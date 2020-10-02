Китайская "Хлопково-ударная гимнастика" рук восстановит потоки энергии в теле, улучшит работу мозга, сердца, давление

2 days ago

Слова : "Оставаться здоровыми и молодыми" целители из Древнего Китая советовали взять себе на заметку и неукоснительно следовать им в течение всей жизни.

Основой как физического, так и эмоционального, психического здоровья медики Китая всегда считали возможность целительной, живительной энергии свободно, без преград циркулировать по телу человека.

Если где-то на ее пути возникала преграда, как правило происходил сбой в работе организма, который проявлялся в виде различных заболеваний, так как переставали правильно функционировать его органы и системы.

3 хлопка руками между упражнениями
3 хлопка руками между упражнениями

Я всегда интересовалась различными способами и методиками оздоровления. Об этой древнекитайской гимнастике мне удалось прочитать в одном из журналов о здоровом образе жизни.

Обычно в таких средствах информации читатели делятся своими способами оздоровления и поддержания своего здоровья в норме. И можно найти много для себя интересного.

Так вот одна из статей напомнила мне о гимнастике для рук, о которой я когда-то читала и которая мне в свое время очень понравилась. И я снова решила возобновить ее применение.

Четырьмя кончиками пальцев одной руки ударяем по центру ладони другой
Четырьмя кончиками пальцев одной руки ударяем по центру ладони другой

Мне очень нравится приятное состояние, которое возникает в теле после выполнения "Хлопково-ударной гимнастики" рук - расслабление, свежесть, хорошее настроение, ощущение, что мне все по плечу. Возможно, эта гимнастика понравится и вам.

Начинаем гимнастику с того, что растираем ладони до ощущения теплоты в них. Затем выполняем 7 хлопков в ладоши. Далее в промежутках между упражнениями каждый раз выполняем по 3 хлопка в ладоши.

"Ударов", которые мы будем выполнять в "Хлопково-ударной гимнастике" каждый раз в разных местах будет постоянно семь. Выполнять гимнастике можно 3-5 раз в день, но не вечером, чтобы не нарушить сон.

Удары кончиками пальцев друг о друга
Удары кончиками пальцев друг о друга

Упражнение 1. Держим ладони обеих рук перед собой. Кончиками четырех пальцев правой руки ударяем по центру ладони левой руки 7 раз. Выполняем 3 хлопка в ладоши, меняем руки и кончиками четырех пальцев левой руки ударяем по центру ладони правой руки 7 раз.

Что дают такие "удары" по центру ладони? Точка центра ладони связана с сердцем, с кишечником, что позволяет наладить важные процессы в нашем организме. Эту точку считают точкой "скорой помощи",

что позволяет использовать воздействие на нее в критических ситуациях, помогая себе преодолевать их. Если вы волнуетесь или, наоборот, вас клонит в сон, воздействуйте активно на точку в середине ладони.

Удары по "перепонкам" между пальцами
Удары по "перепонкам" между пальцами

Упражнение 2. После 3 хлопков в ладоши выполним 7 ударов кончиками всех пальцев друг о друга. Что нам дадут такие удары? Вибрация, которая возникает в пальцах, передается всем рукам и телу.

Посредством таких регулярных "ударных" действий улучшится мозговая деятельность, как говорят, "прояснится сознание", укрепится иммунитет, станет лучше работать сердце, вся сердечно-сосудистая система.

Упражнение 3. Выполняем удары по "перепонкам" пальцев. Что это значит? Пальцы одной руки "продеваем" между пальцами другой - они как бы проскальзывают между ними.

Удары основаниями ладоней
Удары основаниями ладоней

Ударяем 7 раз перепонками по перепонкам - то чуть раздвигаем кисти, то снова ударяем, соединяя их плотно. По мнению китайских целителей, такие наши действия хорошо взбадривают, нормализуют артериальное давление.

Упражнение 4. Выполняем удары основаниями ладоней. Результат таких ударов - активизируется энергия по каналу перикарда, убирается чувство сдавленности в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, улучшается сон.

Упражнение 5. Удары крепко сжатыми кулаками один о другой - сначала один из них сверху, потом другой. Такими ударами мы снимаем усталость глаз, напряжение с мышц шеи, спины, в том числе, с поясницы.

Удары кулаками один о другой
Удары кулаками один о другой

Упражнение 6. Удары по тыльной стороне ладоней. Сначала выполняем, как принято, 3 хлопка в ладони ( помните об этом?), потом делаем 7 ударов по тыльной стороне левой ладони правой.

Снова 3 хлопка. Теперь 7 ударов по тыльной стороне правой ладони левой. И снова 3 хлопка в ладони. Китайские целители уверены, что такие наши действия очень полезны для здоровья спины.

Заканчивается китайская "Хлопково-ударная гимнастика" рук 7-ю хлопками в ладоши. Можно для большей активизации энергетических каналов произвести похлопывание всех рук целиком.

Удары одной ладонью по тыльной стороне другой
Удары одной ладонью по тыльной стороне другой

Похлопываете ладонью одной руки по другой от кисти до плеча и обратно всех сторон руки, сначала одной, потом второй. Гимнастика закончена. Какое приятное ощущение в теле и голове посте нее!

Статья имеет ознакомительный и образовательный характер. Консультация специалиста рекомендуется, как рекомендуется и получить разрешение врача на любые упражнения. Гимнастику эту я практикую периодически.

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