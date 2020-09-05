17 мини-сериалов, от которых невозможно оторваться

Собрали проекты, которые одобрил бы Чехов: лучшее, что можно посмотреть, если времени всего пара вечеров. И «мини» здесь только про хронометраж — наполнение концентрированно максимально, рейтинг строго зеленый. Так что можно не страдать гамлетовской нерешительностью «Смотреть или не смотреть» и смело тыкать в треугольник на плеере.

Патрик Мелроуз (2018, Великобритания)

Жанр: драма

Создатели: Дэвид Николс («Один день»), Эдвард Бергер

Количество эпизодов: 5 (60 минут каждый)

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Хьюго Уивинг (деспотичный папа-эльф из «Властелина колец»)

КиноПоиск: 7,6

IMDb: 8,1

На постере этого сериала Бенедикт Камбербэтч в костюме сидит в наполненной ванной, и это идеальное описание того, что будет чувствовать зритель во время просмотра: липкий дискомфорт как от мокрой одежды на холодном теле. Каждый эпизод шоу экранизирует события одного из пяти романов Эдварда Сент-Обита — успешного американского писателя. Главный герой книг и сериала профессионально занимается саморазрушением: здесь будут и героиновые ломки, и алкоголизм, и разрушенный по глупости брак, и срывы в завязке. И все это по Фрейду — из детства. Сериал, во многом благодаря игре Камбербэтча, который назвал роль Патрика Мелроуза своей актёрской мечтой, создает личную драму на грани с психологическим триллером. Трипы Мелроуза пугают и вызывают отвращение, а история этого персонажа, рассказанная флешбеками и скачками из 80-х в 2000-ные, отталкивает ещё больше. Впрочем, сюжетов типа «и как он дошёл до жизни такой» немало, и мистер Мелроуз, к несчастью, далеко не самый жуткий пример того, как эмоциональное и физическое насилие над детьми ломает жизни. Но все же у этого проекта есть свой британец в рукаве: Шерлок здесь превзошел сам себя.

Голливуд (2020, США)

Жанр: драма

Создатели: Райан Мёрфи («Glee», «Части тела», «Американская история ужасов»), Иэн Бреннан («Политик», «Королевы крика», «Glee»)

Количество эпизодов: 7 (50 минут каждый)

В ролях: Даррен Крисс (милашка Блэйн в «Glee»), Дэвид Коренсвет, Джим Парсонс (Шелдон Купер), Лора Харриер (подружка Тома Холланда в «Возвращении домой»)

КиноПоиск: 7,1

IMDb: 7,6

На постере этого сериала маленькие человечки на фоне восходящего солнца стоят на огромной буковке H — буквально покоряют Hollywood. Красивая метафора красивому сериалу.

Шоу расскажет о том, как жила американская киноиндустрия в 1940-х: кто придумывал, кто снимал, кто снимался, ну и кто, с кем и зачем спал. В проекте неприлично много грязи, но при этом Райан Мерфи явно не стремился вскрывать гнойники ретро-закулисья. Настроение «Голливуда» — оптимистическое, и сериал — это история о том, как искусство меняет мир. И как молодые и красивые люди меняют мир с помощью кино: здесь справедливость и успех ждут представителей всех рас и гендеров.

Среди персонажей сериала есть и реальные исторические личности: Рок Хадсон — популярный голливудский актер, печально известный как одна из первых жертв СПИДа среди знаменитостей; Вивьен Ли — актриса, сыгравшая Скарлетт О`Хару в «Унесенных ветром»; Элеонора Рузвельт — «первая леди»; Хэтти Макдэниел — первая афроамериканская актриса, получившая «Оскар», и Анна Мэй Вонг — первая актриса с китайскими корнями, добившаяся славы в Голливуде. Высший свет кинематографа шестидесятилетней давности.

Трейлер:

Ночной администратор (2015, Великобритания)

Жанр: шпионский триллер

Создатель: Сюзанна Бир («Птичий короб», «Месть»)

Количество эпизодов: 6 (55 минут каждый)

В ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман

КиноПоиск: 7,4

IMDb: 8,1

Сериал экранизирует одноименный роман Джона ле Карре — бывшего британского разведчика и популярного писателя, который придумал мистера Смайли и написал «Шпион, выйди вон!» и «Маленькую барабанщицу». Так что можно смело поставить галочку в строке «мощный литературный первоисточник».

