ТОП 10 программ для построения mind-map.

Интеллект карта, или карты ментальные (mind-maps) — это отображение эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать.



1. Сoogle - www.coggle.it



Coggle является бесплатным онлайн приложением, поддерживающим совместную работу над проектами. В этой программе вы можете разрабатывать удобные красивые ментальные карты. Интерфейс программы прост, но в тоже время имеет множество функций, которые делают процесс создания интеллект карты невероятно простым. Программа поддерживает использование изображений, индивидуальные цветовые схемы и возможность просмотра истории документа. Хранение истории изменений позволяет вам вернуться к ранним версиям созданной карты, если в текущей версии вы зашли в тупик. Mind-map, созданные в программе Coggle, могут экспортироваться в формате PNG или PDF.



2. Xmind - www.xmind.net



XMind является популярной кросс-платформенной программой для составления ментальных карт, работает на платформах Windows / Mac / Linux. У программы есть несколько версий: бесплатная с урезанными возможностями и платная с расширенным функционалом. Одним из основным преимуществ программы является ее поддержка и совместимость с пакетом Microsoft Office. И приятным дополнением является возможность программы работать с диаграммами Ганта.



3. Freemind



Программа Freemind является открытым бесплатным приложением, которое работает на любой платформе, поддерживающей Java. В целом программа имеет весь необходимый набор функций для создания качественных mind maps. Единственный минус программы — несовременный дизайн интеллект карт.



4. MindNode - www.mindnode.com



MindNode — платное приложения для создания интеллект карт на Mac / IOS. Программа имеет современный минималистичный дизайн и очень проста в использовании. Она поддерживает интеграцию со всеми устройствами Apple, хорошо работает как на Ipad так и в мобильной версии. Приложение позволяет экспортировать созданные интеллект карты в форматы: JPG, PDF, TIFF, текстовые форматы, а также поддерживает экспорт mind map в формат конкурирующей программы Freemind.

Для незнакомых с программой пользователей доступна пробная версия программы с ограниченным набором функций MindNode Lite.



5. BubblUs - www.bubbl.us



Bubble.us — бесплатное веб-приложение для составления интеллект карт в режиме онлайн. Приложение позволяет составить простые mind-map и экспортировать их в формате изображений. Функционал программы в сравнении с простыми решениями MindNode и Coggle кажется немного навороченным, но все же программа решает поставленную и задачу и создает хорошие интеллект карты. Программа работает на flash и не будет работать на смартфонах.



6. MindMeister - www.mindmeister.com



Программа MindMeister представляет собой платное онлайн-приложение для составления интеллект карт. Предусматривает несколько вариантов абонентской платы, а также предоставляет возможность бесплатного использования программы. На бесплатной основе вы сможете построить 3 mind -карты с ограниченными возможностями экспорта. Приложение имеет удобный интерфейс и весь необходимый набор функций, что позволяет понять всю простоту и удобство технологии интеллект карт. Минусом программы является возможность полноценного использования только при регулярной оплате, поэтому оно скорее подойдет тем, кто использует mind maps регулярно. Программа русифицирована.



7. Mapul - www.mapul.com



Mapul представляет собой платное онлайн-приложения для создания интеллект карт. Как и MindMeister, сервис Mapul работает на основе ежемесячной подписки. Программа выделяется среди всех других приложений своим причудливым дизайном mind — карт.



8. WiseMapping - www.wisemapping.com



Программа WiseMapping является бесплатным онлайн — приложением для создания интеллект карт, работающим на открытом коде HTML5. Программой можно пользоваться прямо на сайте разработчиков, а можно скачать открытый код программы и установить ее на собственный веб-сервер. Приложение имеет весь набор функций для работы с технологией интеллект — карт.



9. Mind42 - www.mind42.com



Бесплатная On-line программа (Beta). Есть также платный доступ

Преимущества:

- Несколько человек могут одновременно работать над картой.

- Возможно импортировать карты из других расширений: Mind42.com (*.m42), Freemind (*.mm), MindManager (*.mmap; *.xml).

- Интегрирован поиск по картинкам Googl, Yahoo, Flickr, он возможен доступен, если нажать на иконку для добавления картинки.



10. Mindomo Basic - www.mindomo.com



Mindomo - сервис для создания и хранения концептуальных карт. Имеет две версии работы: бесплатный и платный. У бесплатной версии есть недостатки: ограничение на 3 активных карт, один проект, небольшое количество форматов для импорта и экспорта, а также заявлен показ рекламы. Помимо привычного размещения карты в виде ссылки в свободной версии пакета возможен и ее экспорт в виде картинки, или в форматы RTF и PDF.



P.S. Мы используем сервис MindMeister больше двух лет.