Осетинский пирог с творогом и зеленью

Если честно, этот пирог я не собиралась печь. Но на почту пришло письмо от моей постоянной подписчицы. И вот выдержка из её сообщения:

"А я - сладкоежка, но пирожок осетинский ох, как бы съела. Мучное все сладкоежки любят))))))))))"

И попросила она испечь осетинский пирог с творогом. А я как раз купила домашний творог и не знала, что бы такое из него приготовить?!

Поэтому по просьбе Наты я «засучила рукава» и полезла шерстить интернет. Дело в том, что осетинские пироги я не пекла ни разу и это был мой дебют. А удался он или нет – судить вам, мои дорогие подписчики и те, кто заглянул ко мне «на огонёк».

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Считается, что осетинский пирог в Осетии должна уметь печь любая хозяйка.

По сути это лепёшка с начинкой. Причём начинка может быть любая: мясная, овощная, творожная, сырная.

Хозяюшки-мастерицы делают лепёшки тонкими. Такими, что даже начинка просвечивается.

Выпекают пироги в хорошо нагретой духовке. Причём их смазывают не перед посадкой в печь, а после. Для этого используют сливочное масло. Растаяв, оно пропитывает тесто, и от этого оно получается очень нежным, мягким и ароматным.

Творог для этого пирога нужно брать обязательно настоящий, а не творожный продукт. Он должен быть сухим и рассыпчатым.

Только тогда вы получите начинку, которая будет тянуться, как сыр. И от этого лепёшка приобретёт сырный вкус. А пикантность лепёшке придаёт зелень. Чем разнообразнее будет её ассортимент, тем вкуснее и ароматнее получится пирог.

Какие продукты понадобятся

Ингредиенты:

Для теста:

· молоко – 600 мл;

· подсолнечное масло – 50 г;

· дрожжи сухие – 2 ч. л.;

· сахар – 1 ст. л.;

· соль – 1 ч. л.;

· мука – 5 ст. (25 ст. л.).

Для начинки:

· творог – 700 г;

· зелень укропа и петрушки – по 1 пучку;

· зелень сельдерея, базилика и мяты – столько же, сколько укропа и петрушки;

· соль.

А также:

· сливочное масло.

Приготовление теста

В миску налейте тёплое молоко, всыпьте дрожжи, перемешайте. Добавьте масло, сахар и соль. Ещё раз перемешайте.

Всыпьте просеянную муку.

Замесите мягкое тесто.

Вначале оно у вас будет липнуть к рукам, но по мере вымешивания оно станет эластичным и податливым.

Поместите его в миску, накройте плёнкой и поставьте в тёплое место для подъёма.

Приготовление начинки

Положите в миску творог, разомните комки.

Мелко нарежьте зелень. Чем больше её будет, тем вкуснее получится пирог. Соедините её с творогом. Посолите.

Тщательно перемешайте.

Формовка пирога

Разделите подошедшее тесто на 4 части. Сформуйте круглые булочки.

Один колобок положите на лист пергамента. Руками разомните его в тонкую лепёшку, чтобы она поместилась на противень.

На середину положите творожную начинку. Примните её ладонью.

Поднимите края лепёшки и соберите гармошкой в центре. Тщательно защипните.

Посыпьте мукой. Начинайте аккуратно приминать лепёшку от середины к краям, делая её тоньше, пока она не станет толщиной примерно в 1 см. Делать это нужно не торопясь, чтобы не порвать тесто.

Затем сделайте посередине крестообразный надрез для выхода пара.

Вместе с пергаментом перенесите лепёшку на противень.

Выпекание пирога

Выпекайте пирог при 230° в течение 18—20 минут до румяного цвета.

Выньте противень из духовки.

Горячую лепёшку переложите на плоское блюдо. Сразу же обильно смажьте сливочным маслом. Оставьте до полного впитывания масла.

Когда испечёте следующий пирог, положите его на первый.

Подавайте горячими или слегка остывшими, разрезав на четыре части.

Приятного аппетита!

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