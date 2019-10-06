Сметанный суп.

люблю готовить дома

Конечно, сейчас такое время, столько кафе, столько всякой доставки, что иногда молодые семьи почти не готовят дома. И это выбор каждого. Но мы уж как то так привыкли к тому, что все готовим дома, сами. И выпечку делаем, и заготовки на зиму. И поэтому у каждого есть свои маленькие секреты.

Понятно, что и я когда-то работала, времени на приготовление пищи иногда не хватало, тем более когда дети были маленькими. И вот этот супчик(даже супом его как-то не назовешь) очень часто меня выручал. Быстро, вкусно, выгодно.

У меня и сейчас все его очень любят, а готовлю я его так. В кастрюльку примерно 2-хлитров наливаю воду, туда добавляю мелко нарезанный картофель, морковь, лук. Отдельно варю 2-3 яйца, вкрутую. Когда овощи уже готовы, добавляю в кастрюльку мелкоизмельченные яйца. Затем баночку сметаны, примерно 200г слегка размешиваю с небольшим количеством бульона в мисочке и вливаю в кастрюлю. Дать немного прокипеть на медленном огне, соль по вкусу. Все , супчик готов. В тарелку при подаче добавляем зелень.

Попробуйте, вам понравится и не займет много вашего времени