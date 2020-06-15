3 причины почему я закопала свой дачный прудик

Два года назад с мужем решили выкопать на участке место под пруд. Купили специальную форму, выкопали яму. Облагородили территорию вокруг пруда: посадили растения, поставили камни. Даже рыбок в пруд запустили — декоративных карпов.

Фото:https://avatars.mds.yandex.net

Но как же сильно я намучилась с этим элементом дачного декора. Наконец-то в начале этого сезона мы избавились от пруда и закопали его. Сейчас расскажу, почему не стоит создавать пруд на дачном участке.

Начну с того, что, сразу же с появлением пруда, на участке резко увеличилось количество комаров и разных мошек. Мало того, что часть моего участка находится в лесу, около которого летают полчища комаров, так еще и пруд стал дополнительным местом их обитания.

С рыбами была отдельная морока. Не оставишь же их в пруду на время зимы. Пруд промерз бы насквозь и мои карпы вместе с ним. Поэтому в начале осени приходилось вылавливать карпов сачком, переселять в аквариум и перевозить в городскую квартиру. Только представьте, сколько усилий. А ведь в начале сезона надо карпов перевезти назад на дачу.

Но основная трудность с прудом заключалась в том, что он зацвел. Причем уже в конце первого летнего сезона. На поверхности появилась ряска, а вода стала мутной. Пробовала использовать специальные средства, которые предотвращают цветение воды, но тщетно.

Начиталась на форумах, что пруд надо периодически осушать, промывать дно. Тогда вода дольше будет оставаться чистой. Сказано – сделано. Выловила карпов, откачала воду насосом.

Кстати, для откачки воды я использовала Дренажный насос KARCHER 1 Dirt (250 Вт). Он способен погрузиться на глубину до 7 метров, что более чем достаточно для дачного пруда. Весит он всего 3,6 кг, поэтому его легко перемещать с места на место. Этим же насосом я откачиваю воду из подвала по весне. Насос устанавливается вертикально. Он защищен от работы без воды и от перегрева.

Так вот, откачала воду, промыла все стенки с моющим средством, затянула брезентом и оставила до следующей весны. А в следующем сезоне надо снова повторять ту же процедуру. Уж извините, но это не по мне. На даче и так дел много: овощи и фрукты посади, траву покоси, в доме убери. А тут еще и пруд.

И еще одна проблема: на грядках, расположенных рядом с прудом, появилось множество сорняков. А все из-за влажного воздуха. Поэтому это еще один повод избавиться от пруда на даче.

В общем, я очень рада, что наконец-то закопала ненавистный пруд. А с карпами все хорошо. Они и сейчас продолжают жить в аквариуме в городской квартире.

Лучшая благодарность автору - ваша подписка и лайк. Пусть хорошие люди читают хорошие статьи!