6 английских фраз, которые не переводят буквально

Свайпаешь иностранцев в Тиндере, и тут приходит сообщение: «What have you been up to?». Что ты делаешь наверху, что там наверху, что у меня лежит наверху. 🤯 Отправляешь человека в игнор, а может, это была судьба — он всего-навсего спросил, что новенького. В английском много подобных фраз: они разговорные, но при дословном переводе звучат непонятно, нелепо или даже обидно. Запоминайте, в каких ситуациях использовать эти пять.

I feel you — Я вас щупаю 😲

Если услышите эту фразу от незнакомца, не торопитесь вызывать полицию — никто не собирается вас щупать. На русский она переводится как «Я вас прекрасно понимаю». Но ведь есть I understand you. Зачем еще одна с таким же значением? Затем, что используются они в разных ситуациях.

I understand you — вы улавливаете смысл сказанного. Например, в разговоре с носителем понимаете его акцент и знаете все слова, которые он использует.

I feel you — вы сочувствуете человеку, потому что понимаете, каково это быть в подобной ситуации.

It was a mixed bag — Это была неоднозначная сумка 😲

Вы спрашиваете у человека, понравился ли ему сериал «И повсюду тлеют пожары», а он вам в ответ про какие-то неоднозначные сумки. Тут два варианта: либо он в принципе не в себе, либо вообще вас не слушал — мыслями в торговом центре. Не делайте поспешных выводов: фразой a mixed bag можно описать сериал, книгу, концерт, все что угодно, что вызвало у вас неоднозначные впечатления, — вроде как понравилось, но и минусы тоже были значительные.

Help yourself — Помоги себе сам 😲

Вас пригласили на роскошный фуршет, рука так и тянется к канапе с лососем. И тут вам говорят: «Help yourself». Я попал на сессию персонального коучинга? А есть когда будет можно? В подобном контексте эта фраза означает «угощайтесь». Чтобы добавить конкретный продукт, не забудьте про предлог to: «Help yourself to anything you’ll find in the fridge» («Угощайся всем, что найдешь в холодильнике»).

Are we cool? — Мы классные, да? 😲

Ну что за вопрос? Конечно, мы классные и вообще лучше всех. И снова не спешите с выводом, что у вашего собеседника проблемы с самооценкой и ему постоянно нужны комплименты от окружающих. На самом деле, он так извиняется. Между вами произошла какая-то неприятная ситуация, вас не нарочно обидели и теперь хотят помириться, вот у вас и спрашивают: «Are we cool?» («Всё, проехали, не обижаешься?»). Если обиды позади и вы дружите дальше, скажите в ответ: «Yeah, we’re cool» или «Yeah, it’s cool».

Thanks for having us — Спасибо, что имеете нас 😲

Вы провожаете милую пару каучсерферов из Атланты. Им очень понравилось в России, и в качестве благодарности они произносят именно эту фразу. Ваша первая реакция — попросить не говорить глупостей вслух, никто не делал с ними ничего подобного. Выдыхайте, значение у нее безобидное — «спасибо, что пригласили нас» или «спасибо, что разрешили у вас пожить».

