Японская методика оздоровления суставов с помощью тепла своих рук

Причины болезни суставов многочисленны. Это и чрезмерные нагрузки, и инфекции, и травмы. Одной из немаловажных причин того, что наши суставы теряют свое здоровье и начинают болеть, является нарушение движения энергетических потоков через тело, застойные процессы или перерасход жизненной энергии.

Поэтому, чтобы исцелить себя, свои суставы, потерявшие свою былую работоспособность, надо начать регулярную подпитку их живительной энергией. Это совсем не сложно. И за энергией этой не надо никуда ходить - она в нас, в нашем теле.

Чтобы исцелить себя или предотвратить заболевания суставов (если вы почувствовали в каком-то из них ощущение дискомфорта), надо только правильно направить ее, эту живительную энергию, по правильному руслу. Ведь если суставы начали доставлять неприятные или даже болезненные ощущения,

возможно, нарушилась проходимость энергетических потоков и количество энергии, которое доходит до мест ее назначения, в том числе, и в суставы для поддержания их нормальной работы, сократилось. Исправить это, пополнить суставы жизненно важной энергией

помогут нам наши руки. Когда с помощью их мы направим ее в нужную область тела, даже неподготовленный человек ощутит, что течение энергии началось : появятся в больной области ощущения тепла, вибрации, покалывания.

Солнечное сплетение.

Техника оздоровления суставов с помощью тепла своих рук несложная. Положите левую руку на область солнечного сплетения, чтобы получить доступ к запасам энергии, правую руку - на больной сустав. Ощутите левой рукой тепло, идущее от солнечного сплетения в руку.

Представьте себе, что это тепло поднимается по руке к плечу, проходит через плечи и шею в правую руку и из ладони правой руки направляется в больной сустав.

Примерно через 5-7 минут уберите левую руку от солнечного сплетения и положите ее также на больной сустав или, что еще эффективнее, с противоположной его стороны - кому как будет выполнять эти действия удобнее. Почувствуйте, что и из второй руки тепло идет к больному суставу.

Например, если болит коленный сустав, правая рука лежит сверху, на колене, а левая внизу, под коленом.

Фото зеркальное - на колене лежит правая рука.

Мысленно представляйте себе, как между ладонями рук возникает поток тепла и энергии, и эта энергия пронизывает насквозь сустав и насыщает его силой и здоровьем. Держать так руки 5-7 минут.

В другом варианте исполнения - если обе руки лежат на колене сверху, представьте, как усилился поток энергии, пронизывающий и согревающий ваше колено.

Статья имеет ознакомительный и образовательный характер. Консультация специалиста рекомендуется. Если у вас заболели суставы, обращайтесь к врачу- он проведет обследование и назначит лечение. Вы же своими действиями поможете лечению.

Кацудзо Ниши, автор известной свему миру Системы оздоровления.

В статье использованы материалы из книги японского целителя Кацудзо Ниши "Система естественного омоложения".