Шпионить в «Ночном администраторе» будет герой Тома Хиддлстона — мужчина с солдатским прошлым, который хочет отомстить за смерть близкого человека и помочь серьезным людям установить мир во всем мире. Для этого Джонатан Пайн, работавший ночным администратором в роскошном отеле Каира, внедряется в синдикат торговца оружием Ричарда Ропера. Ропер — миллионер, но вовсе не филантроп и давно уже не плейбой, так что сопереживать антагонисту можно разве что за силу его интеллекта и воли. Сахарно-сладкий Пайн тоже не глуп, и с поддержкой британской разведки (главным образом в лице Оливии Колман) Джонатан станет достойным противником для опасного преступника.

Трейлер:

Кстати, Том Хиддлстон, Хью Лори и Оливия Колман получили «Золотые глобусы» как лучшие актеры мини-сериалов.

Музыкальный блог Доктора Ужасного (2008, США)

Жанр: мюзикл, фантастика, комедия

Создатель: семья Уидон — Джосс, Джед, Морисса и Зак («Агенты Щ.И.Т.», «Кукольный дом»)

Количество эпизодов: 3 (15 минут каждый)

В ролях: братан №1 Нил Патрик-Харрис, Натан Филлион (Касл и рядовой Райан), Саймон Хелберг (Говард Воловиц)

КиноПоиск: 8,4

IMDb: 8,5

Все, кто хоть раз видел Нила Патрика-Харриса знают, что он очень любит а) петь; б) вытворять безумства; в) соревноваться и побеждать. В этом крошечном сериале Нил успевает делать все и сразу в рекордно короткие сроки. Итак, «Музыкальный блог» — это музыкальная пародия на комиксную супергероику. Суперзлодей Доктор Ужасный мечтает попасть в Злую лигу Зла, которую возглавляет Плохой Конь. Но Доктор так увлечен своими амбициями и видеоблогом, что его тайная любовь, девушка Пенни, успевает влюбиться в Капитана Молотка — эгоцентричного красавчика, который активно делает вид, что окружающий мир хоть что-то для него значит. И все постоянно поют. В общем, безумный видео-комикс о том, как Барни Стинсон, Говард Воловиц и капитан Малкольм Рейнольдс играют в суперов и хотят друг друга уничтожить.

Трейлер:

Сериал вошел в четверку лучших шоу 2008-го года по версии журнала Time.

Красота внутри (2012, США)

Жанр: мелодрама, фэнтези

Создатель: Дрэйк Доремус

Количество эпизодов: 6 (хронометраж серии: 6 — 10 минут)

В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница в «Хищных птицах», Рамона Флауэрс в «Скотте Пилигриме»), Тофер Грейс (Эдди Брок в «Человеке-пауке 3»)

КиноПоиск: 7,9

IMDb: 8,1

Каждая серия этого сериала похожа на трейлер или социальный ролик — линейного сюжета, развития характеров и системы персонажей тут нет. Есть только главный герой, его мистическая особенность и идея о том, что внешность не определяет человека и в его жизни значит ничтожно мало.

Сегодня Алекс — азиатская женщина, завтра — немой мужчина, послезавтра — подкачанный афроамериканец, а на следующей неделе — полная девушка. И не потому что Алекс — актер: каждое утро герой просыпается в новом теле. Чтобы не потерять себя и не сойти с ума, Алекс ведет видеодневник. Красивым быть легко, но так ли важно? И если важнее быть красивым, то как же душа? И что с любовью — неужели и здесь дело только во внешности? Создатели шоу решили ответить на эти вопросы в фантастически романтичной зарисовке, где контраст духовного и физического облика человека доведен до максимума.

