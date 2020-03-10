Подушки в технике С2С
Не так давно я рассказывала вам о том что в технике С2С можно вязать прекрасные пледы с любыми мультперсонажами. Естественно, у многих возник вопрос - а только ли плед можно вязать в данной технике? Вовсе нет!
Сегодня я хочу привести вам примеры чудесных подушек в технике С2С крючком.
Естественно, поскольку в отличие от пледа диагональный ряд (который считается самым длинным) достаточно короткий, то такую подушку в подарок можно связать за 1 - 2 дня.
Или еще один замечательный пример - "Супергеройская подушка".
Если вы тоже решили связать подушку:
Теперь небольшая подсказка для всех желающих связать подушку. Пряжа подойдет любая, тут стоит ориентироваться только на свой вкус. В большинстве случаев мастерицы предпочитают либо Пехорку, либо Ализе. Но, как говорится, на вкус и цвет...
Где взять схему?
Для вязания подушки в технике С2С можно использовать как готовые схемы из интернета, так и можно выбрать схему из области любой понравившейся вышивки.
А можно создать схему самостоятельно. Как создать схему для вязания в технике С2С - я указывала ранее.
1 ряд:
1 ряд:
6 Воздушных петель. Далее отсчитываем 3 воздушные петли и в четвертую, пятую и шестую повязываем по столбику с одним накидом. Ряд готов.
2 ряд:
Переворачиваем вязание. Делаем 6 воздушных петель. Опять же в 4,5 и 6 воздушные петли провязываем столбики с одним накидом. Соединяем получившийся квадрат с квадратом первого ряда соедительной петлей. Делаем 3 воздушные петли. Провязываем 3 столбика с одни накидом, цепляясь за 1 ряд из воздушных петель. Ряд 2 готов.
Это основа вязания в технике С2С. Вязание ряда всегда начинается с 6-ти воздушных петель. После того как ряд готов - вязание переворачивают. Таким образом, можно заметить что все вязание осуществляется по диагонали.
Пробуйте, и у вас все получится! Делитесь своими работами в комментариях.
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