Что нужно знать, чтобы самому переустановить Windows

Источник: https://www.pinterest.ru/

Мне часто приходят вопросы:

— Айтишник! А научи меня переустанавливать Windows!

И я решил, сделать отдельную публикацию, в которое озвучу общие вопросы о переустановке операционной системы от Microsoft. Речь пойдет, конечно же о последней — Windows 10, так как она сейчас более популярна.

Стоит понимать, что в одной статье невозможно учесть все нюансы, постараюсь описать процесс максимально ёмко и сжато.

Существует два типа переустановки Windows:

Поверх текущей системы, если у вас установлена текущая версия или же Windows 7 / 8. В этом случае, все файлы будут сохранены и такая установка является, по факту, обновлением операционной системы;

На чистый отформатированный диск;



Для начала, необходимо убедиться, что у вас есть лицензия на Windows 10 или же получить её (чуть ниже расскажу как).

Также необходим USB Flash накопитель (флэшка) объемом не менее 8 гигабайт. Перед процедурой флэшку необходимо отформатировать.

Первое, что нужно, это скачать специальное средство для установки Windows с официального сайта Microsoft.

Скачиваем, запускаем, принимаем лицензионное соглашение (если согласны со всем) и выбираем дальнейший ход действий:

В случае, с первым вариантом, происходит обновление системы, о котором я писал выше. Обновление происходит в дружественном диалоговом режиме, который доступен даже начинающему пользователю — нужно будет только несколько раз перезагрузить компьютер.

Мы же рассмотрим более сложную часть через установку по USB на «чистый» диск.

Для этого выбираем «Скачать установочный носитель».

Далее выбираем USB флэш носитель:

И ожидаем, пока Windows скачается и запишется на флэшку.

Что дальше?

После того, как вы получите сообщение о том, что Windows записан, вам необходимо на всякий случай сохранить все нужные файлы — в облако или на другой жесткий диск, вставить USB flash и перезагрузить компьютер.

В момент загрузки компьютера необходимо войти в BIOS или UEFI и выбрать загрузку с flash накопителя.

У каждой материнской платы вход в настройки может различаться (F2, F12, Del,Esc, F8) — тут лучше обратиться к документации вашего компьютера или почитать в Интернете, указав марку и модель, например «Как загрузиться с флэшки в ноутбуке Lenovo Ideapad S145».

Если вы успешно загрузились, то откроется диалоговое окно установки Windows, если же нет — загрузится ваша Windows.

Далее установка уже будет проходить в диалоговом режиме, вам нужно будет ввести различные персональные данные, решить форматировать диск или нет, и ожидать.

Лицензию можно приобрести на официальном сайте Microsoft или же через Яндекс Маркет:

Также ключ можно попробовать поискать на корпусе компьютера или ноутбука (может быть наклейка), если конечно вы приобретали компьютер с установленной Windows.

Можно также пользоваться неактивированной версией Windows, но настройки персонализации не будут работать и будет водяной знак о необходимости активации.

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