Коммунистическая партия и Советы — это диалектические противоположности

В среде коммунистов идея необходимости восстановления власти Советов, является наиболее бесспорной. Но, как это часто бывает, при кажущейся ясности вопроса, практическое дело строительства Советов рабочих двигается так медленно, что люди с низким уровнем моральной устойчивости порой или впадают в уныние, или погружаются в заседаловщину.

С другой стороны, кажущаяся простота проблемы и, одновременно, отсутствие у многих наших товарищей навыков диалектического мышления, частенько порождают настроения "шапкозакидательства", дескать, вот создадим Советы рабочих, и дело коммунизма пойдет, "как по нотам".

Между тем, поражение, понесенное КПСС и народами СССР в конце ХХ века доказывает, что никакой автоматической связи между наличием Советов и беспрепятственным строительством коммунизма НЕТ. Замена политической власти буржуазии Советами рабочих является абсолютно необходимым ОТПРАВНЫМ моментом борьбы против капитализма, но достаточным условием окончательного крушения капитализма может быть ТОЛЬКО построение коммунизма. Как показал опыт многих стран, даже первая фаза коммунизма гарантий дать не может, поскольку социализм есть коммунизм с вкрапленной в него изрядной дозой мелкобуржуазных "родимых пятен", кои и переродились в злокачественные опухоли нынешнего монополистического капитализма на территории СССР.

Как известно, Ленин охарактеризовал Советы как ценнейшую находку самих рабочих, доказавших, тем самым, высокую степень их политической изобретательности. Тем не менее, в отношении Советов Ленин демонстрировал взвешенный подход, далекий от абсолютизации. В апреле 1917 года в условиях двоевластия Ленин провозгласил лозунг: "Вся власть Советам!", поскольку считал, во-первых, что даже меньшевистские Советы есть форма практического движения к социалистической революции, а во-вторых, что меньшевики неизбежно проявят перед рабочими свой оппортунизм, что и приведет к большевизации Советов.

Когда же меньшевистские Советы фактически превратились в придаток Временного правительства, Ленин столь же решительно снял лозунг "Вся власть Советам", так как Советы не были самоцелью, а лишь ОДНИМ из важных инструментов борьбы за коммунизм.

Когда в Кронштадте был провозглашен лозунг "Советы без большевиков", Ленин охарактеризовал подобные Советы, как самую вредную контрреволюцию и призвал к ликвидации мятежа с той же решительностью, с какой уничтожались колчаковские и деникинские банды наемников. Лозунг "Советы без большевиков" абсурден, поскольку тождественен лозунгу "Советы без мозгов". Таким образом, признавая необходимость бескомпромиссной диктатуры рабочего класса, Ленин весьма творчески подходил к одной из ее исторических форм, к Советам.

Одна из причин строительства коммунистической партии как авангарда рабочего класса состоит в том, что пролетариат, способный к самостоятельному экономическому сопротивлению, не способен выработать собственную стратегию борьбы НА ПОБЕДУ (в силу своего социального положения и, прежде всего, недостаточной образованности). Но усвоить ГОТОВУЮ теорию борьбы за коммунизм, в ее наиболее важных, решающих аспектах, он способен. "Коммунисты, - писали Маркс и Энгельс, - на практике представляют собой самую решительную, всегда толкающую вперед часть рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении они имеют перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общий результат рабочего движения". Советы, как форма организации диктатуры рабочего класса имеют смысл только тогда, когда в самих Советах имеет место диктатура научного мировоззрения, т.е. марксизма. Всякое отступление от этого объективного закона ведет рабочий класс к поражению и реставрации пролетарской массы.

Триумфальное строительство коммунизма в сталинские годы объясняется, прежде всего, тем, что были найдены адекватные объективным историческим условиям МЕРЫ (в диалектическом смысле слова), т.е. были конкретизированы и распределены "роли", которые должны были "сыграть" массы, классы, партии и вожди в процессе строительства коммунизма. Были учтены реальные условия СССР, особенности каждого этапа борьбы и созидания, определено соотношение мер убеждения и принуждения. Определены "сферы ответственности" рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, молодежи, женщин, партий, госаппарата, Советов, профсоюзов и комсомола. В те годы не вызывало сомнения, что успех в строительстве коммунизма зависит от того, удастся ли организовать работу всех перечисленных социальных институтов как единой СИСТЕМЫ. Советы всех уровней являлись лишь одним из необходимым элементом в СИСТЕМЕ отношений, организаций и учреждений эпохи строительства коммунизма.

Диалектика единичного и общего состоит и в том, что система функционирует при условии, если имеет место наличие в ней ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ звеньев, связей и опосредований. Системе одинаково вредно и нехватка, и излишек элементов в ее "конструкции". Чем больше звеньев в системе, тем она менее надежна. Система не может быть "прочнее" своего самого "слабого" звена. Одновременно, система не может иметь перспектив развития, если одна из противоположностей (в диалектическом смысле) не является ВЕДУЩЕЙ в системе этих противоположностей.

Не требуется дополнительных разъяснений к утверждению, что коммунистическая партия и Советы - это диалектические противоположности. Это означает, что они, прежде всего, не одно и то же. Причем, как показал опыт, коммунистические организации оказалось более живучими, по сравнению с Советами. Именно коммунисты воссоздают дееспособные Советы, а не наоборот. Оппортунисты противопоставляют Советы компартии, делают все возможное для превращения Советов в беспартийные или, "на худой конец", в многопартийные и, таким образом, все равно в беспартийные учреждения. Коммунисты же, в строгом соответствии с определением диалектики, как учении о том, как могут быть тождественными противоположности, как они становятся тождественными, БОЛЬШЕВИЗИРУЮТ Советы и, тем самым, преодолевают противоположность Советов и компартии.

Достаточным условием построения коммунизма является наличие коммунистической партии, которая и является ведущей стороной единства и борьбы указанных выше противоположностей.

Фрагмент статьи В.А. Подгузова "К вопросу о Советах"