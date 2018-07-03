Диета и правильное питание при хроническом течении желчнокаменной болезни (ЖКБ). Что можно есть?

Желчнокаменная (или «желчекаменная», ЖКБ) болезнь очень распространена. В России ею страдают около 20% женщин и 10% мужчин. Ежегодно проводится около 600 000 операций по удалению желчного пузыря. Ситуация в мире не лучше и продолжает постоянно ухудшаться. Есть и исключения: практически не выявляются камни в желчном пузыре у эскимосов и у коренного населения Африки. Чем это обусловлено? Возможно, генетическими особенностями. Однако большую роль играет питание. Сформированная в детстве пищевая привычка и рацион становятся пусковым или сдерживающим механизмом не только для сердечно-сосудистой патологии, но и для заболеваний пищеварительного тракта, в том числе — желчевыводящих путей.

Возникновение, приступ и обострение желчнокаменной болезни

Считается, что употребление ста и более миллиграммов холестерина в сутки приводит к развитию ЖКБ. Однако длительно заболевание никак себя не проявляет. Камни поначалу напоминают кварцевый песок. Постепенно растут, укрупняются, достигая размеров грецкого ореха и больше. Когда они перекрывают протоки, по которым идет желчь, самочувствие пациента катастрофически ухудшается.

К обострению может привести инфекция желчного пузыря и протоков. В этом случае стенки утолщаются и отток перекрывается. Человек ощущает резкую слабость, появляются тошнота и рвота. Симптомы нарастают быстро. Усиливается, вплоть до нестерпимого, болевой синдром. Развивается желчная колика. Больной мечется, не может найти позу для облегчения своего состояния. Снять приступ помогает только своевременное вмешательство медиков.

Камни в желчных протоках обнаруживаются даже у младенцев

К счастью, это случается редко. Значительно увеличивается заболеваемость среди людей старше 16-18 лет, а затем прогрессивно растёт с каждым десятилетием. Желчь женщин обладает большими литогенными свойствами (способностью к камнеобразованию). Учёные связывают это с гормональными особенностями. К примеру, доказано, что эстриол впрямую влияет на образование камней. Патология желчного пузыря чаще встречается у полных людей, беременных женщин, когда имеется ожирение, обусловленное избыточным или нерациональным питанием. Камни раздражают внутренние стенки желчного пузыря, провоцируя воспаление. Застой желчи способствует развитию патогенной флоры. Резкое нарушение питания — и обострение острого инфекционного процесса в желчном пузыре гарантировано. Поэтому питание при желчнокаменной болезни должно быть сбалансированным и тщательно подобранным совместно со специалистом соответствующего профиля.

Диета при желчнокаменной болезни

Питаться при наличии такого недуга, как ЖКБ, нужно не реже четырёх раз в сутки, лучше — пять, распределяя пищу равномерно в течение дня. С утра хорошо выпить стакан тёплой воды, всего за день — не менее полутора литров. Диета при наличии ЖКБ включает в сутки около 80 граммов белков, 90 граммов жиров (не менее трети — растительного происхождения), 400 граммов углеводов. По калорийности лучше не выходить за рамки 2500 калорий, а соль ограничить десятью граммами. Продукты нужно варить или запекать, реже — тушить, жарить не нужно. Соленья, маринады, копчёности — забыть. Нельзя употреблять холодную и горячую пищу, только тёплую. Диетически питаться при камнях в желчном пузыре не сложно, просто нужно начать, а затем вы привыкнете.

Разрешённые продукты при желчнокаменной болезни

Список этот может быть скорректирован. Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Разрешены при ЖКБ:

отвары шиповника и ромашки, некислые морсы и кисели, полусладкие муссы;

вегетарианские супы;

каши и изделия из круп, особенно — гречневой, манной, рисовой, пшённой;

макаронные изделия без жирных соусов;

нежирные сорта мяса и рыбы, изредка — морепродукты;

подсушенный или вчерашний хлеб, хлебцы;

галетное печенье, сухари, сухой бисквит;

маложирные молочные продукты, слабосолёные неострые сыры, молоко не более 200 мл в сутки при хорошей переносимости;

из овощей — картофель, капуста (не кочанная), тыква, свёкла, морковь, кабачки и огурцы, сельдерей;

яблоки (только сладкие), банан, гранат, чернослив, курага, два ломтика арбуза в сутки;

яйца в отварном виде и как омлет;

сливочное масло до 5 граммов;

растительное до 20 граммов в сутки.

Диетические продукты, как правило, хорошо переносятся и не вызывают аллергии. Немного опыта и поиск рецептов помогают значительно разнообразить питание. Со временем к такому питанию привыкает вся семья и оно идёт на пользу каждому, так как является более правильным по сравнению с привычным.

Что провоцирует обострение желчнокаменной болезни?

Чаще всего к неприятным последствиям приводят погрешности в питании. От того, что едят при наличии камней (конкрементов) в желчном пузыре или протоках больные, зависит их самочувствие и длительность ремиссии. Поэтому обязательно нужно изучить список вредных продуктов. Эти продукты способствуют воспалительному процессу:

кофе, какао, шоколад, квас, сыворотка;

алкоголь (при таком заболевании, как желчнокаменная болезнь, категорически запрещены любые, даже слабоспиртовые, напитки);

мясные бульоны, окрошка;

бобы, фасоль, горох, чечевица;

крупы перловая, кукурузная, пшеничная;

субпродукты, мясные и рыбные консервы, копчёности и солёности;

твёрдые жиры животного происхождения;

говяжий язык;

крабовые палочки (из рыбопродуктов);

жирные сорта рыбы;

сдоба, свежий хлеб;

солёные сыры, жирные молочные продукты;

грибы, корнеплоды родственные редьке, щавель;

оливки, маслины, пряности и соусы;

конфеты, орехи, семечки, кондитерские изделия.

Диета и питание при наличии ЖКБ в стадии обострения

Старые врачи говорили, что нужны холод, голод и покой. Современные доктора с ними согласны: в первые сутки назначаются постельный режим и голод. Разрешается только пить обычную чистую воду.

Со вторых суток пациента начинают кормить, постепенно вводя новые продукты. Весь период обострения питание щадящее, преимущественно состоящее из тёплых овощных супов, каш и киселей. Важно последовательное и тщательно спланированное расширение списка разрешённых продуктов, ведь заболевания желчного пузыря могут обостряться при каждой погрешности в диете — несколько раз в год и даже в месяц. Особенно осторожно следует вести себя по отношению к экзотическим и незнакомым блюдам в поездках. Такая пища может вызвать обострение и рецидив заболевания, даже находящегося в фазе стойкой ремиссии.

Диета составляется индивидуально для каждого пациента, исходя из стадии заболевания, его пищевых привычек, конституции и особенностей жизненного цикла. К примеру, беременная женщина должна включать в рацион питания продукты, способствующие правильному росту и развитию плода, а спортсмен — высококалорийную пищу. Подобрать меню самостоятельно практически невозможно. Поэтому в первую очередь при обнаружении ЖКБ нужно получить грамотную консультацию врача, пройти диагностику, составить личный план питания и лечения. Сделать это можно у нас в медцентре доктора Бегмы по предварительной записи без очередей и с комфортом.