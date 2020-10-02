Китайская "Хлопково-ударная гимнастика" рук восстановит потоки энергии в теле, улучшит работу мозга, сердца, давление

Слова : "Оставаться здоровыми и молодыми" целители из Древнего Китая советовали взять себе на заметку и неукоснительно следовать им в течение всей жизни.

Основой как физического, так и эмоционального, психического здоровья медики Китая всегда считали возможность целительной, живительной энергии свободно, без преград циркулировать по телу человека.

Если где-то на ее пути возникала преграда, как правило происходил сбой в работе организма, который проявлялся в виде различных заболеваний, так как переставали правильно функционировать его органы и системы.

3 хлопка руками между упражнениями

Я всегда интересовалась различными способами и методиками оздоровления. Об этой древнекитайской гимнастике мне удалось прочитать в одном из журналов о здоровом образе жизни.

Обычно в таких средствах информации читатели делятся своими способами оздоровления и поддержания своего здоровья в норме. И можно найти много для себя интересного.

Так вот одна из статей напомнила мне о гимнастике для рук, о которой я когда-то читала и которая мне в свое время очень понравилась. И я снова решила возобновить ее применение.

Четырьмя кончиками пальцев одной руки ударяем по центру ладони другой

Мне очень нравится приятное состояние, которое возникает в теле после выполнения "Хлопково-ударной гимнастики" рук - расслабление, свежесть, хорошее настроение, ощущение, что мне все по плечу. Возможно, эта гимнастика понравится и вам.

Начинаем гимнастику с того, что растираем ладони до ощущения теплоты в них. Затем выполняем 7 хлопков в ладоши. Далее в промежутках между упражнениями каждый раз выполняем по 3 хлопка в ладоши.

"Ударов", которые мы будем выполнять в "Хлопково-ударной гимнастике" каждый раз в разных местах будет постоянно семь. Выполнять гимнастике можно 3-5 раз в день, но не вечером, чтобы не нарушить сон.

Удары кончиками пальцев друг о друга

Упражнение 1. Держим ладони обеих рук перед собой. Кончиками четырех пальцев правой руки ударяем по центру ладони левой руки 7 раз. Выполняем 3 хлопка в ладоши, меняем руки и кончиками четырех пальцев левой руки ударяем по центру ладони правой руки 7 раз.

Что дают такие "удары" по центру ладони? Точка центра ладони связана с сердцем, с кишечником, что позволяет наладить важные процессы в нашем организме. Эту точку считают точкой "скорой помощи",

что позволяет использовать воздействие на нее в критических ситуациях, помогая себе преодолевать их. Если вы волнуетесь или, наоборот, вас клонит в сон, воздействуйте активно на точку в середине ладони.

Удары по "перепонкам" между пальцами

Упражнение 2. После 3 хлопков в ладоши выполним 7 ударов кончиками всех пальцев друг о друга. Что нам дадут такие удары? Вибрация, которая возникает в пальцах, передается всем рукам и телу.

Посредством таких регулярных "ударных" действий улучшится мозговая деятельность, как говорят, "прояснится сознание", укрепится иммунитет, станет лучше работать сердце, вся сердечно-сосудистая система.

Упражнение 3. Выполняем удары по "перепонкам" пальцев. Что это значит? Пальцы одной руки "продеваем" между пальцами другой - они как бы проскальзывают между ними.

Удары основаниями ладоней

Ударяем 7 раз перепонками по перепонкам - то чуть раздвигаем кисти, то снова ударяем, соединяя их плотно. По мнению китайских целителей, такие наши действия хорошо взбадривают, нормализуют артериальное давление.

Упражнение 4. Выполняем удары основаниями ладоней. Результат таких ударов - активизируется энергия по каналу перикарда, убирается чувство сдавленности в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, улучшается сон.

Упражнение 5. Удары крепко сжатыми кулаками один о другой - сначала один из них сверху, потом другой. Такими ударами мы снимаем усталость глаз, напряжение с мышц шеи, спины, в том числе, с поясницы.

Удары кулаками один о другой

Упражнение 6. Удары по тыльной стороне ладоней. Сначала выполняем, как принято, 3 хлопка в ладони ( помните об этом?), потом делаем 7 ударов по тыльной стороне левой ладони правой.

Снова 3 хлопка. Теперь 7 ударов по тыльной стороне правой ладони левой. И снова 3 хлопка в ладони. Китайские целители уверены, что такие наши действия очень полезны для здоровья спины.

Заканчивается китайская "Хлопково-ударная гимнастика" рук 7-ю хлопками в ладоши. Можно для большей активизации энергетических каналов произвести похлопывание всех рук целиком.

Удары одной ладонью по тыльной стороне другой

Похлопываете ладонью одной руки по другой от кисти до плеча и обратно всех сторон руки, сначала одной, потом второй. Гимнастика закончена. Какое приятное ощущение в теле и голове посте нее!

Статья имеет ознакомительный и образовательный характер. Консультация специалиста рекомендуется, как рекомендуется и получить разрешение врача на любые упражнения . Гимнастику эту я практикую периодически.