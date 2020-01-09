Как похудеть с помощью универсального упражнения — планки?

На сегодняшний день упражнение планка входит практически во все тренировочные комплексы: жиросжигающие, силовые, кардио, для мужчин и женщин, в домашних условиях и в тренажёрном зале. Те, кто осилил технику её выполнения, отмечают, что она достаточно эффективно способствует похудению. Так ли это на самом деле?

Польза упражнения

Оказывается, польза планки для здоровья и похудения — вовсе не надуманный миф. Она задействует большое количество мышц и оказывает благотворное влияние на работу многих внутренних органов. Если выполнять её на постоянной основе, результаты, действительно, не заставляют себя долго ждать.

Польза для здоровья:

облегчение симптомов остеохондроза;

улучшение осанки, укрепление позвоночника;

избавление от болезненных ощущений в спине;

активизация кровообращения.

Польза для похудения:

устранение жировых прослоек на животе и валиков на боках — соответственно, похудение в талии и приобретение подтянутого пресса;

упругость ягодиц;

избавление от целлюлита;

ноги становятся стройными и подкаченными.

Понятное дело, что планка будет работать на похудение и на благо здоровья лишь в том случае, если она включается в комплекс жиросжигающих упражнений и попутно будет снижена суточная калорийность рациона.

Правила выполнения

Чтобы от планки была польза, её нужно грамотно выполнять. Иначе можно получить травму и не добиться никаких результатов. Если хотите научиться делать её правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Техника

Лечь на пол лицом вниз.

Принять упор лёжа: поднять корпус на вытянутых руках, которые должны находиться строго под плечами.

Мышцы таза напрячь.

Зафиксироваться на нужное количество времени (новички начинают с 20 секунд, опытные и 5 минут держатся).

Согнуть руки, лечь на пол, расслабиться.

Выдержать небольшой временной интервал.

Повторить при необходимости.

Дополнительные рекомендации

Ступни должны быть прижаты друг к другу. Это усложняет выполнение упражнения, но зато и результаты похудения будут заметнее.

Хотите иметь стройные ноги — во время выполнения планки максимально напрягайте их. Они должны напоминать натянутую струну.

Следите за животом, чтобы он не провисал, — для этого нужно втянуть его в себя.

Хотите прокачать ягодицы — напрягайте и расслабляйте их во время выполнения упражнения.

Не прогибайтесь в пояснице.

Не опускайте голову, чтобы не нарушать ровную линию всего тела.

Дыхание — медленное: вдох — носом, выдох — ртом.

Освоили классическую планку — постепенно вводите в комплекс другие её виды: боковую, обратную, на фитболе, с поднятой рукой или ногой.

На первых порах неподготовленному человеку крайне трудно справиться с таким сложным упражнением. Однако, регулярно преодолевая это испытание, можно почувствовать совершенно новые ощущения. Мышцы будут постепенно наливаться силой, жир — уходить, фигура — становиться с каждым разом всё стройнее и стройнее. Главное — не сорваться и дойти до намеченной цели — похудеть на нужное количество килограммов.