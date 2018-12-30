Хотите писать статьи, зарабатывая реальные деньги на их публикации? Советы от Биржи контента eTXT о том, как правильно писать статьи для публикации, помогут начинающему копирайтеру узнать нюансы создания текста на старте, а уже опытному автору напомнят о принципах написания статьи и помогут собрать практические знания в систему.

В этой публикации мы рассмотрим, что такое статья, опишем подробный алгоритм создания текста, разберем основные правила написания статьи и поделимся удобным чек-листом ее написания.

Что такое статья?

Статья — небольшое публицистическое или научное сочинение. В ней автор ставит задачу, анализирует ее, делает выводы и исходя из них предлагает свое решение проблемы.

Например, задача этой статьи — дать читателю набор практик для написания интересных текстов для сайтов. В ходе изложения мы рассмотрим, как это осуществить, как писать статьи, которые понравятся заказчикам и читателям, и сделаем выводы по изученному вопросу.

Как писать статью: пошаговое руководство

Собравшись с мыслями и создав файл в Word, Google Docs или другом текстовом редакторе, автор зачастую впадает в ступор: он не знает, о чем писать, с чего начать, какой должна быть структура и подача материала. Причина этого — незнание алгоритма создания текстов. Поможет в решении проблемы пошаговое руководство по тому, как писать статью для публикации.

Шаг 1: выбор темы материала и ее анализ

Первый этап — поиск идеи для будущей статьи. Здесь возможны два варианта: подготовить текст на основе собственных интересов или исходя из информационных запросов потенциальных читателей.

Если оригинальная идея никак не приходит в голову, вдохновиться можно, просматривая телепередачи, посты в соцсетях, статьи различных сайтов и блогов.

Работа над текстом начинается задолго до того, как вы сядете за компьютер. В первую очередь необходимо понять, для чего пишется материал, к кому он будет обращен, какого результата и каким образом можно с его помощью добиться. После того как ответы на эти вопросы будут получены, работа пойдет проще: определена целевая аудитория, а значит, и стилистика написания.

Если вы пишите статью на заказ, обговорите с заказчиком цели и целеполагающие вопросы. Даже получив подробное техническое задание, автор должен задаться важным вопросом: а какова цель текста? Заказчик хочет с его помощью что-то прорекламировать или просто рассказать о своем продукте/услуге?

Умение ставить правильные целеполагающие вопросы перед написанием статьи для публикации важно еще и потому, что нередко заказчик затрудняется самостоятельно сформулировать цель текста. Кроме того, правильные вопросы помогают определить структуру будущей статьи.

Шаг 2: сбор информации

Главное — использовать достоверные источники. Это могут быть официальные документы или тематические интернет-ресурсы. Брать нужно только такую информацию, которая преподнесена объективно, безоценочно, желательно с подтвержденными фактами.

Материал для статьи можно найти:

в онлайн-изданиях;

на интернет-сервисах, аккумулирующих исследования по конкретной теме, таких как HubSpot;

в тематических блогах.

Например, перед вами стоит задача написать подробную статью о финансовой корпорации. Сведения о ней можно взять из отчетов по работе, опубликованных на официальном интернет-ресурсе, обязательным станет посещение сайта фондовой биржи, специализированных интернет-журналов.

Шаг 3: создаем заголовок

Написание заголовка — важнейший этап, поскольку именно название статьи будет видно интернет-пользователям в выдаче поисковиков. Интересный заголовок провоцирует желание кликнуть по нему. Иначе читатели не станут переходить по ссылке, отдав предпочтение материалу с более цепляющим названием.

Чтобы составить хороший заголовок, достаточно придерживаться двух правил:

в название статьи должна входить ключевая фраза, по которой текст оптимизируется;

заголовок должен быть интригующим, вызывающим желание узнать, о чем идет речь в материале.

Интерес у интернет-пользователей вызывают заголовки, содержащие вопрос.

Например, «Почему кризис 3 лет — кошмар для любой мамы?».

Неудачная альтернатива такому названию — «Особенности кризиса 3 лет у детей». Такой заголовок не интригует, не обозначает проблему, обещает скучное, сухое рассуждение на заезженную тему.

Кроме того, замечено, что даже в информационных статьях хорошо «работает» формула продающих заголовков 4U, некогда предложенная предпринимателем Майклом Мастерсоном. Она включает в себя следующее:

Полезность (usefulness) — нередко человеку нужен не товар или услуга, а польза. Пообещайте ее в названии статьи.

