Узоры тунисского вязания

Узор №1 (простое тунисская гладь)

Примечание: начальный ряд в большинстве тунисских узоров такой же как в этом узоре.

Сделайте любое количество воздушных петель.

Начальный ряд (первая часть) :

расположите все петли на крючке, пропустите первую воздушную петлю от крючка (петля на крючке - первая воздушная петля) и вытягивайте петли из каждой воздушной петли до конца ряда, не поворачивайте.

Начальный ряд (вторая часть):

накид, вытяните его через первую петлю на крючке *накид и вытяните нить через 2 следующие петли*, повтор от* до* до конца, пока не останется 1 петля. Оставшаяся петля считается первой петлей для следующего ряда.

Ряд 1(первая часть):

удерживайте все петли на крючке, пропустите первую вертикальную дужку, вытяните петлю из под следующей вертикальной дужки и под каждой вертикальной дужкой до конца.

Ряд 1 (вторая часть):

вяжите так же как и во второй части начального ряда.

Повторите ряд 1 для создания узора.

Завершающий ряд:

Пропустите первую петлю, введите крючок в следующую вертикальную дужку, накид, вытяните нить через 2 петли, на крючке ( полустолбик без накида готов), полустолбик без накида, в каждую вертикальную дужку до конца ряда, закрепите нить.

Узор №2 (Лицевой столбик)

Лицевая сторона:

После того как все петли у нас на крючке, проденьте крючок спереди назад в середину предыдущего столбика между двух вертикальных дуг, захватите нить и вытяните петлю.

Сделайте цепочку из любого количества воздушных петель.

Начальный ряд:

вяжите все воздушные петли как в простой тунисской глади, так, чтобы все они оказались на крючке, а затем обратно.

Ряд 1 (первая часть):

пропустите первый столбик (остается на крючке), затем вяжите лицевой столбик в каждый столбик до конца, не поворачивайте.

Ряд 1 (вторая часть):

вяжите все столбики, как в простой тунисской глади.

Повторите ряд 1 для создания узора.

Последний ряд:

Пропустите первую петлю, введите крючок в следующую вертикальную дужку, накид, вытяните нить через 2 петли, на крючке ( полустолбик без накида готов), полустолбик без накида, в каждую вертикальную дужку до конца ряда, закрепите нить.

Узор №3 (Изнаночный столбик)

Изнаночный столбик: после того как все петли у вас на крючке, держите нить перед крючком, проденьте крючок за переднюю дужку предыдущего столбика, перекиньте нить на крючок сзади вперед и протяните через петлю.

Сделайте цепочку из любого количества воздушных петель.

Начальный ряд:

вяжите все воздушные петли как в простой тунисской глади, так, чтобы все они оказались на крючке, а затем обратно.

Ряд 1 ( первая часть):

пропустите первый столбик (остается на крючке), затем вяжите изнаночный столбик в каждый столбик до конца, не поворачивайте.

Ряд 1 (вторая часть):

вяжите все столбики, как в простой тунисской глади.

Повторите ряд 1 для создания узора.

Последний ряд:

пропустите первую петлю, введите крючок в следующую вертикальную дужку, накид, вытяните нить через 2 петли, на крючке ( полустолбик без накида готов), полустолбик без накида, в каждую вертикальную дужку до конца ряда, закрепите нить.

Узор №4

Сделайте цепочку из воздушных петель кратную 4 плюс 2.

Начальный ряд:

вяжите все воздушные петли как в простой тунисской глади, так, чтобы все они оказались на крючке, а затем обратно.

Ряд 1 (первая часть):

пропустите первый столбик, лицевой столбик в следующий столбик, *изнаночный столбик в следующие 2 столбика, лицевой столбик в каждые 2 следующие столбика* повторять от* и до* до конца.

Ряд 1 ( вторая часть):

вяжите все столбики, как в простой тунисской глади.

Повторите ряд 1 для создания узора.

Последний ряд:

пропустите первую петлю, введите крючок в следующую вертикальную дужку, накид, вытяните нить через 2 петли, на крючке ( полустолбик без накида готов), полустолбик без накида, в каждую вертикальную дужку до конца ряда, закрепите нить.

Узор №5

Примечание: многие из тунисских узоров начинаются с базового ряда, лицевой гладью. Этот узор необычный, т.к. начинается со второй части первого ряда.

Узор:

провязывайте 3 воздушные петли, [накид, вытяните нить через петлю на крючке] 4 раза прежде чем перейти на следующий ряд. 1 воздушная петля формирует глазок пучка и не считается продолжением 3 воздушных петель.

Сделайте цепочку воздушных петель кратную 4 плюс 1.

Ряд 1 ( первая часть):

провяжите первую часть тунисской глади.

Ряд 1 ( вторая часть):

*3 воздушные петли, накид, вытяните нить через 5 петель на крючке (петли в конце сделанных 3 воздушных петель, плюс еще 4 петли на крючке), 1 воздушная петля (формирует глазок пучка)*, повтор от* до* до конца.

Ряд 2 (первая часть):

*вытяните петлю из глазка следующего пучка, вытяните петлю из 3 воздушных петель* от* до* повторять до конца.

Ряд 2 (вторая часть):

вяжите все столбики как в простой тунисской глади.

Повторяйте ряды 1 и 2 для узора.

Последний ряд:

пропустите первую петлю, введите крючок в следующую вертикальную дужку, накид, вытяните нить через 2 петли, на крючке ( полустолбик без накида готов), полустолбик без накида, в каждую вертикальную дужку до конца ряда, закрепите нить.

Если Вам понравилась статья, ставьте класс и подписывайтесь на канал.

Вяжите с удовольствием!