Трейлер:

Багровый лепесток и белый (2011, Великобритания)

Жанр: мелодрама

Создатели: Марк Манден («Утопия»), Люсинда Коксон («Девушка из Дании», «Дикая штучка»)

Количество эпизодов: 4 (60 минут каждый)

В ролях: Ромола Гарай, Крис О’Дауд, Аманда Хейл

КиноПоиск: 7,6

IMDb: 7,6

Конфетка — почти что Сонечка Мармеладова британского пошива. Умная, начитанная девушка вынуждена работать проституткой в викторианском Лондоне. И жизнь Конфетки, конечно, ужасна, но, с другой стороны, пока она мастерски изображает удовольствие за деньги в обшарпанной, грязной комнате, за стеной на улице другие люди просто умирают от голода. А еще чуть дальше, вне удушливых трущоб, живет избалованный судьбой Уильям Рэкхем — мужчина, у которого есть и дом, и жена, и даже мечты, но нет понимания ценности всего этого богатства. Кажется, что все понятно: Конфетка влюбится в Уильяма, Уильям — в Конфетку, и свершится еще одна «Золушка» в суровых декорациях. Но сериал снимался не Disney, а BBC, и в основе здесь не детская сказка, а взрослый роман Мишеля Фейбера. Конфетка, и правда, покорит Уильяма и даже окажется в его доме, пряча в комнате свое главное оружие — роман, в котором всех ее обидчиков ждет смерть. Так что love story в шоу будет далеко не сентиментальной утопией — здесь будет грязно, липко и жестоко, как на улицах Лондона.

Маньяк (2018, США)

Жанр: фантастика, драма

Создатель: Кэри Фукунага («Настоящий детектив»)

Количество эпизодов: 10 (40 минут каждый)

В ролях: Джона Хилл («Мачо и ботан»), Эмма Стоун («Ла-Ла Лэнд»)

КиноПоиск: 7,5

IMDb: 7,8

Отличный сериал для тех, кто увлекся «Черным зеркалом», но быстро устал от депрессивности и идейной агрессии этого известного проекта. «Маньяк» тоже говорит об искусственном интеллекте и о глобальном одиночестве футуристического общества, но общий тон сериала совсем другой.

Хотя «черного» и тут хватает: у главных героев проблемы с психикой и родственники-абьюзеры. Персонажи готовы поучаствовать во врачебном эксперименте, чтобы избавиться от своих проблем. Точнее избавиться от них хочет Оуэн — дерганый парень из богатой семьи, который страдает от шизофрении. А Энни — безработная девушка, скрывающая за яростным сарказмом свою душевную хрупкость, идет на эксперимент из-за нездорового пристрастия к тестируемым препаратам. Трехдневное фарм-испытание должно помочь всем: компания обещает чудесное исцеление с помощью парочки таблеток и высоких технологий. Но по законам sci-fi духовная организация человека оказывается сложнее, чем кажется ученым.

Трейлер:

Зрителя ждут приключения внутри подсознания Оуэна и Энни: парочка пройдет лечение в Средневековом фэнтези-лесу и поиграет в родню Леголаса; еще персонажи пройдут через трэшовое инопланетное вторжение; и в детективе тоже побывают — будут искать пропавшую главу «Дон Кихота». В общем, в шоу будет смешно и грустно — пусть в каждом приключении Оуэн и Энни спасают мир (ну или хотя бы мадагаскарского лемура), но от собственной депрессии и мазохизма им будет спастись гораздо труднее.

Испытание невиновностью (2018, Великобритания)

Жанр: триллер, детектив

Создатель: Сара Голдбахер («С тобой и без тебя»)

Количество эпизодов: 3 (60 минут каждый)

В ролях: Морвен Кристи, Энтони Бойл, Кристиан Кук, Билл Найи (Дэйви Джонс и министр магии Руфус Скримджер)

КиноПоиск: 7,2

IMDb: 7,3

Ребята из BBC очень любят Агату Кристи: выкупив права на литературное наследие известной англичанки, BBC фактически получило себе Золотую антилопу. «Испытание невиновностью» — один из примеров неплохой экранизации детективной классики, которая и зрителей порадовала, и BBC покормила.

