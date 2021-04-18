20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

Творение Герберта Уэллса является классикой научной фантастики.

Заглянем на съёмочную площадку.

Большинство сцен было снято при помощи робота-камеры. Этот робот позволял снимать падения и перемещать камеру почти мгновенно. Все сцены падения были сняты при помощи неё.

Съёмки проходили в Канаде и в Австралии.

Одним из самых сложных эпизодов стал бросок персонажа Элизабет Мосс через обеденный стол. Чтобы снять эту сцену потребовалось задействовать двух каскадёров, один из которых был облачён в спецкостюм зелёного цвета. В этой сцене также была задействована роботизированная камера.

Уже во время монтажа фильма приходилось проводить досъёмки, поскольку режиссёра не устраивало качество и игра актёров. Ли Уоннелл хотел, чтобы "картинка" полностью погружала зрителя в действие.

Из-за этого в ленте присутствует множество кадров, снятых крупным планом, очень резкие движения камеры.

Особое внимание уделялось игре актрисы. У персонажа было минимум косметики, а игра актрисы граничила с нервным срывом.

Если вы решитесь пересмотреть "Невидимку", то обратите внимание на сцену с перетягиванием одеяла, ведь она специально была добавлены в качестве отсылки к фильму "Заклятие" (2013).