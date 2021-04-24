Бритвенная острота - это просто. Рассказываю, как заточить нож без профессиональных точилок

Я думаю, что для всех очевидно, что главная функция ножа – резать. Так же, ни для кого не секрет, что чем острее нож, тем лучше он справляется со своей основной задачей. Для разных людей понятие остроты может отличаться. Для кого-то острый нож – это тот, который с первого касания проникает в нарезаемую субстанцию без приложения усилий, а для других тот, который способен отрезать кусок теплого сливочного масла. Но, я думаю, и те, и другие, если перед ними встанет выбор, предпочтут всё же хорошо заточенный нож. Чтобы добиться бритвенной остроты, совсем не обязательно обращаться к профессионалам или покупать дорогостоящие точилки и камни к ним. Можно обойтись довольно скромным бюджетом и сделать всё в домашних условиях. Для этого необходимо просто соблюдать некоторые условия, о которых я сейчас расскажу.

опасная бритва

Для начала стоит определиться, что подразумевается под «бритвенной остротой». Всем известна такая вещь, как бритва, и предназначена она для срезания волос на теле, соответственно, для этого она должна быть очень острой. Значит можно считать, что бритвенная острота – это такая острота, при которой нож способен срезать волосы на теле не доставляя дискомфорта. Добиться такой остроты можно практически на любом ноже, вне зависимости от его цены и материалов, из которых он сделан.

режет волос

Итак, для этого Вам понадобятся следующие предметы:

хорошая наждачка разной зернистости (от 240 до 2000). Её лучше покупать в магазинах, продающих автомобильные краски, так как она там обычно хорошего качества. Вам понадобится хотя бы 5 листов с зернистостью Р240, Р320, Р600, Р800, Р1000 и Р2000. Один лист формата А4 стоит 30-40 рублей.

двухсторонний скотч. Чем он будет тоньше, тем лучше.

небольшие пластины с идеально ровной поверхностью, например, стекло, оргстекло, алюминиевый профиль, текстолит и т.д. Платины должны быть размером с небольшой точильный камень, примерно 15х3 см.

наждачка

Дальше, как Вы наверное догадались, необходимо вырезать полосы наждачки размером с пластины и приклеить их с помощью двухстороннего скотча. Хорошая наждачка отлично справляется с обработкой металла, поэтому её будет вполне достаточно, чтобы заточить любой нож. Чтобы приступить к заточке, необходимо зафиксировать нож. Для этого можно использовать струбцины, тиски, или мощный магнит – да всё, на что хватит фантазии, главное, чтобы его можно было переворачивать, не затрачивая на это слишком много времени.

наждачка, приклеенная к стеклу

Когда нож зафиксирован, просто проводите по его режущей кромке самодельными брусками с наждачкой. Движения следует совершать перпендикулярно режущей кромке, постепенно смещая камень в сторону. Кроме того, поверхность наждачки должна быть строго параллельна плоскости режущей кромки. Когда Вы совершите около 5 проходов самой крупной наждачкой с одной стороны, переверните, и сделайте то же самое с другой. Затем, переходите на более мелкую наждачку, и так до тех пор, пока не пройдете все номера.

положение бруска относительно режущей кромки

Вся суть «бритвенной заточки» в том, чтобы сделать шероховатость режущей кромки как можно меньше, и совсем неважно, каким абразивом Вы это сделаете – камнями за 5000 рублей или наждачкой за 40. Если не останавливаться на зернистости Р2000 и использовать еще более мелкую наждачку, то нож будет еще острее. Когда Вы точите нож крупным абразивом, то на режущей кромке образуется своего рода микро-пила, которую не видно невооруженным глазом. Постепенно уменьшая зернистость, Вы уменьшаете и размер зубьев этой «пилы», и чем они меньше, тем острее Ваш нож.

изменение шероховатости после разного абразива

Напоследок, предлагаю Вам взглянуть на один лайфхак. Если у Вас под рукой нету точильного камня, и срочно нужно заточить нож, то можно сделать это с помощью керамического блюдца или кружки:

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