20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

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Творение Герберта Уэллса является классикой научной фантастики.

Заглянем на съёмочную площадку.

20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

Большинство сцен было снято при помощи робота-камеры. Этот робот позволял снимать падения и перемещать камеру почти мгновенно. Все сцены падения были сняты при помощи неё.

20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

Съёмки проходили в Канаде и в Австралии.

20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

Одним из самых сложных эпизодов стал бросок персонажа Элизабет Мосс через обеденный стол. Чтобы снять эту сцену потребовалось задействовать двух каскадёров, один из которых был облачён в спецкостюм зелёного цвета. В этой сцене также была задействована роботизированная камера.

20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
Уже во время монтажа фильма приходилось проводить досъёмки, поскольку режиссёра не устраивало качество и игра актёров. Ли Уоннелл хотел, чтобы "картинка" полностью погружала зрителя в действие.

Из-за этого в ленте присутствует множество кадров, снятых крупным планом, очень резкие движения камеры.

Особое внимание уделялось игре актрисы. У персонажа было минимум косметики, а игра актрисы граничила с нервным срывом.

20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)
20+ редких кадров со съёмок фильма "Человек-невидимка" (2020)

Если вы решитесь пересмотреть "Невидимку", то обратите внимание на сцену с перетягиванием одеяла, ведь она специально была добавлены в качестве отсылки к фильму "Заклятие" (2013).

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