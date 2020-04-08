Мало кто догадывается, из чего сделаны мои большие крепкие кашпо для уличных цветов

Называют разные материалы, но почти никто не угадывает. А когда говорю, из чего их сделала, многие не верят, пока не покажу рабочую заготовку.

Листайте галерею - там кашпо со всех сторон Листайте галерею - там кашпо со всех сторон Листайте галерею - там кашпо со всех сторон Листайте галерею - там кашпо со всех сторон Листайте галерею - там кашпо со всех сторон

В прошлом году я увлеклась выращиванием петуний и мне не хватило для них кашпо. Пришла идея сделать их самой. Однако не была полностью уверена, насколько они будут прочными и надежными, как перенесут погодные условия - дождь, ветер...

Это самое большое кашпо. В него поместилось где-то 8 литров земли

Но они меня не подвели и отлично прослужили весь сезон, а теперь ждут нового. А за зиму я еще сделала несколько новеньких. И поскольку они себя оправдали, то поделилась этим способом в своем новом подробном мастер-классе - видео в конце статьи.

Кашпо я делаю "блинным" способом из толстых бумажных трубочек, которые скручиваю из магазинных рекламок. Это отличный безоплатный материал.

Чтобы в кашпо не застаивалась вода, сделала в них дренажные отверстия. Из кругов одинаковых диаметров можно мастерить вазоны разных форм. Об этом, как делать кашпо прочным и других нюансах смотрите в моем видео мастер-классе