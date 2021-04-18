20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
Творение Герберта Уэллса является классикой научной фантастики.
Заглянем на съёмочную площадку.
Большинство сцен было снято при помощи робота-камеры. Этот робот позволял снимать падения и перемещать камеру почти мгновенно. Все сцены падения были сняты при помощи неё.
Съёмки проходили в Канаде и в Австралии.
Одним из самых сложных эпизодов стал бросок персонажа Элизабет Мосс через обеденный стол. Чтобы снять эту сцену потребовалось задействовать двух каскадёров, один из которых был облачён в спецкостюм зелёного цвета. В этой сцене также была задействована роботизированная камера.
Уже во время монтажа фильма приходилось проводить досъёмки, поскольку режиссёра не устраивало качество и игра актёров. Ли Уоннелл хотел, чтобы "картинка" полностью погружала зрителя в действие.
Из-за этого в ленте присутствует множество кадров, снятых крупным планом, очень резкие движения камеры.
Особое внимание уделялось игре актрисы. У персонажа было минимум косметики, а игра актрисы граничила с нервным срывом.
Если вы решитесь пересмотреть "Невидимку", то обратите внимание на сцену с перетягиванием одеяла, ведь она специально была добавлены в качестве отсылки к фильму "Заклятие" (2013).
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