Уникальность (uniqueness) — чем ваше предложение интереснее аналогичных?

Ультра-специфичность (ultra-specificity) — сколько пользы своим материалом вы принесете читателю (можно указывать цифры, проценты и т. п.).

Срочность (urgency) — например, время, в течение которого читатель получит какую-либо выгоду.

Чем больше таких элементов удастся «уложить» в заголовок, тем более привлекательным он покажется.

Подробно о создании таких заголовков читайте в нашей статье Как писать продающие заголовки 4U.

Составляя название, избегайте знаков препинания. В исключительных случаях используйте тире, двоеточие, запятую, вопросительный или восклицательный знак. Точка в заголовке никогда не ставится.

Шаг 4: структура и план статьи

К этому моменту вы уже многое сделали: определили цель написания статьи, собрали необходимый для нее материал, придумали информативный и интригующий заголовок. Теперь пришло время составлять каркас текста, который, как правило, включает в себя:

заголовок;

лид-абзац;

основную часть;

заключение.

Важнейший принцип при разработке структуры статьи — связность и последовательность повествования, которое должно быть подчинено идее материала, полно и логично раскрывать ее.

Лучше составлять план на бумаге. Так вы ничего не забудете. Если возникнет несколько версий структуры, сможете выбрать лучшую или скомпилировать ее из разных вариантов.

План может быть представлен в виде обобщающих суть текста тезисов или подзаголовков, каждый из которых будет последовательно раскрыт. Например, план этой статьи отражен в ее содержании.

Шаг 5: составление лид-абзаца

Цель короткого введения статьи заключается:

в привлечении внимания к тексту;

мотивации человека к чтению;

плавном погружении его в проблему материала;

представлении вариантов;

предложении разобраться в логике повествования.

Собственно, небольшой информативный отрывок, раскрывающий поставленную автором проблему, и определяет важность материала для читателя. Если задача заголовка — привлечь внимание к статье, то интересное вступление побуждает ознакомиться с ней до конца.

Например, вам нужно написать статью о здоровье с заголовком: «Почему все-таки зимой нужно носить шапку?». Лид-абзац для такого текста может быть следующим:

«Так ли важно, как нас учили в детстве, носить в холода шапку? С одной стороны, мы понимаем, что рискуем переохладить голову и заболеть. С другой, знаем, что преувеличенная опасность хождения без головного убора зимой давно развенчана врачами. Давайте, разберемся, где на самом деле кроится истина».

Если с составлением лид-абзаца возникли сложности, можно поэкспериментировать. Например, написать несколько вариантов и выбрать тот, который оптимально отражает тему и соответствует стилистике материала.

Кроме того, в нашей статье Как написать вступление: 10 фишек цепляющего лид-абзаца мы привели различные примеры эффективного вступления статьи.

Шаг 6: основная часть статьи

Написав введение, где отражена проблематика текста, переходим к непосредственному ответу на запрос читателя, с которым он и пришел на сайт.

При написании основной части статьи целесообразно придерживаться следующих принципов:

Текст необходимо разбить на небольшие разделы (3-5 абзацев) с информативными подзаголовками. Так материал будет восприниматься проще. Выяснено, что сплошные куски текста без разбивки на абзацы читатели пролистывают.

Оптимальный размер статьи — 5-10 тыс. знаков. В материале такого объема легче избежать переспама, поисковики не будут воспринимать его как SEO- обманку. Кроме того, для чтения такого текста необходимо значительное время, что положительно влияет на поведенческие факторы сайта.

В статье желательно использовать иллюстрации, графику. Они привлекают внимание, делают текст более интересным.

В одном абзаце должна содержаться одна мысль. Не нужно стараться в 3-5 предложениях охватить необъятное. Это сделает повествование нелогичным, сложным для восприятия.

Каждое последующее предложение — продолжение предыдущего. Читатель чутко реагирует на любое нарушение логики изложения. Например, «Сильнейший ураган, пронесшийся в Москве в мае 2017 года, уничтожил десятки зданий. Ураган — это ветер разрушительной силы…».

Не нужно часами корпеть над одним предложением. Если сразу хорошо не получилось, работайте дальше. Позже вернетесь к этому моменту, возможно, у вас появятся интересные мысли.

