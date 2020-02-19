Как защитить суставы ног

Здравствуйте! Я работаю врачом 21 год. Меня зовут Георгий Олегович Сапего. В этой статье расскажу о том, как правильно защищать суставы ног.

Постоянно наблюдаю людей с больными суставами, которые как-то извращаются со своим лечением. Они меняют врачей, делают ненужное обcледование, выкручивают себе ноги какими-то дурацкими упражнениями, чего-то куда-то колят, втирают и прочее. Получается, что на них еще не успело подействовать нормальное лечение, а они уже сбежали к другому врачу и начинают новое.

Такое бывает, но это не самое плохое. Самое плохое, что эти люди гробят свои суставы параллельно лечению. На самом деле есть целая программа защиты больных суставов. То есть врач назначает лечение, и вы с ним будете ждать результата. Но при этом нельзя делать все, что захочется, ходить на коленях, прыгать с парашютом или извращаться похожим образом. Придется соблюдать специальные правила. Их называют защитой суставов. Они универсальные по всему миру.

Смысл защиты суставов в том, чтобы не нагружать больные суставы и не доламывать их еще больше. Иногда достаточно определенным образом поберечь суставы, и они сразу меньше будут болеть. Это способы сохранить то, что еще не развалилось.

Уважайте боль

Это первое универсальное правило. Если сустав болит, то с ним явно что-то не в порядке. Он семафорит вам и обращает на себя внимание. Это особенно важно в самом начале заболевания. Если суставы болят не больше 3 месяцев, то нужно уважать их боль. В этот период времени можно легко задолбать сустав или наоборот сохранить его на будущее.

Но когда люди замечают, что нога плохо гнется, болит и опухает, то многие начинают истерить и делают вид, что ничего не происходит. Начинают демонстративно бегать по лестницам, копать картошку и доламывают себе ноги.

Обязательно расспросите своего лечащего врача о всех тонкостях.

В этот период времени больной сустав надо разогревать перед серьезной физической нагрузкой. Где-то 5 - 10 минут нужно аккуратно посгибать и поразгибать больное место, так, чтобы разогнать кровь и слегка повысить температуру в мышцах. Наше собственное мясо хорошо растягивается в разогретом виде, но рвется и ломается в холодном состоянии.

Обувной магазин

Надо выбрать себе удобную обувь. От такой обуви сустав должен меньше болеть. Берут буквально кучу обуви и начинают в ней ходить. Выбирают ту, в которой болит меньше. Обычно это какие-нибудь кроссовки вроде беговых с поддержкой стопы.

Задник у них должен плотно поддерживать сзади пятку. Обувь должна хорошо фиксироваться на ноге.

Подошва обычно достаточно плотная и не должна легко гнуться.

В носке обуви должно быть место, чтобы пальцы имели возможность раздвинуться в стороны под нагрузкой. По этой же причине размер ноги нужно определять в положении стоя, когда нагрузка раздвигает кости в стопе.

Никто не запрещает прийти в обувной или спортивный магазин и все там перемерять.

Твердая модельная подошва обычно не подходит, резиновая подошва как в кедах не подходит, берцы и рабочие ботинки тоже не подходят. Сандалии, тапки и обувь на высоком каблуке тоже для этого дела не подойдут.

Когда женщин обучали выбирать по таким принципам обувь, то они потом на 70% реже жаловались на боль в ногах.

Если приходится ходить по бетону, то обычно подбирают специальные стельки с амортизирующей подушечкой.

Обувь желательно менять через каждые пройденные 500 - 800 километров. Лично мне зимних кроссовок для гуляния в лесу хватает на 1000 км. Это одна зима.

Разберитесь с ортопедом или в протезно-ортопедическом салоне по поводу стелек, вставок и подушечек, которые нужно добавить в обувь.

Чаще всего вижу ошибки у людей с ревматоидным артритом. Они так доверяют таблеткам, то забывают защищать суставы. Кто-то из них ходит в магазин в тапках, а кто-то штангу тягает. И то, и другое ненормально.

Гипермобильность

Если у вас гипермобильность суставов, то обязательно следите за лодыжками. Нужно, чтобы повседневная обувь их поддерживала и защищала при подворачивании ноги. Каждое растяжение связок в области лодыжки - это на самом деле разрыв, который увеличивает нестабильность в суставах.

Жидкость в суставе

Если сустав раздувается от жидкости, то обязательно покажите его лечащему врачу. Такой раздутый сустав работает неправильно. С ним нормально лечебной физкультурой не позанимаешься.

Нельзя долго сидеть с согнутыми ногами. Каждые 30 минут нужно встать или походить. Так мышцы и суставы лучше сохраняются.

Там много разных тем в этой области. Если интересно, то пишите в комментариях и будем разбирать дальше.