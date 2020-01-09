Как похудеть с помощью универсального упражнения — планки?

9 January
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На сегодняшний день упражнение планка входит практически во все тренировочные комплексы: жиросжигающие, силовые, кардио, для мужчин и женщин, в домашних условиях и в тренажёрном зале. Те, кто осилил технику её выполнения, отмечают, что она достаточно эффективно способствует похудению. Так ли это на самом деле?

Польза упражнения

Оказывается, польза планки для здоровья и похудения — вовсе не надуманный миф. Она задействует большое количество мышц и оказывает благотворное влияние на работу многих внутренних органов. Если выполнять её на постоянной основе, результаты, действительно, не заставляют себя долго ждать.

Польза для здоровья:

  • облегчение симптомов остеохондроза;
  • улучшение осанки, укрепление позвоночника;
  • избавление от болезненных ощущений в спине;
  • активизация кровообращения.

Польза для похудения:

  • устранение жировых прослоек на животе и валиков на боках — соответственно, похудение в талии и приобретение подтянутого пресса;
  • упругость ягодиц;
  • избавление от целлюлита;
  • ноги становятся стройными и подкаченными.

Понятное дело, что планка будет работать на похудение и на благо здоровья лишь в том случае, если она включается в комплекс жиросжигающих упражнений и попутно будет снижена суточная калорийность рациона.

Правила выполнения

Чтобы от планки была польза, её нужно грамотно выполнять. Иначе можно получить травму и не добиться никаких результатов. Если хотите научиться делать её правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Техника

  • Лечь на пол лицом вниз.
  • Принять упор лёжа: поднять корпус на вытянутых руках, которые должны находиться строго под плечами.
  • Мышцы таза напрячь.
  • Зафиксироваться на нужное количество времени (новички начинают с 20 секунд, опытные и 5 минут держатся).
  • Согнуть руки, лечь на пол, расслабиться.
  • Выдержать небольшой временной интервал.
  • Повторить при необходимости.

Дополнительные рекомендации

  • Ступни должны быть прижаты друг к другу. Это усложняет выполнение упражнения, но зато и результаты похудения будут заметнее.
  • Хотите иметь стройные ноги — во время выполнения планки максимально напрягайте их. Они должны напоминать натянутую струну.
  • Следите за животом, чтобы он не провисал, — для этого нужно втянуть его в себя.
  • Хотите прокачать ягодицы — напрягайте и расслабляйте их во время выполнения упражнения.
  • Не прогибайтесь в пояснице.
  • Не опускайте голову, чтобы не нарушать ровную линию всего тела.
  • Дыхание — медленное: вдох — носом, выдох — ртом.
  • Освоили классическую планку — постепенно вводите в комплекс другие её виды: боковую, обратную, на фитболе, с поднятой рукой или ногой.

На первых порах неподготовленному человеку крайне трудно справиться с таким сложным упражнением. Однако, регулярно преодолевая это испытание, можно почувствовать совершенно новые ощущения. Мышцы будут постепенно наливаться силой, жир — уходить, фигура — становиться с каждым разом всё стройнее и стройнее. Главное — не сорваться и дойти до намеченной цели — похудеть на нужное количество килограммов.