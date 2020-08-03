Подборка 4 лучших смартфонов среднего ценового сегмента
Сегодня мы хотим вам представить подборку 4 среднебюджетных смартфонов, которые отрабатывают свою цену и являются отличным выбором по соотношению цены-качества.
Укажем на все плюсы и минусы данных аппаратов и таким образом упростим вам выбор смартфона для ваших нужд. Подборка основана на отзывах покупателей и опыт использования.
1. Redmi Note 9 Pro
Данный смартфон, как и предыдущие модели линейки Note, очень хорошо продаётся и является одним из бестселлеров своего сегмента.
Технические параметры:
Экран - 6,67 дюйма, 2400х1080 точек.
Чипсет - очень производительный и игровой процессор Snapdragon 720.
AnTuTu тест выдаёт 275 833 баллов.
Камеры - 64-8-5-2 Мп, фронталка на 16 Мп.
Аккумулятор - 5 020 mAh.
На торговых площадках Redmi Note 9 Pro имеет очень много положительных отзывов и комментарий.
К примеру, в Яндекс.Маркете смартфон набрал 97 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов.
Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы Redmi Note 9 Pro:
Плюсы:
- Качественные снимки камер.
- Отличный дисплей.
- Присутствие модуля NFC.
Минусы:
- Большой размер смартфона.
- Отсутствие беспроводной зарядки.
На Маркете цена смартфона за версию на 64 Гб начинается памятью с 16,5 тыс. рублей, а на 128 Гб - 18 тыс. рублей. Конечно-же лучше добавить 1,5 тыс. и купить версию с большой памятью.
2. Xiaomi Mi Note 10 Lite
Следующий представитель семейки Xioami - Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Смартфон был представлен совсем недавно и получился очень интересном. Будучи младшим собратом Xiaomi Mi Note 10 смартфон имеет очень производительную начинку и быстроту.
Технические параметры:
Экран - 6,47 дюйма, 2340х1080 точек.
Чипсет - очень производительный и игровой процессор
Snapdragon 730П.
AnTuTu тест выдаёт 270 230 баллов.
Камеры - 64-9-5-2 Мп, фронталка на 16 Мп.
Аккумулятор - 5 260 mAh. На 2 дня без проблем должен хватить.
На торговых площадках Xiaomi Mi Note 10 Lite также очень много положительных отзывов и комментарий.
К примеру, в Яндекс.Маркете смартфон набрал 96 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов.
Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:
Плюсы:
- Флагманский внешний вид.
- Качественный экран.
- Топовый процессор.
- Долгоиграющая батарея.
Минусы:
- Из-за крупной батареи смартфон получился тяжелом (204 г.).
- Очень маркий.
- Без возможности увеличить память.
Цена смартфона падает очень быстор и недавно за версию 6/128 Гб просили 32 тыс. рублей. Сегодня уже на Маркете цена смартфона за версию на 64 Гб начинается с 21,0 тыс. рублей, а на 128 Гб - 22,8 тыс. рублей. Думаем лучше доплатить сверху ещё тысячу и купить версию с большой памятью. Также на рынке имеется версия Xiaomi Mi Note 10 Lite на 8/128 Гб стоимостью от 24,1 тыс. рублей. Тоже варнат для покупки.
3. Samsung Galaxy M31
В списке конечно должен быть смартфон от Samsung. Galaxy M31 в первую очередь знаменит своей автономностью. Смартфон имеет батарею на 6 000 mAh.
Технические параметры:
Экран - 6,4 дюйма, 2340х1080 точек.
Чипсет - фирменный Exynos 9611.
AnTuTu тест выдаёт 176 687 баллов.
Камеры - 64-8-5-5 Мп, фронталка на 32 Мп.
Аккумулятор - 6 000 mAh. Может хватить на 3 дня.
Покупателе также обожают данный смартфон.На Яндекс.Маркете смартфон набрал 93 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов. Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:
Плюсы:
- Большая оперативна память.
- Большая батарея.
- Нормальные камеры.
- NFC.
Минусы:
- Отсутствие возможности беспроводной зарядки.
- Установленное ПО в прошивке.
Версию смартфона на 6/128 Гб на Маркете можно найти за 17 тыс.рублей и эта отличная цена за такой аппарат. На Беру цена смартфона примерно 20 тыс. рублей.
4. Samsung Galaxy A71
Очередной бестселлер от Samsung. Galaxy A71 по своим характеристикам очень сбалансированный. С производительностью у него также все нормально.
Технические параметры:
Экран - 6,7 дюйма, 2400х1080 точек.
Чипсет - шустрый Snapdragon 730.
AnTuTu тест выдаёт 246 932 баллов.
Камеры - 64-12-5-5 Мп, фронталка на 32 Мп.
Аккумулятор - 4 500 mAh.
Покупатели очень хвалят данный смартфон.На Яндекс.Маркете смартфон набрал 93 % положительных отзывов, а в E-katalog больше 90% хороших отзывов. Основываясь на этих отзывов можно сделать выводы и указать на плюсы и минусы:
Плюсы:
- Флагманский дизайн аппарата.
- Яркий и сочный AMOLED экран.
- Хорошая производительность.
- Долгоиграющая батарея.
Минусы:
- Порблемы с установленными в оболочку программами.
- Не очень качественные снимки в ночное время.
Версию смартфона на 6/128 Гб на Маркете можно найти
за 22,7 тыс.рублей На Беру цена смартфон стоит 25,5 тыс. рублей.