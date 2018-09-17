Библейский геноцид

Курьёзный случай произошёл в московском суде. Один адвокат прочёл судье выдержки из Ветхого Завета. Разумеется, не сказав, из какой книги взял цитаты. Судья заявила ему, что книга однозначно – экстремистская, с элементами религиозного фанатизма, и что её обязательно нужно запретить. Узнав же, что это – Библия, она… сильно перепугалась и начала креститься и просить прощения. Всё это могло бы показаться лишь забавным недоразумением. Но если быть честным, то нельзя не признать, что в Библии действительно есть немало такого, отчего волосы дыбом встают. А некоторые ветхозаветные пророки и герои, включённые в православные святцы, по современным меркам могли бы показаться настоящими фашистами. Если, конечно, избегать двойных стандартов.

Моисей

Моисея считают святым пророком, создавшим великую Церковь, поклоняющуюся только одному Богу и подарившим миру всем известные заповеди, ограничивающие злые проявления человеческой натуры. Но ведь кроме 10 заповедей у него были и сотни подзаповедей, многие из которых потрясают своей жестокостью и неумолимостью. Человека полагалось зверски казнить, если он «неправильно» верил в Бога. Мало того, любого могли убить даже за такую, казалось бы, ерунду, как занятие мирскими делами в день Субботний, посвящённый Богу. Лично Моисей приказал казнить незадачливого бедолагу, посмевшего в этот день… набрать хвороста, чтобы то ли согреться, то ли накормить свою семью.

Что любопытно, разрабатывая основы новой религии, непримиримый к инакомыслию Моисей сам многое заимствовал у «проклятых» язычников. Описанная в Библии литургическая одежда – почти точная копия одежды египетских жрецов. Идея создания Ковчега Завета также родилась не без влияния египтян, священники которых носили во время процессии ларцы с предметами культа. Языческие ларцы были украшены резными фигурами крылатых духов-покровителей. Ковчег же израильтян украсили точно такие же изображения, только их переименовали в херувимов…

С собственными религиозными отступниками никогда не церемонились. Во время печально известного инцидента с «золотым тельцом», по приказу Моисея священники с помощниками убили несколько тысяч (!) своих братьев и соседей, посмевших роптать и отклоняться от почитания Яхве-Иеговы. Что уж тут говорить об иноплеменниках и иноверцах, коих и за людей-то не считали? В тех же дополнительных заповедях можно встретить вот такие «человеколюбивые» пассажи: «И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе (Израилю); да не пощадит их глаз твой» (Второзаконие 7 : 16).

Кочуя по пустыне после ухода из Египта, Моисей со своим народом подошёл к границам Палестины. Начались стычки с местными жителями - амаликитянами, моавитянами, аммореями и прочими. Чаще всего, такие конфликты завершались закономерным финалом вроде: «…и мы поразили… весь народ его… взяли… все города его, и предали заклятию все города, мужчин, женщин и детей, не оставили никого в живых». (Втор. 2 : 33 – 35).

Мирных мадианитян, не желавших воевать и готовых покориться и платить дань, поначалу пощадили. Но скоро стало понятно, что еврейскому народу грозит уход от единобожия, ассимиляция и моральное разложение. Всё новые евреи увлекались прекрасными мадианитянками и даже принимали их языческую веру.

Моисей решил действовать самыми радикальными средствами. Сперва была устроена жестокая чистка в собственных рядах – левиты убили 24 тысячи своих же соплеменников-«оппортунистов». Затем пришёл черёд «соблазнителей». Расправа над ними описывается в 31-й главе библейской книги «Числа».

Одна из жён Моисея – Сепфора, была мадианитянкой, у её отца он в своё время много лет успешно скрывался от преследований египетского фараона. Но это не спасло их народ от истребления, ведь, согласно Библии, «Сам Бог» велел Моисею «зачистить» землю от духовно опасных язычников. 12-тысячное войско отправилось на мадианитян и уничтожило всех мужчин, а также пятерых царей мадианитян и даже пророка Валаама, доселе симпатизировавшего евреям.

Судьба пленников была незавидной: «…И прогневался Моисей на военачальников… и сказал им: для чего вы оставили в живых всех женщин? …Итак убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя…» (Чис. 31: 13-18). После грандиозной бойни уцелело 32 000 девственные девочки, правда, тридцать две из них вместе со скотом принесли в жертву Богу. Надо полагать, что если бы какой-нибудь режиссёр отважился снять фильм о геноциде мадианитян, то его картину наверняка запретили бы за непомерную жестокость, от которой у зрителя может расстроиться психическое здоровье…

Иисус Навин

После смерти Моисея правителем Израиля стал его соратник и главный военный помощник Иисус Навин. Мелкие раздробленные царства Западной Палестины завоёвывались и уничтожались им одно за другим. С местным населением обращались согласно завету, данному ещё Моисею: «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию… как повелел тебе Господь Бог твой…» (Втор. 20:16-17). Разумеется, всё делалось с «благими» и педагогическими целями – чтобы избранный народ не отвлёкся от своего мессианского пути и снова не увлёкся языческими богами.

Нападение на каждое из царств заканчивалось стандартным истреблением всего живого: «…взяли город. И предали заклятию всё, что в городе, и мужей и жён, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом… А город и всё, что в нём, сожгли огнём». (Навин 6:20,23) Подобные зловещие библейские строки повторяются многократно во всё новых библейских главах. В некоторых случаях удавалось выжить животным или отдельным предателям.

