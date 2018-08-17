ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ ЯНДЕКС.ДЗЕН

Из статьи Вы узнаете:

• Как вывести канал на монетизацию за 5-7 дней

• Секреты, где брать контент и не писать его самостоятельно

• Как создавать уникальные картинки и не попасть на авторские права

• Самые популярные тематики в Яндекс-Дзен, которые точно заходят!

• Лучшее время для публикаций

• Сколько можно заработать на Яндекс-Дзен

КАК ВЫВЕСТИ КАНАЛ НА МОНЕТИЗАЦИЮ ЗА 5-7 ДНЕЙ?

Монетизация канала обычно наступает на 5-7 день существования канала, если вы все делаете правильно.

Вот несколько фишек, как быстрее выйти на монетизацию;

Фишка 1

Каналы начинают стрелять тогда, когда алгоритм (или модераторы) понимают четко, о чем ваш канал планирует писать. Поэтому постарайтесь крайне четко объяснить это в описании, без воды и заумных предложений. Лучше всего для этого подходят хэштеги, например: #политика #психология #нло #юмор

Так же, не мудрите с названием канала, не отвлекайте модераторов

Просмотры умножаются на 100, сразу же, как только Яндекс определил вашу тематику

Фишка 2

Не торопитесь с публикациями, действуйте спокойно. В первый день существования канала нужно быть предельно осторожными и внимательными.

В первый день вам нужно опубликовать 3-4 статьи, в максимально хорошее время (об этом читайте ниже)

После того, как публикации начали прокручиваться и появились первые показы, подготовьте очень крутую статью, самую лучшую (посмотрите на статистику, какая из ранее опубликованных зашла лучше).

Дождитесь следующего дня и снова, в лучшее для публикаций время опубликуйте новую статью. Хорошая статья докажет Яндексу то, что статистика на вашем канале ростет пропорционально

Вечером сделайте еще одну, очень хорошую статью на основе статистики

Не отходите от тематики, не путайте Яндекс — это только замедлит процесс и понимание

Ваши публикации должны набирать по 2-4 тысячи показов в ленте, в противном случае вы скорее всего выбрали что то не то.

После нескольких дней, подобные действия приводят к тому, что роботы Яндекса начинают доверять вашему каналу и тематика становится предельно ясна.

Показы должны увеличиться до 100-200 тысяч

Примерно в этот момент вы получите нужное количество дочитываний и выйдете на монетизацию

Фишка 3

Размещайте обзоры на ваш канал везде, где можете! Вам нужны абсолютно разные пользователи, а не только те, кого подобрал для вас Яндекс. В первые 2-3 дня привлеките к своему каналу как можно больше пользователей с других сайтов. Любые переходы, дочитывания и просмотры доказывают Яндексу, что ваши материалы стали популярны в интернете. В первые 2-3 дня существования канала Яндекс должен понять, кто ваша аудитория. Он делает выводы на основе всех, кто подписался на ваш канал и тех, кто поставил лайк. Каждый подписчик похож на тысячу пользователей, а иногда и больше, поэтому каждый новый посетитель расширяет вашу аудиторию многократно!

Попадите в поиск

Многие крупные каналы уже получают до 30-40% посетителей из Поиска Яндекс.

Большая проблема Яндекс-Дзен в том, что нет поиска по каналам и по категориям каналов(но его, в ближайшее время, обещали сделать). Поэтому пользователи не могут сами выбирать свои подписки. Менять свои подписки тоже нельзя, это очень сложно. Ваша задача попасть в поиск Яндекс, это можно сделать за счет размещения статей и обзоров на ваш канал, с упоминанием его тематик. Таким образом, пользователи которые хотят читать про политику, смогут набрать в Яндексе: «Канал Яндекс-Дзен про политику», после чего они получат ссылку на обзор вашего канала, прочитают про него и подпишутся.

Даже если, Яндекс введет каталог каналов и поиск по каналам, подобные обзоры навсегда останутся в сети, что существенно увеличит ваш охват!

Плюс, не забывайте про индексацию каналов и публикаций, чтобы ваши публикации и канал быстрее попадали в поиск, нужно показать Яндексу, что о вас пишут, что в интернете есть ссылки на ваш канал и популярные сайты ссылаются на вас.

СЕКРЕТЫ, ГДЕ БРАТЬ КОНТЕНТ И НЕ ПИСАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Вам нужно действовать по принципу, кто первый проиндексировался, тот и прав. Дело в том, что есть сайты, на которых люди пишут новости или истории, но эти публикации очень долго индексируются и попадают в поиск через несколько дней. В этот момент публикация имеет уникальность 100%. Таким образом, вам нужно постоянно следить за обновлениями таких сайтов и выдергивать оттуда нужны для вас публикации, но делать это нужно очень осторожно

Секрет 1

Один из таких сайтов — это TUMBLR.COM После регистрации вам будет доступен поиск по тематикам. Наберите в поиске слово «любовь», далее в выпавших публикациях сделайте выборку по: «новые» и «текст». Тем самым вы получите текстовые публикации в категории «любовь». Копируете любую публикацию и проверяете ее на уникальность на сайте text.ru. После проверки, можете публиковать ее у себя на канале Яндекс-Дзен, проверено!

Пожалуйста! 🙂

Секрет 2

Если вы написали удачную статью с заголовком «лллллллллллл лллллл» и поняли, что она набирает нехило прочтений. Пишите вторую статью с тем же заголовком «лллллллллллл лллллл» только прибавляйте к заголовку «Часть вторая», «Продолжение истории» и так далее. И так штампуйте статьи пока хватает фантазии, ставьте ссылки на предыдущие статьи по теме. В моем случае работает неплохо.

Секрет 3 (YOUTUBE)

Это самый лучший и самый успешный способ получения контента, самый безопасный и не требующий совсем никаких усилий. Пишите статьи на основе видео Youtube!

Многие авторы Youtube не размещают свои мысли в текстовом формате, соответственно материал, который можно переписать на основе видео — уникальный на 100%. Будьте внимательны только с новостями и политикой, зачастую, в новостных передачах говорят то, что уже написано на их сайте. В остальных случаях, блогеры или авторы аналитических, новостных каналов, просто дают свою оценку происходящему и подобных текстов в интернете еще нет.

Выбираете любого блогера или аналитика, и просто переписываете все, что он говорит в своем видео ролике в текст. Можно своими словами, а можно просто в точности написать тоже самое.

Пользуйтесь на здоровье! 🙂

ГДЕ БРАТЬ КАРТИНКИ ?

Сайты для картинок без авторских прав всегда легко найти в поиске. Если вдруг, вам приходится использовать картинку из поиска Яндекс или Google, то тут вас могут спалить! В этом случае помогает:

Откройте выбранную картинку

Сделайте скриншот

Отразите картинку по горизонтали

Дайте ей свое название

Самые популярные тематики

жизнь замечательных людей;

профессии и увлечения;

уфология и НЛО;

исторические рассказы;

туризм и путешествия;

мото и автотехника;

компьютерные игры;

недвижимость;

аналитические заметки о политике;

достижения отечественного оборонпрома;

рассказы – аналог Пикабу;

эротика — если осторожно!

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Похоже, что смены у модераторов разделяются на утренние и вечерные. По этой причине, лучше всего показываются статьи размещенные в это время: • с 10 до 11 утра • с 18 до 19 вечера • иногда заходят ночные публикации

Сколько можно заработать в дзене ?

Зависит от вашего мастерства и везения.