ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ ЯНДЕКС.ДЗЕН
Из статьи Вы узнаете:
• Как вывести канал на монетизацию за 5-7 дней
• Секреты, где брать контент и не писать его самостоятельно
• Как создавать уникальные картинки и не попасть на авторские права
• Самые популярные тематики в Яндекс-Дзен, которые точно заходят!
• Лучшее время для публикаций
• Сколько можно заработать на Яндекс-Дзен
КАК ВЫВЕСТИ КАНАЛ НА МОНЕТИЗАЦИЮ ЗА 5-7 ДНЕЙ?
Монетизация канала обычно наступает на 5-7 день существования канала, если вы все делаете правильно.
Вот несколько фишек, как быстрее выйти на монетизацию;
Фишка 1
Каналы начинают стрелять тогда, когда алгоритм (или модераторы) понимают четко, о чем ваш канал планирует писать. Поэтому постарайтесь крайне четко объяснить это в описании, без воды и заумных предложений. Лучше всего для этого подходят хэштеги, например: #политика #психология #нло #юмор
Так же, не мудрите с названием канала, не отвлекайте модераторов
Просмотры умножаются на 100, сразу же, как только Яндекс определил вашу тематику
Фишка 2
Не торопитесь с публикациями, действуйте спокойно. В первый день существования канала нужно быть предельно осторожными и внимательными.
- В первый день вам нужно опубликовать 3-4 статьи, в максимально хорошее время (об этом читайте ниже)
- После того, как публикации начали прокручиваться и появились первые показы, подготовьте очень крутую статью, самую лучшую (посмотрите на статистику, какая из ранее опубликованных зашла лучше).
- Дождитесь следующего дня и снова, в лучшее для публикаций время опубликуйте новую статью. Хорошая статья докажет Яндексу то, что статистика на вашем канале ростет пропорционально
- Вечером сделайте еще одну, очень хорошую статью на основе статистики
- Не отходите от тематики, не путайте Яндекс — это только замедлит процесс и понимание
- Ваши публикации должны набирать по 2-4 тысячи показов в ленте, в противном случае вы скорее всего выбрали что то не то.
- После нескольких дней, подобные действия приводят к тому, что роботы Яндекса начинают доверять вашему каналу и тематика становится предельно ясна.
- Показы должны увеличиться до 100-200 тысяч
- Примерно в этот момент вы получите нужное количество дочитываний и выйдете на монетизацию
Фишка 3
Размещайте обзоры на ваш канал везде, где можете! Вам нужны абсолютно разные пользователи, а не только те, кого подобрал для вас Яндекс. В первые 2-3 дня привлеките к своему каналу как можно больше пользователей с других сайтов. Любые переходы, дочитывания и просмотры доказывают Яндексу, что ваши материалы стали популярны в интернете. В первые 2-3 дня существования канала Яндекс должен понять, кто ваша аудитория. Он делает выводы на основе всех, кто подписался на ваш канал и тех, кто поставил лайк. Каждый подписчик похож на тысячу пользователей, а иногда и больше, поэтому каждый новый посетитель расширяет вашу аудиторию многократно!
Попадите в поиск
Многие крупные каналы уже получают до 30-40% посетителей из Поиска Яндекс.
Большая проблема Яндекс-Дзен в том, что нет поиска по каналам и по категориям каналов(но его, в ближайшее время, обещали сделать). Поэтому пользователи не могут сами выбирать свои подписки. Менять свои подписки тоже нельзя, это очень сложно. Ваша задача попасть в поиск Яндекс, это можно сделать за счет размещения статей и обзоров на ваш канал, с упоминанием его тематик. Таким образом, пользователи которые хотят читать про политику, смогут набрать в Яндексе: «Канал Яндекс-Дзен про политику», после чего они получат ссылку на обзор вашего канала, прочитают про него и подпишутся.
Даже если, Яндекс введет каталог каналов и поиск по каналам, подобные обзоры навсегда останутся в сети, что существенно увеличит ваш охват!
Плюс, не забывайте про индексацию каналов и публикаций, чтобы ваши публикации и канал быстрее попадали в поиск, нужно показать Яндексу, что о вас пишут, что в интернете есть ссылки на ваш канал и популярные сайты ссылаются на вас.
СЕКРЕТЫ, ГДЕ БРАТЬ КОНТЕНТ И НЕ ПИСАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Вам нужно действовать по принципу, кто первый проиндексировался, тот и прав. Дело в том, что есть сайты, на которых люди пишут новости или истории, но эти публикации очень долго индексируются и попадают в поиск через несколько дней. В этот момент публикация имеет уникальность 100%. Таким образом, вам нужно постоянно следить за обновлениями таких сайтов и выдергивать оттуда нужны для вас публикации, но делать это нужно очень осторожно
Секрет 1
Один из таких сайтов — это TUMBLR.COM После регистрации вам будет доступен поиск по тематикам. Наберите в поиске слово «любовь», далее в выпавших публикациях сделайте выборку по: «новые» и «текст». Тем самым вы получите текстовые публикации в категории «любовь». Копируете любую публикацию и проверяете ее на уникальность на сайте text.ru. После проверки, можете публиковать ее у себя на канале Яндекс-Дзен, проверено!
Пожалуйста! 🙂
Секрет 2
Если вы написали удачную статью с заголовком «лллллллллллл лллллл» и поняли, что она набирает нехило прочтений. Пишите вторую статью с тем же заголовком «лллллллллллл лллллл» только прибавляйте к заголовку «Часть вторая», «Продолжение истории» и так далее. И так штампуйте статьи пока хватает фантазии, ставьте ссылки на предыдущие статьи по теме. В моем случае работает неплохо.
Секрет 3 (YOUTUBE)
Это самый лучший и самый успешный способ получения контента, самый безопасный и не требующий совсем никаких усилий. Пишите статьи на основе видео Youtube!
Многие авторы Youtube не размещают свои мысли в текстовом формате, соответственно материал, который можно переписать на основе видео — уникальный на 100%. Будьте внимательны только с новостями и политикой, зачастую, в новостных передачах говорят то, что уже написано на их сайте. В остальных случаях, блогеры или авторы аналитических, новостных каналов, просто дают свою оценку происходящему и подобных текстов в интернете еще нет.
Выбираете любого блогера или аналитика, и просто переписываете все, что он говорит в своем видео ролике в текст. Можно своими словами, а можно просто в точности написать тоже самое.
Пользуйтесь на здоровье! 🙂
ГДЕ БРАТЬ КАРТИНКИ ?
Сайты для картинок без авторских прав всегда легко найти в поиске. Если вдруг, вам приходится использовать картинку из поиска Яндекс или Google, то тут вас могут спалить! В этом случае помогает:
- Откройте выбранную картинку
- Сделайте скриншот
- Отразите картинку по горизонтали
- Дайте ей свое название
Самые популярные тематики
- жизнь замечательных людей;
- профессии и увлечения;
- уфология и НЛО;
- исторические рассказы;
- туризм и путешествия;
- мото и автотехника;
- компьютерные игры;
- недвижимость;
- аналитические заметки о политике;
- достижения отечественного оборонпрома;
- рассказы – аналог Пикабу;
- эротика — если осторожно!
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Похоже, что смены у модераторов разделяются на утренние и вечерные. По этой причине, лучше всего показываются статьи размещенные в это время: • с 10 до 11 утра • с 18 до 19 вечера • иногда заходят ночные публикации
Сколько можно заработать в дзене ?
Зависит от вашего мастерства и везения.