В сюжете излюбленная картинка Агаты Кристи: в канун рождества рядом с нарядной елкой умирает богатая женщина, во всем обвиняют ее избалованного сына, который вскоре умирает в тюрьме. Несчастный вдовец готовится снова жениться, зрители неодобрительно щурят глаза, а на экране появляется мужчина, который заявляет, что был рядом с осужденным наследником в момент убийства. Ну а дальше саспенс, всеобщая паранойя, зловещие тени на стенах и тиканье часов, новое убийство и флэшбеки с конфликтами внутри вымирающего семейства.

Трейлер:

Потерянная комната (2006, США)

Жанр: детектив, мистика

Создатели: Крэйг Р. Баксли, Лаура Хэркком

Количество эпизодов: 3 (90 минут каждый)

В ролях: Питер Краузе, Джулианна Маргулис, Эль Фаннинг

КиноПоиск: 8

IMDb: 8,2

Ручка-огнемет, телекинетические ножницы, расческа с эффектом остановки времени — эти полезные гаджеты пока не доступны обычным покупателям, но хозяин несуществующей комнаты может ими легко воспользоваться. Точнее комната существует, но тот, кто находится внутри, бесследно исчезает для всего мира. А еще выйти хозяин комнаты может в любую дверь мира: в Эмпайр-стейт-билдинг или в глухой деревне под Самарой. Кажется, что главному герою Джо, которому случайно попали в руки ключи от комнаты, открылись безграничные возможности: никаких очередей в аэропорту и пюре из людей в метро, просто выбирай интересное место и телепортируйся куда хочешь, прихватив с собой сумку волшебных девайсов. Но все не так просто — законы комнаты сложные и жестокие, и однажды из серых мистических стен исчезает самое дорогое, что есть у Джо — его маленькая дочка. Теперь мужчине нужно собрать все магические предметы, пропавшие из комнаты, столкнуться с религиозной сектой, адепты которой приписывают комнате божественный замысел, и противостоять фанатику-коллекционеру, который ни за что не желает расставаться с чудо-предметами.

Трейлер:

Макмафия (2018, Великобритания)

Жанр: криминальная драма

Создатели: Хуссейн Амини («Алиенист», «47 ронинов»), Джеймс Уоткинс («Райское озеро»)

Количество эпизодов: 8 (60 минут каждый)

В ролях: Джеймс Нортон, Дэвид Стрэтэйрн, а еще Мария Шукшина и Алексей Серебряков

КиноПоиск: 7,2

IMDb: 7,7

Мальчик Леша мог бы читать стихи с табуретки и ломать зубы об ириски, но его папа Дима вынужден был сбежать в Лондон со всей семьей — очередной раздел криминального пирога прошел не слишком удачно. За границей мальчик Леша вырос в Алекса — успешного выпускника Гарварда и законопослушного предпринимателя, а вот его папа Дима загрустил по-онегински и стал медленно спиваться, мечтая помириться с Кремлем и вернуться на родину. Но европейская идиллия Алекса и тоска Дмитрия нарушаются смертью дяди Бори, который до самой смерти не отказывался от пристрастия к черной икре, борщу и криминалу. Теперь Алексу придется вспомнить, что где-то глубоко внутри он все еще немного Леха, и столкнуться с русскими бандитами, израильским боссом дорог и ночных клубов, мексиканской наркомафией и контрабандистами с Балкан. Ответ на вопрос «В чем правда?» по версии BBC.

Трейлер:

7 секунд (2018, США)

Жанр: криминальная драма

Создатели: Эдвард Бьянчи («Дэдвуд»), Вина Суд («Убийство»)

Количество эпизодов: 10 (80 минут каждый)

В ролях: Клэр-Хоуп Эшити, Майкл Мосли

КиноПоиск: 6,8

IMDb: 7,7

Мини-сериал, который, во-первых, снят по мотивам российского фильма «Майор» Юрия Быкова, а, во-вторых, очень актуален, учитывая события американских бунтов этого лета.

