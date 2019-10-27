Суп для похудения
В преддверии Хэллоуина я не смог обойти стороной блюдо из символа этого праздника. Разбавим наш мясной блог рецептом легкого тыквенного супа.
Женщины (и моя жена не исключение) часто задаются вопросом : "Что бы такого съесть, чтобы похудеть?"
Ответ простой - тыквенный суп!
Это блюдо отличается легкостью приготовления и доступностью ингредиентов. А диетический эффект может превзойти ваши ожидания. Главный секрет тыквы – способность сжигать жиры – был открыт учеными в начале XX века. В состав мякоти входит вещество, получившее название «витамин T», или «карнитин».
Помимо этого "волшебного" свойства, есть у нее и ряд других качеств:
- Тыква обычно не аллергенна, что объясняет ее присутствие в детском меню. Еще это комплекс витаминов группы В, Е, А, С, D и микроэлементов таких, как калий, кальций, магний, железо. Употребление этого овоща в пищу, помогает восполнить недостаток полезных веществ в организме.
- Бета-каротина в тыкве гораздо больше, чем в моркови, что очень полезно для зрения.
- Калий, уникальный микроэлемент, помогающий работе сердечно — сосудистой системы. Мягко снижает давление, дает легкий мочегонный эффект.
- Клетчатка полезна для желудочно-кишечного тракта. Она помогает переваривать пищу, выводить из организма шлаки и токсины.
- Тыквенные семечки богаты белком. Они хорошо усваиваются организмом и способствуют нормализации сахара в крови.
Ну как? Уже загорелись желанием приготовить этот полезнейший и вкуснейший суп?
Поехали!
Берем куриную грудку, режем ее небольшими кусочками. К ней добавляем одну мелко нашинкованную луковицу. И обжариваем их вместе на оливковом масле 5-8 минут.
В это время режем кубиками нашу тыкву (предварительно очистив от семечек и кожуры) и морковь.
И готовим куриный бульон (тут вполне можно обойтись парой кубиков Магги и литром кипятка).
Добавляем тыкву и морковь к луку и курице, и заливаем их бульоном. И варим 30 минут.
Затем берем блендер и превращаем обычный суп - в суп-пюре :)
В процессе измельчения добавляем немного нежирных сливок (я беру 10%).
А теперь главная изюминка!
Добавьте в готовый суп сок одного выжатого апельсина. Он придаст блюду необыкновенную изысканность. И все кто попробует ваш суп будут непременно просить поделиться рецептом ;)
Всё! Суп готов!
Ну а если вы не следите за фигурой, перед подачей можно добавить горсть обжаренного бекона. Так он будет еще питательней и вкуснее ;)
Список ингредиентов:
- Тыква - 500-700гр.
- Куриное филе - 300-400гр.
- Морковь - 2 средние шт.
- Лук - 1 шт.
- Куриный бульон - 1 литр
- Апельсин - 1 шт.
- Сливки - 10% 100гр.
- Обжаренные тыквенные семечки и бекон - по вкусу.
Приятного аппетита!
P.S. А в этой моей статье вы можете удивиться и впечатлиться, что еще можно сделать из тыквы.