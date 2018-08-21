Наивысшие точки Ленинградской области.

Хотя Ленинградская область и считается равнинным краем, на нем тоже присутствуют перепады высот и возвышенности как в любом другом регионе страны.

В этой статья я расскажу вам о самых высоких местах природного происхожения в Ленинградской области. Есть много высоких мест и не природного происхождения, например терриконы в окрестностях города Сланцы на западе области, о них вы можете узнать прочитав эту статью.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b7bc9cce5dbd900a98ca356/po-ruinam-slancevoi-imperii-avtoekspediciia-v-slancy-5b7bd378c3c1aa00aac7c3fb?from=editor

Наивысшие точки:

Север:

Самая высокая точка Карельского перешейка гора Кивисюрья. Ее высота составляет 203 м над уровнем моря. Гора Кивисюрья расположена неподалеку от посёлка Новожилово (шоссе А 129 на Приозерск), в урочище Каменная гора.



Вершина горы округлая, заросла еловым лесом, поэтому обзор затруднён. На месте высшей точки поляна искусственного происхождения.



До войны 1939 года на ней располагалась финская триангуляционная вышка для топографической съемки земной поверхности. С нее были видны Ладожское озеро и Ленинград



Координаты горы Кивисюрья: 60°29'25"N 30°11'54"E

Юг:

На юге Ленинградской области самая высокая точка – гора Грядучая. Ее высота 141 м. Она располагается северо-восточнее дер. Олешно, недалеко от Луги.

Координаты горы Грядучая: 58°41'13"N 29°24'19"E



Запад:

На западе Ленинградской области самая высокая точка находится пределах города - это Воронья гора. Ее высота составляет 176 м. Она расположена у самой железнодорожной платформы Можайская.

Координаты Вороньей горы: 59°42?08? с. ш. 30°07?40? в. д.

Восток:

Наивысшая точка Ленинградской области — гора Гапсельга. Ее высота составляет 291 метр над уровнем моря. Гапсельга находится на востоке Вепсовской возвышенности, юго-западнее Чогозера, у границы с Вологодской областью. Есть грунтовая дорога по западной стороне озера Пальмик ведущая к Гапсельге.



Координаты горы Гапсельги: 35°10?40.56?E 60°28?15.24?N

До скорых встреч!