Не так давно я рассказывала вам о том что в технике С2С можно вязать прекрасные пледы с любыми мультперсонажами. Естественно, у многих возник вопрос - а только ли плед можно вязать в данной технике? Вовсе нет!

Сегодня я хочу привести вам примеры чудесных подушек в технике С2С крючком.

Автор: Мария Телех. Подушка выполнена из пряжи "Детская новинка". Автор: Мария Телех. Подушка выполнена из пряжи "Детская новинка". Автор: Мария Телех. Подушка выполнена из пряжи "Детская новинка".

Естественно, поскольку в отличие от пледа диагональный ряд (который считается самым длинным) достаточно короткий, то такую подушку в подарок можно связать за 1 - 2 дня.

Или еще один замечательный пример - "Супергеройская подушка".

Автор: Нина Александровна Автор: Нина Александровна

Если вы тоже решили связать подушку:

Теперь небольшая подсказка для всех желающих связать подушку. Пряжа подойдет любая, тут стоит ориентироваться только на свой вкус. В большинстве случаев мастерицы предпочитают либо Пехорку, либо Ализе. Но, как говорится, на вкус и цвет...

Где взять схему?

Для вязания подушки в технике С2С можно использовать как готовые схемы из интернета, так и можно выбрать схему из области любой понравившейся вышивки.

А можно создать схему самостоятельно. Как создать схему для вязания в технике С2С - я указывала ранее.

1 ряд:

Схема вязания в технике С2С

1 ряд:

6 Воздушных петель. Далее отсчитываем 3 воздушные петли и в четвертую, пятую и шестую повязываем по столбику с одним накидом. Ряд готов.

2 ряд:

Переворачиваем вязание. Делаем 6 воздушных петель. Опять же в 4,5 и 6 воздушные петли провязываем столбики с одним накидом. Соединяем получившийся квадрат с квадратом первого ряда соедительной петлей. Делаем 3 воздушные петли. Провязываем 3 столбика с одни накидом, цепляясь за 1 ряд из воздушных петель. Ряд 2 готов.

Это основа вязания в технике С2С. Вязание ряда всегда начинается с 6-ти воздушных петель. После того как ряд готов - вязание переворачивают. Таким образом, можно заметить что все вязание осуществляется по диагонали.

Автор: Лидия Федорова. Размер: 50х50 см, пряжа: Детская новинка Автор: Лидия Федорова. Размер: 50х50 см, пряжа: Детская новинка

Пробуйте, и у вас все получится! Делитесь своими работами в комментариях.