Шаг 7: пишем заключение

В этой части статьи тезисно повторяются главные посылки текста. Это нужно для того, чтобы читатель освежил в памяти некоторые принципиальные моменты, выделил для себя наиболее важное.

Замечено, что большие по объему статьи многие люди сначала пролистывают, останавливаясь на нескольких абзацах в конце текста, и только потом, если материал их зацепил, читают его целиком. Поэтому важность заключения аналогична роли введения. Только здесь все излагается в прошедшем времени. Подразумевается, что человек уже изучил статью, получил ответы на интересующие его вопросы, о которых говорилось в начале текста.

В заключении нужно мотивировать читателя использовать полученную им информацию, что докажет ее практическую пользу. Неплохо пожелать человеку успехов, предложить ему поделиться статьей с друзьями, разместив на странице кнопки соцсетей.

После написания заключения работа над материалом не заканчивается. Есть еще один важный этап.

Шаг 8: вычитка и редактирование статьи

Нередко редактирование — более сложный этап работы над статьей, чем ее написание. На этом этапе предстоит найти и исправить все ошибки, избавиться от воды, дописать недостающую информацию.

Нередко редактирование — более сложный этап работы над статьей, чем ее написание. На этом этапе предстоит найти и исправить все ошибки, избавиться от воды, дописать недостающую информацию.

Особое внимание обратите на следующие моменты.

Ошибки. Какими бы грамотными вы ни были, всегда сверяйтесь со справочниками по русскому языку и словарями при проверке работ. Мы рекомендуем пользоваться ресурсом Грамота.ру.

Удаление лишнего. Только что написанный текст — нередко поток сознания. Часто в нем много ненужного, избыточного. Вычитывая, продумайте, можно ли сократить то или иное предложение (абзац) без ущерба для его смысла. Например, «В парке он встретил красивую молодую девушку». Девушка всегда молодая, это прилагательное вполне можно удалить, и предложение от этого только выиграет.

Чтобы увидеть подобные излишества, сложности, ненужные красивости, можно воспользоваться сервисом «Главред», помогающим избавляться от словесного мусора, дублей, размытых формулировок.

Структура. Еще раз оцените композицию материала: насколько корректно текст разбит на абзацы, возможно, некоторую информацию лучше представить в виде списка.

Восполнить упущенное. Иногда с первого раза не удается полностью раскрыть заявленную в заголовке тему, например, что-то вы забыли или описали недостаточно подробно. Если появились интересные, важные мысли — самое время добавить их в текст.

После вычитки и редактирования лучше оставить статью на некоторое время «отлежаться». Если сроки горят, достаточно будет получаса. Затем прочтите материал вновь: возможно, вы увидите недочеты и своевременно их устраните.

Вы можете также воспользоваться нашими советами из статьи Как писать просто и убедительно: 12 приемов редактирования текста.

Вместо заключения: чек-лист для самоконтроля, как правильно писать статьи

Перед тем как написать статью, копирайтеру желательно свериться с чек-листом, который подскажет, получится ли действительно хороший, полезный и нужный читателям текст.

Этот чек-лист можно уложить в 8 основных пунктов, каждый из которых мы рассмотрели подробно:

Вы четко определились с темой статьи, проанализировали, что и для кого писать, выявили целевую аудиторию.

У вас собран большой, наглядно иллюстрирующий основную идею вспомогательный материал (факты, статистика, кейсы, цифры и аналитика).

Вы подобрали цепляющий заголовок, в котором видно, какую пользу принесет статья.

Вы определились со структурой будущего текста хотя бы в общих чертах (даже приблизительный план не позволит уйти в писательские дебри с учётом бурной творческой фантазии).

Вы написали привлекающее внимание введение, в котором коротко раскрыли содержание статьи, но не дали ответов на поставленные вопросы, подогрели интерес читателя.

Вы подробно рассмотрели проблемы и вопросы, поставленные во введении, и объективно, с использованием достоверных источников ответили на интересующие читателя вопросы в основной части текста.

Вы написали заключение, в котором делаете выводы или даете совет читателю для его дальнейших действий.

Вы вычитали и отредактировали текст, избавились ошибок от лишней информации.

Итак, напротив каждого пункта в чек-листе стоит воображаемая галочка? Тогда ваш текст точно «взорвет» интернет — в добрый путь и удачи!

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