Правда, канадский режиссер Вина Суд существенно «облегчила» криминальную драму Быкова: в нашей версии истории все было гораздо жестче. В проекте Netflix белый полицейский спешит к беременной жене в больницу и сбивает подростка-афроамериканца. Офицер уже готов вызвать парню скорую и признать свою вину официально, но прибывший на помощь начальник убеждает копа скрыть произошедшее. Подростка просто оставляют умирать, и с момента принятия этого жуткого решения все участники произошедшего погружаются в ад. Полицейского, сбившего мальчика, мучает совесть, и каждый взгляд на собственных детей для него становится пыткой, семья жертвы рушится из-за произошедшего, а начальник полицейского отдела провоцирует настоящую войну за справедливость на улицах города. А любая война — это новые жертвы и новые разбитые жизни.

Трейлер:

Рождество с семейкой Муди (2012, Австралия)

Жанр: комедия

Создатели: Трент О`Доннелл («Новенькая»), Фил Ллойд

Количество эпизодов: 6 (20 минут каждый)

В ролях: Йен Медоуз, Патрик Браммелл, Дэнни Эдкок, Робина Бирд

КиноПоиск: 7

IMDb: 8

В этом мини-сериале покажут, что такое настоящая семейная катастрофа. Кузены не могут поделить между собой одну девушку, один из младших влезает в семейный бизнес, хотя не может справиться даже с газонокосилкой, у очередного дядюшки случается сердечный приступ прямо на сцене, муж сестры оказывается геем, а на празднике объявляется сотрудница эскорт-агентсва. После такого невкусный оливье и недогоревшая записка с желанием в бокале шампанского уже не покажутся значимым провалом.

Трейлер:

Забытые богом (2017, США)

Жанр: вестерн

Создатель: Скотт Фрэнк (сценарист «Марли и я», «Особого мнения»)

Количество эпизодов: 7 (хронометраж серии:от 40 до 80 минут)

В ролях: Джек О’Коннелл, Мишель Докери («Аббатство Даунтон», «Джентльмены»), Томас Сэнгстер (мальчик, остановивший свое время: «Бегущий в лабиринте», «Реальная любовь», «Игра престолов»)

КиноПоиск: 7,6

IMDb: 8,3

Фрэнк Гриффин — главарь бандитской шайки на Диком Западе. Жесток, презирает слабость и считает свой пистолет орудием Бога. Вместе с подручными психопатами Фрэнк разыскивает своего приемного сына Роя и в ходе поисков вырезает целый город. Даже лютейшим бандидам такое не спускают, и на Гриффина начинает охоту суровый маршал.

Трейлер:

Фон у этих классических для вестерна событий тоже классический: салуны, индейцы, ковбои, захватывающие перестрелки, сильные женщины с ружьями и не менее сильные, танцующие канкан на столе в борделе.

Записки юного врача (2012, Великобритания)

Жанр: черная комедия

Создатели: Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп

Количество эпизодов: 8 (20 минут каждый)

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Джон Хэмм

КиноПоиск: 7,3

IMDb: 7,9

Одна из тех ролей Дэниела Рэдклиффа, которая вполне может затмить собой известный очкасто-шрамированный образ актера.

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Булгакова, так что англичане здесь будут играть в Россию: на дворе всегда ночь, больница расположена в избе посреди глухого леса, а чистоты все персонажи боятся как проказы. Но выглядит все это безумие почему-то беззлобно и вполне себе весело: искать настоящего Булгакова в этом шоу не стоит. Молодой врач Владимир, подсевший на морфий и самоанализ, не очень любит людей и не слишком верит в медицину, но упрямо продолжает спасать первых с помощью второго. Ну, пытается спасать, по крайней мере. И наблюдает за подвигами юного последователя Гиппократа постаревшая копия самого Владимира, которая где-то в далеком, но еще более мрачном будущем, читает записки молодости и пытается осмыслить собственные ошибки.

