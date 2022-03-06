Как из обычной золы сделать эффективное моющее средство: простой рецепт

А вы знали, что из самой обычной древесной золы можно приготовить эффективное моющее средство? Его называют щёлок. Раньше этот состав использовали для стирки, мытья посуды, изготовления мыла и выделки кожи. Сегодня мы расскажем, как в домашних условиях сделать натуральное, но при этом мощное моющее средство. Оно обязательно пригодится вам в домашнем хозяйстве!

Какая зола подойдёт?

Для изготовления щёлока необходима зола от лиственных деревьев. Лучший вариант — берёза, так как она содержит большое количество гидроксида калия. А именно он и придаёт щёлоку очищающие свойства. Также большое количество калия содержится в золе соломы и стеблей подсолнечника.

Горячий способ приготовления

Золу предварительно просеять, чтобы в неё не попали куски сажи и угли — они будут оставлять чёрные пятна при стирке. Далее насыпать золу в металлическую ёмкость (кастрюлю или ведро), залить водой в пропорции 1 часть золы и 3 части воды, перемешать и поставить на огонь.

Когда состав закипит, убавить огонь на минимум и варить регулярно помешивая 3–5 часов. Чем дольше варится — тем концентрированней состав получится. После этого остудить жидкость и дать отстояться несколько часов. Светлую жидкость выбрать половником в отдельную ёмкость — это и есть самый настоящий концентрированный щёлок. Остальное процедить через несколько слоёв марли.

Важно! Концентрат щёлока необходимо разбавить водой в пропорциях 1:3. Это нужно, чтобы не получить ожоги кожи.

На этом натуральное моющее средство готово! Остатки золы, отдавшие щёлок, можно опять залить водой и также прокипятить 3–4 часа, получится тот же щёлок, но только менее концентрированный.

Холодный способ

Отличается простотой в приготовлении. В ёмкость насыпать просеянной золы, примерно до половины объёма. Далее заполнить ёмкость водой и оставить настаиваться на неделю. Содержимое ёмкости перемешивать 1–2 раза в день. По истечении недели верхний (чистый) слой выбрать половником, а остальное процедить через ткань или несколько слоёв марли. Концентрат также развести с водой 1:3.

Эту же золу можно использовать повторно — из неё так же получится щёлок, но менее концентрированный.

Многие дачники держат специальную бочку, в которую ссыпают золу и готовят моющее средство. Чистый щёлок они сливают в отдельную ёмкость, а в бочку с золой регулярно доливают воду. Таким образом, у них всегда есть запас натурального моющего средства, которое всегда очень нужно в хозяйстве.