www.vr.fi/cs/vr/ru/etusivu_ru

Адрес офиса Punkaharju Resort в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 100. Телефон: + 7 951 667 6222.

Сайт Punkaharju Resort, на русском: https://punkaharjuresort.fi/ru. Есть у них также группа в фейсбуке https://www.facebook.com/punkaharjunkesamaa/.