Трейлер:

7.39 (2014, Великобритания)

Жанр: мелодрама

Создатели: Джон Александр, Дэвид Николс («Один день»)

Количество эпизодов: 2 (60 минут каждый)

В ролях: Дэвид Моррисси, Оливия Колман

КиноПоиск: 7,2

IMDb: 7

Очень простой сериал — одна короткая история любви, не претендующая ни на что большее. Карл Мэттьюз каждый день в 07:39 садится в электричку до Лондона. Из уютного семейного пригорода герой едет на работу — скучную и никому не нужную, да еще и с фанатичным менеджером-начальником. В целом Карл счастлив, но как-то хронически: жену вроде любит, а вроде и как-то надоело, детей тоже любит, но и с ними все одно и то же, с работой все ясно, и электричка еще эта каждый день одна и та же. От такого хронического счастья Карл и хамит другой пассажирке поезда — Салли. Девушка в общем тоже на жизнь не жалуется: готовится выйти замуж за накаченного тренера, своего коллегу. Оба героя могли бы покричать друг на друга, выплеснуть усталость и забыть о случайной встрече. Но вместе этого Карл и Салли влюбляются, забывая в часовой поездке до Лондона свою рутинную жизнь. Но что на самом деле случилось в утренней электричке: настоящая любовь с насекомыми во внутренних органах, или двое людей просто хотели ненадолго вырваться из временной петли будничной жизни?

Трейлер:

11.22.63 (2016, США)

Жанр: фантастика, триллер, детектив, драма

Создатель: Бриджет Карпентер («Американские боги», «Мертвые как я»)

Количество эпизодов: 9 (хронометраж серии: 60 минут)

В ролях: Джеймс Франко («127 часов»), Крис Купер («Адаптация»), Джош Дюамель («Жизнь как она есть»), Сара Гадон («Она же Грейс»)

КиноПоиск: 7,8

IMDb: 8,2

Многие забывают, что Стивен Кинг — это не только «Сияние» и «Оно», но еще и «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», и «Зеленая миля». «11.22.63» — тоже Стивен Кинг, и эта история гораздо ближе второй категории произведений Маэстро ужасов.

События начинаются в 2011-м, где учитель Джейкоб Эппинг живет своей скучной жизнью и не подозревает, что скоро ему предстоит изменить мир. Точнее попытаться изменить, потому что «прошлое упрямо и не желает меняться». Да, Джейку предстоит вернуться в прошлое, в 1960-й год, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, отменить войну во Вьетнаме и переписать историю «на чистовик». До убийства у Джейка есть три года — нужно подготовиться и узнать как можно больше об убийце. Правда, прошлое оказывается таким привлекательным, что вскоре Джейк уже фактически отрекается от настоящего и полностью погружается в эпоху 60-х. Здесь сериал сильно отвлекается от детективного триллера, каким должен быть, и превращается в стильную драму в детально выдержанной атмосферой эпохи. От Холодной войны и расовой дискриминации до изменения моды и нового положения женщин в мире — все выглядит достоверно и сочно, так что про Кеннеди время от времени забывает не только Джейкоб, но и зрители. Но только не убийца — он-то готовится выстрелить и совершить одно из самых обсуждаемых убийств в истории.

Трейлер:

Однажды ночью (2016, США)

Жанр: криминальная драма

Создатели: Стивен Зеллиан (сценарист «Списка Шиндлера»), Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»)

Количество эпизодов: 8 (хронометраж серии: 60 — 90)

В ролях: Джон Туртурро, Риз Ахмед, Майкл Кеннет Уильямс

КиноПоиск: 7,9

IMDb: 8,5

Завершает топ один из тех почти интерактивных детективов, где все происходящее выглядит как игра на внимательность: здесь хочется смотреть внимательно, собирать улики самому и снисходительно улыбаться персонажам, которые не замечают того, что видно с высоты экрана.

Завязка при этом вполне любительского уровня. Назир — примерный американский студент из строгой семьи, и для него приглашение на вечеринку — это настоящее чудо. А еще большее чудо — познакомиться с симпатичной девушкой и получить приглашение к ней домой. Вот здесь захлопывается первый капкан: в доме незнакомки Назир близко знакомится еще и с алкоголем, и с наркотиками. И после всех этих неблагоприятных «встреч» студент просыпается рядом с изуродованным телом той самой чудо-девушки. В руках у парня орудие убийства, повсюду вокруг отпечатки Назира, и, кажется, даже не надо идти в суд: вина очевидна, состав преступления ясен. Но за дело берется адвокат Стоун, и, похоже, для него защитить Наза — это дело принципа.

Трейлер: