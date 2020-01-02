Поза для приведения в норму давления, мозгового кровообращения. Техника выполнения

Под воздействием этой позы энергетический поток устремляется по телу, "пищеварительный огонь возрастает, живот становится плоским, а практикующий избавляется от болезней". Нормализуется давление, мозговое кровообращение.

Слова, взятые в кавычки, выписаны из книги "Хатха-йога. Прадипик", где в одной из глав описывается эта поза, которая называется в йоге Пашимоттасаной или Пашчимоттасаной. В переводе с транскрита "пашчима" - запад, "уттана" - интенсивное вытягивание.

Поэтому эту позу в йоге еще называют Позой растягивания задней поверхности тела или Позой наклона к прямым ногам. Без этой одной из лучших асан йоги не обходится практически ни одна практика хатха-йоги.

Упражнение это подходит фактически, почти всем людям, имеющим проблемы с давлением - нормализует его, опускает высокое, поднимает низкое. По результатам проведенных исследований оно особенно эффективно для людей с гипотонией.

Упражнение эффективно улучшает кровообращение, пищеварение, чем может оказать помощь худеющим, хорошо тренирует практически почти все мышцы тела, успокаивает нервную систему, снимает напряжение, раздражительность, улучшает сон.

Пашчимоттасану называют в йоге позой долголетия. Немаловажный факт, что упражнение это знакомо многим и, в первую очередь, конечно же тем, кто когда-либо занимался или занимается йогой.

Дандасана или Поза посоха.

Техника выполнения упражнения. Исходное положение : Дандасана или Поза посоха. Спина хорошо вытянута, образует с вытянутыми ногами прямой угол. В вытяжке спины могут помочь руки : ладони их расположены с двух сторон ягодиц. отталкиваетесь ими от пола.

Седалищные косточки симметрично прижимаются к полу, коленные чашечки подтянуты, стопы направлены на себя. Взгляд перед собой. Вытягиваем вперед руки в направлении к стопам. Начинаем вытягивать ноги. Делаем все плавно.

Сначала приближаем к бедрам живот, далее - грудной отдел. Старайтесь нижние ребра разместить как можно дальше от таза. Голова опускается к ногам в последнюю очередь. Спина при наклоне не должна сутулиться, плечи не должны подниматься вверх, не должны зажимать шею.

Оставаясь в позе, старайтесь полностью расслабиться - при большем расслаблении наклон будет больше. Не тяните себя руками, помогайте ими лишь слегка. Пятки тянутся вперед - уводите их от копчика, сохраняя опору на седалищные косточки - это поможет глубже сложиться в тазобедренных суставах.

Осваивать позу нужно постепенно, постепенно увеличивая время нахождения в ней и ее глубину. Начинайте буквально с 15 секунд. Среднее время фиксации позы - 1 минута. Максимальное время задержки в ней - 2 минуты.

Выполняется поза предпочтительнее утром (по гигиеническим причинам), перед сном, не сразу после еды. Возможно выполнение и днем. Лучше выполните ее несколько раз понемногу, чем 1 раз, но больше.

Не рекомендуется выполнять упражнение при заболеваниях спины, астме, при обострениях хронических заболеваний, на полный желудок. Если почувствовали при выполнении его дискомфорт, остановитесь - продолжите позже. Выход из позы плавный - это важно помнить.

Статья носит ознакомительный и образовательный характер. Консультация специалиста рекомендуется.