Пали и были уничтожены вместе с жителями такие города, как Иерихон, Гай, Макед, Ливна, Лахис, Газер, Еглон, Хеврон, Давир, Асор… Одних только царей (хотя, уместнее было бы назвать их князьками) было убито больше тридцати человек. Общее же количество жертв палестинского геноцида, по подсчётам некоторых исследователей Библии, приближалось к миллиону. Более трети из них были – невинные дети. Такой вот кровавой, немыслимой по современным меркам ценой бралась «подаренная» Богом Земля Обетованная.

«Кроткий» царь Давид

Царь Давид, начавший свою политическую карьеру с победы над великаном Голиафом и ставший одним из самых знаменитых и уважаемых монархов, в православии традиционно идеализируется. Ведь именно он считается одним из самых важных и знаменитых предков Иисуса Христа и автором библейских псалмов. Его воспринимают как доброго, кроткого и справедливого властителя, умевшего так искренне и истово каяться в своих грехах, что святость его почти никто не пытается оспаривать.

Действительно, в некоторых своих грехах Давид искренне каялся. Например, он очень переживал, влипнув в неприглядную историю с чужой женой, красавицей Вирсавией, которую он взял себе, а мужа её, верного ему военачальника, подло погубил, отправив его на верную смерть. Но ведь были в его биографии и такие грехи, раскаяния за которые как-то совсем не замечается…

Ещё до прихода к власти, оказавшись в немилости у царя Саула, Давид со своими сторонниками бежал к недавним врагам-филистимлянам и даже временно нашёл покровительство у их царя Анхуса. Царь позволил перебежчику охранять пограничный город Секелаг, а тот, в свою очередь, превратил его в настоящую разбойничью базу. Отряды Давида грабили окрестных мирных жителей, а часть добычи отсылали Анхусу. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян и Гирзеян и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну… И опустошал Давид ту страну… забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду… И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: "так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской"» (1 Царств 26: 8-11). По сути, наш герой коварно обманывал своего благодетеля, сообщая, что грабит своих бывших соплеменников, а на самом деле он нападал на совсем других людей – союзников того, кому он служил. Причём грабил их в самых худших традициях, истребляя всех, чтобы не осталось в живых ни одного свидетеля его беспредела.

После гибели царя Саула, Давид возглавил сначала Иудею, а затем и объединённое государство Израильское. Он продолжал расширять и укреплять свое государство и вёл захватнические войны. Мирных жителей взятых им городов особо не жалели, оставляя в живых только каждого третьего. Горожан от мала до велика сгоняли на центральную площадь, укладывали на землю плотными рядами и мерили верёвкой по принципу: «Две верёвки на умерщвление, а одну верёвку на оставление в живых» (2 Цар. 8. 2) А оставшиеся в живых позже могли позавидовать мёртвым, вкалывая до конца своих дней на каторжных работах.

С жителями столицы Аммонитского царства города Раввы и вовсе вышла мутная история. «А народ, бывший в нём, он (царь Давид) вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил в обжигательные печи» (2 Цар. 12:31) Справедливости ради стоит заметить, что некоторые современные библеисты полагают, что перевод сей – неточен. И на самом деле царь Давид их не убивал, а всего лишь заставил аммонитян нести трудовую повинность в качестве пильщиков, молотильщиков, дровосеков и кирпичных дел мастеров…

Были у Давида и многие другие неблаговидные и злые дела и поступки, о которых мы упоминать не станем, поскольку к теме геноцида они не относятся. При желании можно узнать о них, внимательно почитав Библию.

Звериное время

Разумеется, описанные в Библии события никак нельзя расценивать в духе сегодняшней морали. Мы видим по-своему честное и подробное повествование о жизни падшего человечества, а не святочный рассказ о чём-то милом, но нереальном. Это была варварская, звериная эпоха. Убивать пленённое население и инакомыслящих считалось в порядке вещей. А израильтяне были верными сынами своей эпохи.

Удивляет другое – то, что очень многие современные верующие люди считают нормальным подобные проявления геноцида! Например, вот такие любопытные высказывания можно прочесть на некоторых иудейских интернет-сайтах: «Кротость Моисея состояла в том, что он полностью подчинялся Божьей воле. Всё, что Бог повелел сделать Моисею, было нравственным по определению. Даже геноцид нравственен, если его приказывает осуществить Бог! Тора называет Бога ревнивым. Ему не чуждо насилие. Он награждает за послушание, но и наказывает за непослушание, даже в отдаленных поколениях. Евреям запрещено прощать, поскольку прощение поощряет преступников… Убийство гражданского населения врага вплоть до детей допускается, если это - надлежащая месть…»

Не так давно израильский психолог Георгий Тамарин провёл в еврейских школах опросы, выясняя, одобряют ли нынешние дети и подростки ветхозаветные зверства. Как оказалось, подавляющее большинство школьников из самых разных школ – полностью, либо с оговорками одобряют любые процитированные им примеры библейского геноцида! Тогда экспериментаторы пошли на хитрость и, зачитывая очередным школьникам книгу Иисуса Навина, заменили имена главных персонажей: Навина назвали «генералом Лином», а Палестину заменили на «китайское царство 3000 лет назад». И что бы вы думали? Лишь 7% процентов участников опроса одобрило поведение «генерала Лина», тогда как 75% признали его абсолютно неправильным и непомерно жестоким. Такие вот интересные двойные стандарты получились.

Некоторые современные историки полагают, что библейские летописцы, мягко говоря, преувеличивали жестокости своих героев и завышали количество жертв. Могли вмешиваться и трудности перевода. Скажем, древнееврейское существительное «элеф» означает не только цифру «тысяча», но и такие понятия, как: отряд, семейная группа и поколение. А это уже совсем другие цифры.