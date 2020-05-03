Как создать и разместить свой подкаст? - Инструкция.

Привет. Меня зовут Александр Дяченко, я директор по маркетингу. Сегодня я расскажу вам, как и где разместить ваш подкаст, что для этого необходимо и каков эффект.

Что такое подкасты и для чего они нужны?

Подкасты - это современный трендовый формат подачи информации, который состоит из аудиопередач разговорного жанра, разделённых по тематикам. Подкаст может вестись от лица как одного человека, так и в формате интервью или поочерёдной передачи слова ведущим.

Для простоты представьте, что вы лежите на диване с закрытыми глазами и слушаете передачу, которая идёт по ТВ.

Такой формат контента крайне удобен для восприятия среди многих людей, так как позволяет поглощать полезный контент без отвлечения от рутинных задач. Вы можете слушать подкасты где угодно:

На утренней пробежке в наушниках;

По дороге на работу или обратно;

Находясь в пробке;

Прямо на рабочем месте, вместо музыки...

А самое главное, подкасты - это зачастую выжимка актуальных новостей и полезностей от экспертов разных направленностей: психологи, историки, журналисты, маркетолога, предприниматели, коучи, сэксологи, бизнес-тренера и лидеры мнений.

Я, как маркетолог и трендсеттер (человек, который зарабатывает на изучении новинок рынка), очень ценю этот тип контента и подписан на многие полезные подкасты из ниши маркетинга и диджитала.

Что нужно для записи своего подкаста?

По своему опыту скажу, что для создания подкаста достаточно вашего смартфона или отдельного микрофона.

Многие ТОП-эксперты подходят к созданию контента с отдельной щепетильностью: дорогой микрофон, звуко-изоляционная комната, пост-обработка звука и т.д. В их случае, запись одного подкаста может стоить до 50тыс. руб.

Однако, на практике может выдаться так, что все эти средства не имеют особого значения, так как простая регулярность выкладывания подкастов и полезность контента оказываются важнее.

К примеру, моя подруга и писатель Княженика Волокитина, записывает свой подкаст уже около полугода и имеет около миллиона прослушиваний, хотя запись ведёт на простой смартфон.

Да и я сам стал вести свой подкаст "Маркетинг и реальность" точно таким же образом, используя лишь смартфон и домашнюю обстановку.

Как и где разместить свой подкаст?

На текущий момент существует множество площадок для подкастов, я расскажу о тех, которые использую лично я для своего подкаста.

Шаг 1 - выбираем площадку для основного размещения и генерации RSS-ссылки.

Суть в следующем: многие площадки для подкастов не готовы держать у себя все ваши аудио физически. Для своей работы они требуют у вас ссылку на файл специального формата, в котором будут хранится:

Описание самого подкаста;

Имя автора;

Данные о копирайте;

Ссылки на все ваши аудио;

Описания к каждому аудио;

Ссылки на картинки к каждому аудио;

Прочее...

Ссылка с таким контентом называется RSS-лента. Она генерируется автоматически, после того, как вы создадите на одном из сайтов свой подкаст.

Для ваших подкастов и генерации RSS-ленты вы можете выбрать 1 из 2х сайтов: SoundCloud или Castbox. А лучше даже разместитесь и там и там.

Шаг 2 - создаём свой первый канал для подкаста (SoundCloud).

Из особенностей лишь то, что картинку для профиля стоит выбирать минимальным размером в 1400х1400 px, так как в дальнейшем могут быть проблемы с размещением подкаста на других площадках.

Добавляйте описание к каждому своему аудио и, желательно, ведите нумерацию каждого нового подкаста, для показа динамики развития канала.

Когда канал будет создан, в разделе настроек находим нашу RSS-ленту и копируем ссылку.

Шаг 3 - используем ссылку для размещения подкаста на прочих площадках.

Площадка 2 - Apple подкасты:

Для регистрации переходим на страницу podcastsconnect.apple.com . Используем Apple ID. Если его у вас нет как и у меня и вы пользователь андроида и windows, то установите себе iTunes на windows и создайте там новый аккаунт.

podcastsconnect.apple.com Для создания подкаста вставьте ссылку на RSS-ленту из SoundCloud.

Модерация занимает 2-3 дня.

Площадка 3 - Яндекс Музыка:

Заходим по ссылке и оставляем запрос на создание подкаста.

по ссылке Вставляем ссылку на ту же RSS-ленту.

Модерация занимает около 2х дней.

Площадка 4 - Google подкасты:

Данная площадка наиболее проблематична, так как сервис блокирует попытки создать подкаст с территории России. Однако, всё это решается с помощью обычного VPN. Я использую приложение ZenMate для Яндекс Браузера. Включив его можно легко получить доступ на страницу размещения подкастов.

Сама страница вот - https://play.google.com/music/podcasts/portal#p:id=playpodcast/all-podcasts . Возможно, вам придётся использовать Castbox.fm , вместо SoundCloud ссылки.

Модерация длится от 3х дней. Попадание в приложение Google подкастов на смартфоне ещё дольше.

Площадка 5 - Подкасты Вконтакте:

Для размещения отправьте заявку в сообщество podcasters . Напишите им в личные сообщения и робот запросит у вас ваши данные.

podcasters Модерация проходит от 4х дней (я всё ещё жду). Для размещения подкастов вам потребуется отдельная группа Вконтакте.

Вот и всё. После такого размещения вам достаточно добавлять новое аудио лишь на SoundCloud (и/или Castbox.fm), после чего в течение 1го дня оно появится на всех прочих площадках.

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