Как сушить рыбу, чтобы на неё не садились мухи

Раздел: Статьи о рыбалке

Наверное, каждый, кто хоть раз сушил рыбу, думал о том, как защитить свой улов от назойливой мухи, которая так и норовит отложить свои личинки. И если пустить это дело на самотёк, то через какое-то время в рыбе запросто может завестись шашель.

Каждый борется с мухой как может. Кто-то мажет головы уксусом – пробовал, спасает, наверное, только от не очень голодных мух. А кто-то обматывает чалки с рыбой марлей – так рыба плохо проветривается и в жаркую погоду может скорее протухнуть.

Я долго искал в интернете, но так и не смог найти эффективного на 100% способа. Немного подумав, решил сделать себе такой вот шкаф для сушки рыбы.

Теперь не нарадуюсь, поэтому решил поделиться с вами. По деньгам вышло приблизительно 3000 рублей. На работу ушло около 3-х дней. Собирал без каких-либо чертежей, приходилось импровизировать по ходу дела. Так что, может, если делать по моему фото, выйдет быстрее. Советую предварительно всё-таки сделать чертёж, чтобы потом не переделывать по нескольку раз.

Шкаф со всех сторон оббит металлической сеткой, её не порвут коты, а главное, сетка обеспечивает хороший обдув. Весь каркас из брусьев 30х40 мм. Сверху непромокаемый материал, крыша с уклоном — на случай дождя. Рыбу нанизываю на стальную проволоку (досталась от соседа), кажется, это проволока от сварочных электродов (обстукивается молотком от верхнего слоя). По краям брусков, на которые опираются эти прутки, прибил оконные штапики, благодаря этому очень удобно перемещать чалки (прутки с рыбой).

Снизу моей конструкции сделал небольшие колёсики, а по углам ручки, чтобы при необходимости, можно было легко перекатить этот сушильный шкаф.

Усилил конструкцию металлическими уголками. Единственное, что хочу ещё сделать — забить гвоздики по краям прутков, чтобы при перемещении ящика они не съезжали.

Теперь рыбка сохнет в безопасности, а мухи нервно глотают слюни в сторонке.

Как вам моя идея?