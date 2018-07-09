Удаление Google сервисов БЕЗ РУТ ПРАВ!
Для отключения/удаления Google сервисов и других ненужных приложений вам потребуется сделать следующее:
Меняем в настройках язык на English (United States) и регион на Германия. Работает на некоторых других.
После этого заходим в гугл плей/Play Store и в шторке слева выбираем Help& feedback.
Заходим в Delete or disable apps on Android.
Далее ищем Tap to go to Application Settings и нажимаем на неё. Если ничего не происходит - перезагрузите смартфон и вновь пробуйте нажать на Tap to go...
Наконец открывается заветное меню со всеми приложениями. Выбираем неугодные нам и удаляем/отключаем.
Заметил, что отключив приложение Google (вечно ждущее фразы"окей гугл"), заметно возросло время и скорость работы смартфона.
Не забываем поменять язык и регион обратно.
Лайк и подписка не обязательна, но желательна!)