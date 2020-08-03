Подборка 4 лучших смартфонов среднего ценового сегмента

Сегодня мы хотим вам представить подборку 4 среднебюджетных смартфонов, которые отрабатывают свою цену и являются отличным выбором по соотношению цены-качества.

Укажем на все плюсы и минусы данных аппаратов и таким образом упростим вам выбор смартфона для ваших нужд. Подборка основана на отзывах покупателей и опыт использования.

1. Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro

Данный смартфон, как и предыдущие модели линейки Note, очень хорошо продаётся и является одним из бестселлеров своего сегмента.

Технические параметры:

Экран - 6,67 дюйма, 2400х1080 точек.

Чипсет - очень производительный и игровой процессор Snapdragon 720 .

AnTuTu тест выдаёт 275 833 баллов.

Камеры - 64-8-5-2 Мп, фронталка на 16 Мп.

Аккумулятор - 5 020 mAh.

На торговых площадках Redmi Note 9 Pro имеет очень много положительных отзывов и комментарий.

К примеру, в Яндекс.Маркете смартфон набрал 97 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов.

Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы Redmi Note 9 Pro:

Плюсы:

- Качественные снимки камер.

- Отличный дисплей.

- Присутствие модуля NFC.

Минусы:

- Большой размер смартфона.

- Отсутствие беспроводной зарядки.

На Маркете цена смартфона за версию на 64 Гб начинается памятью с 16,5 тыс. рублей, а на 128 Гб - 18 тыс. рублей. Конечно-же лучше добавить 1,5 тыс. и купить версию с большой памятью.

2. Xiaomi Mi Note 10 Lite

Следующий представитель семейки Xioami - Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Смартфон был представлен совсем недавно и получился очень интересном. Будучи младшим собратом Xiaomi Mi Note 10 смартфон имеет очень производительную начинку и быстроту.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Технические параметры:

Экран - 6,47 дюйма, 2340х1080 точек.

Чипсет - очень производительный и игровой процессор

Snapdragon 730П.

AnTuTu тест выдаёт 270 230 баллов.

Камеры - 64-9-5-2 Мп, фронталка на 16 Мп.

Аккумулятор - 5 260 mAh. На 2 дня без проблем должен хватить.

На торговых площадках Xiaomi Mi Note 10 Lite также очень много положительных отзывов и комментарий.

К примеру, в Яндекс.Маркете смартфон набрал 96 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов.

Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:

Плюсы:

- Флагманский внешний вид.

- Качественный экран.

- Топовый процессор.

- Долгоиграющая батарея.

Минусы:

- Из-за крупной батареи смартфон получился тяжелом (204 г.).

- Очень маркий.

- Без возможности увеличить память.

Цена смартфона падает очень быстор и недавно за версию 6/128 Гб просили 32 тыс. рублей. Сегодня уже на Маркете цена смартфона за версию на 64 Гб начинается с 21,0 тыс. рублей, а на 128 Гб - 22,8 тыс. рублей. Думаем лучше доплатить сверху ещё тысячу и купить версию с большой памятью. Также на рынке имеется версия Xiaomi Mi Note 10 Lite на 8/128 Гб стоимостью от 24,1 тыс. рублей. Тоже варнат для покупки.

3. Samsung Galaxy M31

В списке конечно должен быть смартфон от Samsung. Galaxy M31 в первую очередь знаменит своей автономностью. Смартфон имеет батарею на 6 000 mAh.

Samsung Galaxy M31

Технические параметры:

Экран - 6,4 дюйма, 2340х1080 точек.

Чипсет - фирменный Exynos 9611.

AnTuTu тест выдаёт 176 687 баллов.

Камеры - 64-8-5-5 Мп, фронталка на 32 Мп.

Аккумулятор - 6 000 mAh. Может хватить на 3 дня.

Покупателе также обожают данный смартфон.На Яндекс.Маркете смартфон набрал 93 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов. Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:

Плюсы:

- Большая оперативна память.

- Большая батарея.

- Нормальные камеры.

- NFC.

Минусы:

- Отсутствие возможности беспроводной зарядки.

- Установленное ПО в прошивке.

Версию смартфона на 6/128 Гб на Маркете можно найти за 17 тыс.рублей и эта отличная цена за такой аппарат. На Беру цена смартфона примерно 20 тыс. рублей.

4. Samsung Galaxy A71

Очередной бестселлер от Samsung. Galaxy A71 по своим характеристикам очень сбалансированный. С производительностью у него также все нормально.

Galaxy A71

Технические параметры:

Экран - 6,7 дюйма, 2400х1080 точек.

Ч ипсет - шустрый Snapdragon 730 .

AnTuTu тест выдаёт 246 932 баллов.

Камеры - 64-12-5-5 Мп, фронталка на 32 Мп.

Аккумулятор - 4 500 mAh.

Покупатели очень хвалят данный смартфон.На Яндекс.Маркете смартфон набрал 93 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов. Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:

Плюсы:

- Флагманский дизайн аппарата.

- Яркий и сочный AMOLED экран.

- Хорошая производительность.

- Долгоиграющая батарея.

Минусы:

- Порблемы с установленными в оболочку программами.

- Не очень качественные снимки в ночное время.

Версию смартфона на 6/128 Гб на Маркете можно найти

за 22,7 тыс.рублей На Беру цена смартфон стоит 25,5 тыс. рублей.